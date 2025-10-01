8.5°C
Życie Warszawy

Ulica Bema jednokierunkowa przez remont zabytkowego torowiska

Publikacja: 01.10.2025 00:00

Na czas remontu ulica Bema jej część pozostanie jednokierunkowa

Na czas remontu ulica Bema jej część pozostanie jednokierunkowa

Foto: mat. pras.

M.B.
Drogowcy wracają na warszawską Wolę, aby dokończyć prace przy ulicy Bema. Głównym celem jest wyeksponowanie zachowanego fragmentu dawnego torowiska tramwajowego.

Prace rozpoczynają się już 1 października i potrwają do przełomu października i listopada, wprowadzając ruch jednokierunkowy.

Bema jednokierunkowa – prace przy torach

Remont ma na celu lepsze wyeksponowanie historycznego fragmentu torowiska tramwajowego. Drogowcy będą w tym miejscu układać kostkę brukową w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wolską.

W związku z robotami, od środy, 1 października, ok.godz. 7 ulica Bema stanie się jednokierunkowa.

Zmiana w ruchu! Fragment wzdłuż dawnego torowiska (po nieparzystej stronie) zostanie zamknięty. Kierowcy będą mogli poruszać się ulicą Bema wyłącznie w kierunku ulicy Wolskiej.

Objazdy i utrudnienia dla Pieszych

Kierowcy, którzy będą chcieli skręcić z Wolskiej w Bema, lub jechać w przeciwnym kierunku, muszą skorzystać z wyznaczonych objazdów.

Objazd z ulicy Wolskiej do Bema poprowadzony zostanie ulicami:

  1. Płocką
  2. Klonowicza
  3. Szymczaka

Niestety, utrudnienia dotkną również pieszych. Na czas prac zamknięte zostanie przejście dla pieszych zlokalizowane na wysokości pobliskiego liceum.

Mieszkańców i kierowców prosimy o dostosowanie się do tymczasowego oznakowania i uwzględnienie utrudnień w planowaniu podróży. Prace mają potrwać do przełomu października i listopada.

Przez cały czas trwania robót drogowcy zapewnią dojazd do posesji.
