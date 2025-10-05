Kamienica przy Stalowej 54 odzyska dawny splendor. Powstaną mieszkania komunalne

W kamienicy powstanie trzynaście nowych mieszkań komunalnych
Kamienica, wybudowana w latach 1898-1899, po pożarze poddasza stała pusta, czekając na lepsze czasy. Teraz, dzięki decyzji o remoncie, odzyska swoje dawne funkcje i stanie się częścią miejskiej tkanki mieszkaniowej Pragi. Inwestycja jest częścią Gminnego Programu Rewitalizacji.
Głównym celem prac jest przywrócenie historycznego wyglądu budynku. Zostanie odtworzona oryginalna elewacja, a także detale architektoniczne, które zaginęły z biegiem lat. Przykładem jest żeliwny zdrój, który zniknął wiele lat temu, ale zostanie zrekonstruowany na podstawie zachowanych zdjęć. Remont obejmie również otoczenie kamienicy – podwórko zostanie rozbetonowane i zazielenione, a także powstanie tam nowa altana śmietnikowa.
Budynek zostanie całkowicie zmodernizowany, aby spełniać współczesne standardy. W jego wnętrzu powstanie trzynaście nowych mieszkań komunalnych, które docelowo trafią do mieszkańców Pragi. Dodatkowo w kamienicy znajdzie się jeden lokal usługowy przeznaczony pod działalność gastronomiczną. Nowoczesne udogodnienia obejmą instalację windy wewnętrznej oraz doprowadzenie centralnego ogrzewania, co znacząco poprawi komfort przyszłych lokatorów.
Na realizację projektu ZGN Praga-Północ przeznaczył 14,8 mln zł. Wykonawcy zainteresowani przeprowadzeniem remontu mają czas na składanie swoich ofert do 22 października. Inwestycja jest ważnym etapem w procesie rewitalizacji dzielnicy.
Kamienica przy Stalowej 54 to kolejny miejski budynek, który przechodzi remont w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Wcześniej odnowiono już obiekty przy Stalowej 35 i 34, a przy numerze 28 trwają prace projektowe.