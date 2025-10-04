8.6°C
Życie Warszawy

Rusza wielka przebudowa ulicy Okrzei. ZDM zwęża jezdnię i zamyka chodnik. Utrudnienia do wiosny 2026

Publikacja: 04.10.2025 16:45

Na kierowców i pieszych czekają poważne utrudnienia

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W poniedziałek 6 października, od godz. 16, Zarząd Dróg Miejskich rozpocznie przebudowę ulicy Okrzei. Na odcinku od ulicy Panieńskiej do Jagiellońskiej kierowców czekają poważne utrudnienia, a ruch pieszy zostanie częściowo ograniczony. Prace potrwają aż do wiosny 2026 roku.

Przebudowa ulicy Okrzei to jeden z kluczowych elementów projektu Nowe Centrum Warszawy. Modernizacja, która obejmie odcinek od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej, ma na celu przekształcenie tej przestrzeni w miejsce bardziej przyjazne dla pieszych, rowerzystów i lokalnych mieszkańców. Już teraz jednak prace niosą ze sobą znaczące zmiany w organizacji ruchu, które będą obowiązywać przez najbliższy rok i pięć miesięcy.

Zmiany dla kierowców i pasażerów

Pierwszy etap prac skupi się na fragmencie ulicy Okrzei pomiędzy Panieńską a Jagiellońską. Już w poniedziałek po godz. 16 drogowcy zamkną połowę jezdni po stronie Portu Praskiego, co sprawi, że w kierunku ulicy Targowej kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.

Wraz z rozpoczęciem robót na całym przebudowywanym odcinku pojawi się zakaz parkowania, oznaczony specjalnymi tabliczkami informującymi o możliwości odholowania pojazdu na koszt jego właściciela. W związku z tym, Zarząd Dróg Miejskich apeluje o jak najszybsze przestawienie wszystkich zaparkowanych w tym rejonie samochodów.

Dodatkowo, utrudnienia dotkną także wjazdu na ulicę Wrzesińską, który zostanie całkowicie odcięty od ulicy Okrzei. Dojazd do Wrzesińskiej będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Kępnej. Zarząd Dróg Miejskich zapewnia jednak, że skrzyżowania z ulicami Krowią i Sierakowskiego pozostaną przejezdne.

Utrudnienia dla pieszych

Ograniczenia w ruchu nie ominą również pieszych. Wraz z początkiem prac zamknięty zostanie chodnik po stronie Portu Praskiego na całym przebudowywanym odcinku. Piesi będą mogli przemieszczać się wyłącznie do wysokości ulic Krowiej i Wrzesińskiej. Warto więc wcześniej zaplanować alternatywną trasę, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Modernizacja obejmie odcinek od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej

Foto: Infoulice Warszawa

Docelowy wygląd ulicy Okrzei

Finalna wersja ulicy Okrzei ma znacząco odbiegać od dotychczasowego wyglądu. W ramach modernizacji asfalt zostanie zastąpiony wysokiej jakości nawierzchnią z kamienia. Powstanie także wygodna, dwukierunkowa droga rowerowa, a ruch samochodowy i autobusowy, tak jak dotychczas, będzie odbywał się jednokierunkowo na jednym pasie.

Trwają prace nad ostatecznym zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu
przestrzeń miejska
Nadchodzi wielka przebudowa ulicy Okrzei. Będą utrudnienia w ruchu

Inwestycja przewiduje również liczne zmiany w przestrzeni miejskiej, w tym posadzenie 74 nowych drzew oraz stworzenie nowych rabat kwiatowych. Ulica zyska również nową małą architekturę, a główny pas zieleni zostanie wzbogacony o miejsca do odpoczynku. W planach jest także wyznaczenie przestrzeni na ogródki gastronomiczne. Całość prac wykona firma Strabag.

Aktualne informacje na temat inwestycji są dostępne na specjalnie dedykowanej stronie www. Dodatkowo, Zarząd Dróg Miejskich postawił w pobliżu trzy stelaże informacyjne, na których można znaleźć kluczowe dane na temat projektu.

