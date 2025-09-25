15.4°C
1030.3 hPa
Życie Warszawy

Rusza wielka metamorfoza praskiej ulicy. Remont Środkowej za niemal 6 mln zł

Publikacja: 25.09.2025 11:45

Ulica Środkowa na Pradze-Północ obecnie

Ulica Środkowa na Pradze-Północ obecnie

Foto: SZRM

Kacper Komaiszko
Ulica Środkowa na warszawskiej Pradze-Północ przejdzie gruntowną modernizację i stanie się atrakcyjną, zieloną przestrzenią publiczną, w której priorytet będzie miał ruch pieszy. Inwestycja to część Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.

Już za rok mieszkańcy Pragi-Północ będą mogli cieszyć się zmodernizowaną ulicą Środkową. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał właśnie umowę z firmą INSTALNIKA Sp. z o.o. z Warszawy, która zrealizuje przebudowę. Koszt inwestycji wyniesie 5,9 mln zł. Celem projektu jest przekształcenie ulicy, która zyska formę atrakcyjnej, pełnej zieleni przestrzeni publicznej.

Nowa organizacja ruchu z myślą o pieszych

Przebudowa obejmie odcinek ulicy Środkowej między ulicami Stalową a Kowieńską. Kluczową zmianą będzie wprowadzenie strefy zamieszkania, co oznacza, że piesi uzyskają bezwzględne pierwszeństwo, a wszyscy uczestnicy ruchu będą zobowiązani do ograniczenia prędkości. Dzięki temu piesi będą mogli korzystać z całej szerokości drogi i przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu. Zrezygnowano z tradycyjnych, malowanych w „zebrę” przejść dla pieszych, ale po obu stronach ulicy wybudowane zostaną klasyczne chodniki.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki kamiennej. Zmieniona zostanie także organizacja ruchu pojazdów. Rowerzyści będą mogli poruszać się w obu kierunkach, natomiast ruch samochodowy będzie odbywał się jednokierunkowo: od ulicy Kowieńskiej do ulicy Strzeleckiej oraz od ulicy Stalowej do ulicy Strzeleckiej. Wzdłuż ulicy wyznaczone zostaną również miejsca postojowe, w tym specjalne stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt przebudowy ulicy Środkowej w woonerf zostanie zrealizowany według koncepcji pracowni archite

Projekt przebudowy ulicy Środkowej w woonerf zostanie zrealizowany według koncepcji pracowni architektnicznej WXCA Sp. z o.o.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Zieleń i mała architektura odmienią wygląd ulicy

Jednym z najważniejszych elementów rewitalizacji będzie zieleń. Po obu stronach ulicy pojawią się pasy zieleni z krzewami, bylinami i kwiatami. Wśród dominujących gatunków znajdą się m.in. laurowiśnia, irga błyszcząca, pustynnik, tulipany i śnieguliczki. Zastosowanie niskiej zieleni ma na celu wyeksponowanie lokali użytkowych oraz historycznych fasad okolicznych kamienic. Dodatkowo, po zachodniej stronie ulicy posadzony zostanie szpaler wiśni, który doda przestrzeni wyjątkowego charakteru.

Przestrzeń publiczna zostanie uzupełniona o elementy małej architektury. Pojawią się ławki, nowe kosze na śmieci i stojaki rowerowe. W ramach inwestycji zostanie także zainstalowane nowe, stylowe oświetlenie uliczne, co wpłynie na estetykę i bezpieczeństwo.

Piesi uzyskają bezwzględne pierwszeństwo, a wszyscy uczestnicy ruchu będą zobowiązani do ograniczenia prędkości

Projekt w ramach rewitalizacji miasta

Projekt przebudowy ulicy Środkowej został przygotowany przez pracownię architektoniczną WXCA Sp. z o.o., która jest laureatem konkursu „Ulice Nowej Pragi”. Konkurs został przeprowadzony przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Całe przedsięwzięcie stanowi część Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy, którego głównym celem jest podniesienie jakości przestrzeni publicznych oraz poprawa jakości środowiska. W ramach inwestycji przebudowana zostanie również kanalizacja deszczowa i gazociąg, co zapewnia kompleksowość prac i lepsze funkcjonowanie infrastruktury podziemnej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Strażnicy uratowali jeża z betonowej pułapki
zwierzę warszawskie

Jeż ocalony z betonowej pułapki. Wspólna akcja strażników i strażaków

Warszawa doceniona w najnowszym raporcie BEAS 2025 za swój potencjał inwestycyjny
raport

Warszawa dobre miejsce do biznesu. A jakim jest miejscem do życia?

Po kilku tygodniach niepewności, mieszkańcy wreszcie otrzymali „zielone światło” do podjęcia konkret
Pożar w Ząbkach

Kluczowa decyzja nadzoru budowlanego dotycząca odbudowy bloku

Topola kanadyjska z Ochoty kandydowała do tytułu Warszawskiego Drzewa Roku 2025
konkurs

Szeleszczące historie Ochoty. Zrób zdjęcie i opowiedz historię drzew

Klub nie ma pełnej swobody w kwestii stałego wywieszania banerów i flag na stadionie
infrastruktura sportowa

Barwy klubowe niemile widziane na stadionie Hutnika

Stan budynku z września 2025
zabytki

Plebania w Wilanowie naprawiona po interwencji konserwatora

Prom Gassy Karczew kursował od 2014 r. Czy możliwy jest jeszcze jego powrót?
rzeka

Koniec promu Gassy-Karczew? Czy jest szansa, że powróci?

Drogowcy wstrzymają prace wokół filharmonii na czas Konkursu Chopinowskiego
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Drogowcy wstrzymują prace dla pianistów. Priorytetem muzyka

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama