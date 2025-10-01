Ulica Bema jednokierunkowa przez remont zabytkowego torowiska

Drogowcy wracają na warszawską Wolę, aby dokończyć prace przy ulicy Bema. Głównym celem jest wyeksponowanie zachowanego fragmentu dawnego torowiska tramwajowego.



Prace rozpoczynają się już 1 października i potrwają do przełomu października i listopada, wprowadzając ruch jednokierunkowy.

Bema jednokierunkowa – prace przy torach

Remont ma na celu lepsze wyeksponowanie historycznego fragmentu torowiska tramwajowego. Drogowcy będą w tym miejscu układać kostkę brukową w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wolską.

W związku z robotami, od środy, 1 października, ok.godz. 7 ulica Bema stanie się jednokierunkowa.

Zmiana w ruchu! Fragment wzdłuż dawnego torowiska (po nieparzystej stronie) zostanie zamknięty. Kierowcy będą mogli poruszać się ulicą Bema wyłącznie w kierunku ulicy Wolskiej.