Rusza wielka metamorfoza praskiej ulicy. Remont Środkowej za niemal 6 mln zł

Ulica Środkowa na Pradze-Północ obecnie
Już za rok mieszkańcy Pragi-Północ będą mogli cieszyć się zmodernizowaną ulicą Środkową. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał właśnie umowę z firmą INSTALNIKA Sp. z o.o. z Warszawy, która zrealizuje przebudowę. Koszt inwestycji wyniesie 5,9 mln zł. Celem projektu jest przekształcenie ulicy, która zyska formę atrakcyjnej, pełnej zieleni przestrzeni publicznej.
Przebudowa obejmie odcinek ulicy Środkowej między ulicami Stalową a Kowieńską. Kluczową zmianą będzie wprowadzenie strefy zamieszkania, co oznacza, że piesi uzyskają bezwzględne pierwszeństwo, a wszyscy uczestnicy ruchu będą zobowiązani do ograniczenia prędkości. Dzięki temu piesi będą mogli korzystać z całej szerokości drogi i przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu. Zrezygnowano z tradycyjnych, malowanych w „zebrę” przejść dla pieszych, ale po obu stronach ulicy wybudowane zostaną klasyczne chodniki.
Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki kamiennej. Zmieniona zostanie także organizacja ruchu pojazdów. Rowerzyści będą mogli poruszać się w obu kierunkach, natomiast ruch samochodowy będzie odbywał się jednokierunkowo: od ulicy Kowieńskiej do ulicy Strzeleckiej oraz od ulicy Stalowej do ulicy Strzeleckiej. Wzdłuż ulicy wyznaczone zostaną również miejsca postojowe, w tym specjalne stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami.
Projekt przebudowy ulicy Środkowej w woonerf zostanie zrealizowany według koncepcji pracowni architektnicznej WXCA Sp. z o.o.
Jednym z najważniejszych elementów rewitalizacji będzie zieleń. Po obu stronach ulicy pojawią się pasy zieleni z krzewami, bylinami i kwiatami. Wśród dominujących gatunków znajdą się m.in. laurowiśnia, irga błyszcząca, pustynnik, tulipany i śnieguliczki. Zastosowanie niskiej zieleni ma na celu wyeksponowanie lokali użytkowych oraz historycznych fasad okolicznych kamienic. Dodatkowo, po zachodniej stronie ulicy posadzony zostanie szpaler wiśni, który doda przestrzeni wyjątkowego charakteru.
Przestrzeń publiczna zostanie uzupełniona o elementy małej architektury. Pojawią się ławki, nowe kosze na śmieci i stojaki rowerowe. W ramach inwestycji zostanie także zainstalowane nowe, stylowe oświetlenie uliczne, co wpłynie na estetykę i bezpieczeństwo.
Projekt przebudowy ulicy Środkowej został przygotowany przez pracownię architektoniczną WXCA Sp. z o.o., która jest laureatem konkursu „Ulice Nowej Pragi”. Konkurs został przeprowadzony przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.
Całe przedsięwzięcie stanowi część Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy, którego głównym celem jest podniesienie jakości przestrzeni publicznych oraz poprawa jakości środowiska. W ramach inwestycji przebudowana zostanie również kanalizacja deszczowa i gazociąg, co zapewnia kompleksowość prac i lepsze funkcjonowanie infrastruktury podziemnej.