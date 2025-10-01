12.5°C
1030.5 hPa
Życie Warszawy

Mazowsze szkoli kierowców 60+. Ruszył nowy program urzędu marszałkowskiego

Publikacja: 01.10.2025 12:25

Szkolenia przeznaczone są dla kierowców w wieku 60+, posiadających prawo jazdy kat. B.

Szkolenia przeznaczone są dla kierowców w wieku 60+, posiadających prawo jazdy kat. B.

Foto: Urzad Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Robert Biskupski
Tysiąc osób w wieku 60+ weźmie udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych na Torze Modlin. Od listopada mazowieccy seniorzy będą mogli bezpłatnie doskonalić swoje umiejętności za kierownicą.

Z oferty nowego programu „Bezpieczny senior – doskonalenie techniki jazdy” skorzysta tysiąc mieszkańców Mazowsza, którzy będą mieli okazję przypomnieć sobie przepisy ruchu drogowego i poprawić technikę jazdy w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. Szkolenia odbywać się będą na Torze Modlin.

– Bezpieczeństwo na drogach to priorytet, ale równie ważna jest troska o osoby starsze, które często czują się mniej pewnie za kierownicą. Nasz program odpowiada na realną potrzebę – nie tylko podnosi umiejętności techniczne, ale też pozwala seniorom odzyskać pewność siebie. To połączenie profilaktyki, edukacji i troski o jakość życia – mówi Anna Katarzyna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Dla kogo program „Bezpieczny senior – doskonalenie techniki jazdy”?

Szkolenia przeznaczone są dla kierowców w wieku 60+, posiadających prawo jazdy kat. B. W tym roku przeszkolonych zostanie 500 osób, a kolejnych 500 – w roku 2026. Program jest finansowany z budżetu województwa mazowieckiego oraz środków z tzw. korkowego, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

– To nie są tylko jazdy testowe. Seniorzy biorą udział w spotkaniach z psychologiem transportu, omawiają zmiany w przepisach, ale dowiadują się też, jaki wpływ mogą mieć różne substancje psychoaktywne – w tym leki na ich kondycję podczas prowadzenia samochodu. Promujemy również trzeźwość za kierownicą jako jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa na drodze – podkreśla Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Polecane
Warszawska policja przypomina - odblaski to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na zwiększenie be
bezpieczeństwo
Policja przypomina o noszeniu odblasków. Co na to przepisy?
Reklama
Reklama

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów i obejmują zarówno teorię, jak i praktykę. Uczestnicy sprawdzają się m.in. w hamowaniu awaryjnym, omijaniu przeszkód, a także uczą się, jak rozproszenie uwagi (np. rozmowa przez telefon) wpływa na prowadzenie pojazdu. W części teoretycznej omawiane są też m.in. wpływ leków i substancji psychoaktywnych na zdolność prowadzenia auta.

– Cieszymy się, że Tor Modlin może być częścią tak ważnego przedsięwzięcia. Szkolenia w ramach programu „Bezpieczny senior – doskonalenie techniki jazdy” to coś znacznie więcej niż tylko praktyka za kierownicą. Nasi instruktorzy pomagają uczestnikom przełamać bariery, odświeżyć wiedzę i zyskać większą pewność siebie na drodze. Seniorzy mają okazję nie tylko sprawdzić swoje umiejętności, ale przede wszystkim je udoskonalić – w przyjaznej atmosferze i pod okiem specjalistów – podkreśla Rafał Zięba, prezes Toru Modlin.

Tysiące przeszkolonych kierowców na Mazowszu

Program „Bezpieczny senior – doskonalenie techniki jazdy” to część szerszych działań realizowanych przez MCPS i urząd marszałkowski od 2019 roku. W ramach różnych projektów przeszkolonych zostało już kilka tysięcy kierowców w kilku grupach wiekowych – od młodych kierowców po osoby starsze. Do końca 2026 roku łączna liczba uczestników przekroczy 6700 osób, z czego ponad 3000 to seniorzy.

Zapisy już trwają – rekrutację prowadzą wszystkie mazowieckie WORD-y

– Zgłasza się bardzo dużo seniorów, a ich reakcje po szkoleniu są niezwykle pozytywne. Często słyszymy, że po latach rutyny na drodze niektórzy zapomnieli, jak szybko można znaleźć się w niebezpiecznej sytuacji. Te szkolenia pokazują im, jak sobie wtedy poradzić – mówi Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

Zapisy już trwają – rekrutację prowadzą wszystkie mazowieckie WORD-y. Szczegółowe informacje o zapisach i terminach znajdują się na stronach ośrodków. Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na czas remontu ulica Bema jej część pozostanie jednokierunkowa
konserwacja

Bema jednokierunkowa przez remont zabytkowego torowiska

Przez cały czas trwania robót drogowcy zapewnią dojazd do posesji.
remont

Ulica Geologiczna we Włochach zamknięta na dwa tygodnie

Autobusy linii 177 i 207 będą kursowały dotychczasowymi objazdami.
przebudowa

Objazdy w Ursusie: Kolejny etap prac na ulicy Posag 7 Panien

Nowe perony i przejście pod torami. Warszawa Gołąbki bez kładki
kolej

Nowe perony i przejście pod torami. Warszawa Gołąbki bez kładki

Najważniejszą zmianą dla pasażerów jest powrót tramwajów na al. „Solidarności” na odcinku między uli
przebudowa

Koniec utrudnień na „Solidarności” – tramwaje wracają

Drogowcy pracują na skrzyżowaniu ulic Wólczyńskiej i Nocznickiego. Prace będą prowadzone także w noc
remont

Uwaga na ruch wahadłowy w nocy na Wólczyńskiej i Nocznickiego

Przystanek przy Och-Teatrze wymaga jeszcze trochę pracy
remont na torach

Harmonogram na Grójeckiej niezagrożony. Tramwaje pojadą o czasie

Biegacze opanują wiele stołecznych ulic, w tym Marszałkowską
utrudnienia komunikacyjne

47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski zamyka ulice

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama