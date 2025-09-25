Rusza wielka metamorfoza praskiej ulicy. Remont Środkowej za niemal 6 mln zł

Ulica Środkowa na warszawskiej Pradze-Północ przejdzie gruntowną modernizację i stanie się atrakcyjną, zieloną przestrzenią publiczną, w której priorytet będzie miał ruch pieszy. Inwestycja to część Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.



Już za rok mieszkańcy Pragi-Północ będą mogli cieszyć się zmodernizowaną ulicą Środkową. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał właśnie umowę z firmą INSTALNIKA Sp. z o.o. z Warszawy, która zrealizuje przebudowę. Koszt inwestycji wyniesie 5,9 mln zł. Celem projektu jest przekształcenie ulicy, która zyska formę atrakcyjnej, pełnej zieleni przestrzeni publicznej.

Reklama Reklama

Nowa organizacja ruchu z myślą o pieszych

Przebudowa obejmie odcinek ulicy Środkowej między ulicami Stalową a Kowieńską. Kluczową zmianą będzie wprowadzenie strefy zamieszkania, co oznacza, że piesi uzyskają bezwzględne pierwszeństwo, a wszyscy uczestnicy ruchu będą zobowiązani do ograniczenia prędkości. Dzięki temu piesi będą mogli korzystać z całej szerokości drogi i przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu. Zrezygnowano z tradycyjnych, malowanych w „zebrę” przejść dla pieszych, ale po obu stronach ulicy wybudowane zostaną klasyczne chodniki.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki kamiennej. Zmieniona zostanie także organizacja ruchu pojazdów. Rowerzyści będą mogli poruszać się w obu kierunkach, natomiast ruch samochodowy będzie odbywał się jednokierunkowo: od ulicy Kowieńskiej do ulicy Strzeleckiej oraz od ulicy Stalowej do ulicy Strzeleckiej. Wzdłuż ulicy wyznaczone zostaną również miejsca postojowe, w tym specjalne stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami.