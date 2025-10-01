Ulica Bema jednokierunkowa przez remont zabytkowego torowiska

Na czas remontu ulica Bema jej część pozostanie jednokierunkowa
Prace rozpoczynają się już 1 października i potrwają do przełomu października i listopada, wprowadzając ruch jednokierunkowy.
Remont ma na celu lepsze wyeksponowanie historycznego fragmentu torowiska tramwajowego. Drogowcy będą w tym miejscu układać kostkę brukową w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wolską.
W związku z robotami, od środy, 1 października, ok.godz. 7 ulica Bema stanie się jednokierunkowa.
Zmiana w ruchu! Fragment wzdłuż dawnego torowiska (po nieparzystej stronie) zostanie zamknięty. Kierowcy będą mogli poruszać się ulicą Bema wyłącznie w kierunku ulicy Wolskiej.
Kierowcy, którzy będą chcieli skręcić z Wolskiej w Bema, lub jechać w przeciwnym kierunku, muszą skorzystać z wyznaczonych objazdów.
Objazd z ulicy Wolskiej do Bema poprowadzony zostanie ulicami:
Niestety, utrudnienia dotkną również pieszych. Na czas prac zamknięte zostanie przejście dla pieszych zlokalizowane na wysokości pobliskiego liceum.
Mieszkańców i kierowców prosimy o dostosowanie się do tymczasowego oznakowania i uwzględnienie utrudnień w planowaniu podróży. Prace mają potrwać do przełomu października i listopada.