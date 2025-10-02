12.2°C
Życie Warszawy

Nowa nawierzchnia na Grochowskiej. Utrudnienia w ruchu do poniedziałku

Publikacja: 02.10.2025 11:40

Warszawscy drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni ulicy Grochowskiej pomiędzy rondem Wiatraczna a

Foto: Zarząd Dróg Miejskich

rbi
Od piątku wieczorem do poniedziałku rano, 3-6 października, kierowcy nie przejadą ulicą Grochowską od Terespolskiej do ronda Wiatraczna.

Warszawscy drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni ulicy Grochowskiej pomiędzy rondem Wiatraczna a Podskarbińską. Nowy asfalt ułożą najpierw na jezdni w stronę ronda. Prace rozpoczną się w piątek, 3 października, o godz. 20. Kierowcy ponownie pojadą tędy w poniedziałek, 6 października, o godz. 4. Na jezdni w stronę alei Zielenieckiej ruch będzie bez zmian.

Objazd ul. Grochowskiej

Foto: UM Warszawa

Zamknięta jezdnia ul. Grochowskiej i objazdy

Zamknięta zostanie jezdnia ulicy Grochowskiej w stronę ronda Wiatraczna za skrzyżowaniem z Terespolską – do skrzyżowania z Modrzewiową wraz z tym skrzyżowaniem. Zamknięte będą też skrzyżowania remontowanej nitki Grochowskiej z Międzyborską i Siennicką.

Z Terespolskiej i Podskarbińskiej kierowcy wyjadą tylko w prawo na czynną jezdnię Grochowskiej – w stronę al. Zielenieckiej.

Objazd poprowadzi alejami: Zieleniecką i Waszyngtona. Kierowcy będą mogli ominąć remont także ulicami: Terespolską, Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną. Do ulicy Podskarbińskiej dojazd będzie ulicami: Zamoyskiego, Lubelską, Bliską i Żupniczą.

Autobusy linii 177 i 207 będą kursowały dotychczasowymi objazdami.
przebudowa
Objazdy w Ursusie: Kolejny etap prac na ulicy Posag 7 Panien

Do posesji Grochowska 255-285 będzie można dojechać remontowaną jezdnią Grochowskiej od Terespolskiej do Międzyborskiej. Tu pojawi się nakaz skrętu w prawo.

Z kolei do posesji przy Siennickiej i Modrzewiowej kierowcy dojadą z alei Waszyngtona, ulicami Grenadierów i Dobrowoja. Zakaz wyjazdu z Modrzewiowiej na Grochowską nie będzie dotyczył mieszkańców ulicy Grochowskiej 213-221.

Autobusy ominą Grochowską

W piątek, 3 października, po godz. 20 autobusy linii 125 w kierunku Międzylesia skręcą z ulicy Grochowskiej w Terespolską i pojadą ulicami Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną do ronda Wiatraczna i swojej trasy. W weekend, 4-5 października, będą kursowały na krótszej trasie Międzylesie do pętli Wiatraczna.

Autobusy linii 135 (w kierunku PKP Olszynka Grochowska) pojadą ulicami Terespolską, Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną do ronda Wiatraczna i aleją Waszyngtona do swoich tras na Międzyborskiej. W przeciwnym kierunku czyli 135 w stronę placu Hallera – aleją Waszyngtona przez rondo Wiatraczna i ulicę Grochowską.

Na czas remontu ulica Bema jej część pozostanie jednokierunkowa
konserwacja
Bema jednokierunkowa przez remont zabytkowego torowiska
Zmienią się także trasy autobusów linii nocnych – N03 w stronę Ursynowa Północnego pojadą z ulicy Grochowskiej w Terespolską i ulicami Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną do ronda Wiatraczna i swojej trasy. Nocne N21 i N71 w kierunku Stara Miłosna Ułańska/Wola Grzybowska ominą utrudnienia Terespolską i Stanisławowską.

Frezowanie i asfaltowanie drugiej jezdni zostało zaplanowane na kolejny weekend, 10-13 października.

