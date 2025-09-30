Objazdy w Ursusie: Kolejny etap prac na ulicy Posag 7 Panien

W Ursusie rozpoczął się kolejny etap prac drogowych i wodociągowo-kanalizacyjnych na ulicy Posag 7 Panien. Kierowcy muszą się przygotować na przedłużający się ruch jednokierunkowy, a pasażerowie komunikacji miejskiej – na stałe już objazdy. Utrudnienia potrwają nieco ponad tydzień.



Od czwartku, 2 października, od godz. 7, do poniedziałku, 13 października, do godz. 7, plac budowy przeniesie się bliżej wjazdu do zajezdni autobusowej. Prace, prowadzone przez dewelopera w związku z przebudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i fragmentu ulicy, wymuszają utrzymanie ruchu jednokierunkowego na odcinku od zajezdni do ulicy Herbu Oksza.

Foto: mat. pras.

Kierowcy przejadą tym fragmentem ulicy Posag 7 Panien wyłącznie w stronę ulicy Gierdziejewskiego.

Ważne! Alternatywną drogą dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku pozostaje ulica Traktorzystów.

Wcześniej zwężenie obowiązywało od sklepu spożywczego do skrzyżowania z ulicą Herbu Oksza. Drogowcy zapowiadają, że w kolejnym etapie prac przeniosą się na drugą stronę ulicy, ale zasada ruchu jednokierunkowego (tylko w kierunku Gierdziejewskiego) zostanie zachowana.