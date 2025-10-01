Mazowsze szkoli kierowców 60+. Ruszył nowy program urzędu marszałkowskiego

Szkolenia przeznaczone są dla kierowców w wieku 60+, posiadających prawo jazdy kat. B.
Z oferty nowego programu „Bezpieczny senior – doskonalenie techniki jazdy” skorzysta tysiąc mieszkańców Mazowsza, którzy będą mieli okazję przypomnieć sobie przepisy ruchu drogowego i poprawić technikę jazdy w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. Szkolenia odbywać się będą na Torze Modlin.
– Bezpieczeństwo na drogach to priorytet, ale równie ważna jest troska o osoby starsze, które często czują się mniej pewnie za kierownicą. Nasz program odpowiada na realną potrzebę – nie tylko podnosi umiejętności techniczne, ale też pozwala seniorom odzyskać pewność siebie. To połączenie profilaktyki, edukacji i troski o jakość życia – mówi Anna Katarzyna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
Szkolenia przeznaczone są dla kierowców w wieku 60+, posiadających prawo jazdy kat. B. W tym roku przeszkolonych zostanie 500 osób, a kolejnych 500 – w roku 2026. Program jest finansowany z budżetu województwa mazowieckiego oraz środków z tzw. korkowego, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny.
– To nie są tylko jazdy testowe. Seniorzy biorą udział w spotkaniach z psychologiem transportu, omawiają zmiany w przepisach, ale dowiadują się też, jaki wpływ mogą mieć różne substancje psychoaktywne – w tym leki na ich kondycję podczas prowadzenia samochodu. Promujemy również trzeźwość za kierownicą jako jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa na drodze – podkreśla Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów i obejmują zarówno teorię, jak i praktykę. Uczestnicy sprawdzają się m.in. w hamowaniu awaryjnym, omijaniu przeszkód, a także uczą się, jak rozproszenie uwagi (np. rozmowa przez telefon) wpływa na prowadzenie pojazdu. W części teoretycznej omawiane są też m.in. wpływ leków i substancji psychoaktywnych na zdolność prowadzenia auta.
– Cieszymy się, że Tor Modlin może być częścią tak ważnego przedsięwzięcia. Szkolenia w ramach programu „Bezpieczny senior – doskonalenie techniki jazdy” to coś znacznie więcej niż tylko praktyka za kierownicą. Nasi instruktorzy pomagają uczestnikom przełamać bariery, odświeżyć wiedzę i zyskać większą pewność siebie na drodze. Seniorzy mają okazję nie tylko sprawdzić swoje umiejętności, ale przede wszystkim je udoskonalić – w przyjaznej atmosferze i pod okiem specjalistów – podkreśla Rafał Zięba, prezes Toru Modlin.
Program „Bezpieczny senior – doskonalenie techniki jazdy” to część szerszych działań realizowanych przez MCPS i urząd marszałkowski od 2019 roku. W ramach różnych projektów przeszkolonych zostało już kilka tysięcy kierowców w kilku grupach wiekowych – od młodych kierowców po osoby starsze. Do końca 2026 roku łączna liczba uczestników przekroczy 6700 osób, z czego ponad 3000 to seniorzy.
– Zgłasza się bardzo dużo seniorów, a ich reakcje po szkoleniu są niezwykle pozytywne. Często słyszymy, że po latach rutyny na drodze niektórzy zapomnieli, jak szybko można znaleźć się w niebezpiecznej sytuacji. Te szkolenia pokazują im, jak sobie wtedy poradzić – mówi Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.
Zapisy już trwają – rekrutację prowadzą wszystkie mazowieckie WORD-y. Szczegółowe informacje o zapisach i terminach znajdują się na stronach ośrodków. Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.