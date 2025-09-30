8.5°C
Życie Warszawy

Objazdy w Ursusie: Kolejny etap prac na ulicy Posag 7 Panien

Publikacja: 30.09.2025 23:30

Autobusy linii 177 i 207 będą kursowały dotychczasowymi objazdami.

Foto: mat. pras.

M.B.
W Ursusie rozpoczął się kolejny etap prac drogowych i wodociągowo-kanalizacyjnych na ulicy Posag 7 Panien. Kierowcy muszą się przygotować na przedłużający się ruch jednokierunkowy, a pasażerowie komunikacji miejskiej – na stałe już objazdy. Utrudnienia potrwają nieco ponad tydzień.

Od czwartku, 2 października, od godz. 7, do poniedziałku, 13 października, do godz. 7, plac budowy przeniesie się bliżej wjazdu do zajezdni autobusowej. Prace, prowadzone przez dewelopera w związku z przebudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i fragmentu ulicy, wymuszają utrzymanie ruchu jednokierunkowego na odcinku od zajezdni do ulicy Herbu Oksza.

Foto: mat. pras.

Kierowcy przejadą tym fragmentem ulicy Posag 7 Panien wyłącznie w stronę ulicy Gierdziejewskiego.

Ważne! Alternatywną drogą dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku pozostaje ulica Traktorzystów.

Wcześniej zwężenie obowiązywało od sklepu spożywczego do skrzyżowania z ulicą Herbu Oksza. Drogowcy zapowiadają, że w kolejnym etapie prac przeniosą się na drugą stronę ulicy, ale zasada ruchu jednokierunkowego (tylko w kierunku Gierdziejewskiego) zostanie zachowana.

Zmiany dla rowerzystów i pieszych

Remont wpływa również na infrastrukturę dla niechronionych uczestników ruchu:

  • Pas rowerowy prowadzący w kierunku ulicy Szamoty zostanie zlikwidowany. Rowerzyści będą musieli poruszać się jezdnią przy placu budowy.
  • Dla pieszych wytyczono tymczasowe przejście zlokalizowane przy wjeździe do zajezdni autobusowej.

Autobusy na stałych objazdach

Pasażerowie komunikacji miejskiej, korzystający z linii 177 i 207, muszą pamiętać, że obie linie kursują dotychczasowymi objazdami, omijając remontowany odcinek ulicy Posag 7 Panien.

Linia 177 nie dojedzie do pętli Ursus Niedźwiadek tylko ulicami: Traktorzystów, Władysława Jagiełły, Warszawską, Orłów Piastowskich, Czerwona Droga i Posag 7 Panien do przystanku Habicha 01. Stąd autobusy ruszą w kierunku Osiedla Górczewska. Z kolei 207 do pętli przy urzędzie dzielnicy Ursus dojadą z pominięciem odcinka trasy na ulicach Posag 7 Panien i Szamoty, czyli Warszawską, Władysława Jagiełły i Traktorzystów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Przez cały czas trwania robót drogowcy zapewnią dojazd do posesji.
