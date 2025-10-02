Nowa nawierzchnia na Grochowskiej. Utrudnienia w ruchu do poniedziałku

Od piątku wieczorem do poniedziałku rano, 3-6 października, kierowcy nie przejadą ulicą Grochowską od Terespolskiej do ronda Wiatraczna.



Warszawscy drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni ulicy Grochowskiej pomiędzy rondem Wiatraczna a Podskarbińską. Nowy asfalt ułożą najpierw na jezdni w stronę ronda. Prace rozpoczną się w piątek, 3 października, o godz. 20. Kierowcy ponownie pojadą tędy w poniedziałek, 6 października, o godz. 4. Na jezdni w stronę alei Zielenieckiej ruch będzie bez zmian.

Objazd ul. Grochowskiej Foto: UM Warszawa

Zamknięta jezdnia ul. Grochowskiej i objazdy

Zamknięta zostanie jezdnia ulicy Grochowskiej w stronę ronda Wiatraczna za skrzyżowaniem z Terespolską – do skrzyżowania z Modrzewiową wraz z tym skrzyżowaniem. Zamknięte będą też skrzyżowania remontowanej nitki Grochowskiej z Międzyborską i Siennicką.

Z Terespolskiej i Podskarbińskiej kierowcy wyjadą tylko w prawo na czynną jezdnię Grochowskiej – w stronę al. Zielenieckiej.

Objazd poprowadzi alejami: Zieleniecką i Waszyngtona. Kierowcy będą mogli ominąć remont także ulicami: Terespolską, Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną. Do ulicy Podskarbińskiej dojazd będzie ulicami: Zamoyskiego, Lubelską, Bliską i Żupniczą.