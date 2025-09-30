Objazdy w Ursusie: Kolejny etap prac na ulicy Posag 7 Panien

Autobusy linii 177 i 207 będą kursowały dotychczasowymi objazdami.
Od czwartku, 2 października, od godz. 7, do poniedziałku, 13 października, do godz. 7, plac budowy przeniesie się bliżej wjazdu do zajezdni autobusowej. Prace, prowadzone przez dewelopera w związku z przebudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i fragmentu ulicy, wymuszają utrzymanie ruchu jednokierunkowego na odcinku od zajezdni do ulicy Herbu Oksza.
Kierowcy przejadą tym fragmentem ulicy Posag 7 Panien wyłącznie w stronę ulicy Gierdziejewskiego.
Ważne! Alternatywną drogą dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku pozostaje ulica Traktorzystów.
Wcześniej zwężenie obowiązywało od sklepu spożywczego do skrzyżowania z ulicą Herbu Oksza. Drogowcy zapowiadają, że w kolejnym etapie prac przeniosą się na drugą stronę ulicy, ale zasada ruchu jednokierunkowego (tylko w kierunku Gierdziejewskiego) zostanie zachowana.
Remont wpływa również na infrastrukturę dla niechronionych uczestników ruchu:
Pasażerowie komunikacji miejskiej, korzystający z linii 177 i 207, muszą pamiętać, że obie linie kursują dotychczasowymi objazdami, omijając remontowany odcinek ulicy Posag 7 Panien.
Linia 177 nie dojedzie do pętli Ursus Niedźwiadek tylko ulicami: Traktorzystów, Władysława Jagiełły, Warszawską, Orłów Piastowskich, Czerwona Droga i Posag 7 Panien do przystanku Habicha 01. Stąd autobusy ruszą w kierunku Osiedla Górczewska. Z kolei 207 do pętli przy urzędzie dzielnicy Ursus dojadą z pominięciem odcinka trasy na ulicach Posag 7 Panien i Szamoty, czyli Warszawską, Władysława Jagiełły i Traktorzystów.