W sobotę biegacze znów opanują miasto. Zmiany w ruchu i komunikacji

Podczas zawodów kierowcy nie skręcą z Wisłostrady w Ludną. Z ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Dobrej i Topiel, od strony Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, na skrzyżowaniach z ulicą Zajęczą będzie można wyjechać tylko w prawo, w kierunku ulicy Dynasy. Nie będzie można także wyjechać z ulicy Smolnej na Aleje Jerozolimskie, ani z alei 3 Maja na Kruczkowskiego i Solec.

W czasie biegu będzie nieprzejezdna jezdnia mostu Świętokrzyskiego prowadząca na Pragę-Północ. Jadący Wybrzeżem Szczecińskim od strony zoo będą mogli wjechać na most Świętokrzyski w stronę Śródmieścia lub skręcić w ulicę Zamoście. Z kolei ulicą Wał Miedzeszyński kierowcy dojadą tylko do wjazdu na aleję Poniatowskiego prowadzącą w stronę ronda Waszyngtona.

Zamknięta będzie także jezdnia mostu Poniatowskiego w kierunku Śródmieścia. Kierowcy nie wjadą tu zarówno na rondzie Waszyngtona, jak i z Wisłostrady.

Ulica Świętokrzyska, od strony Marszałkowskiej, zostanie zamknięta za Mazowiecką. Dalej przejadą wyłącznie mieszkańcy dojeżdżający do ulicy Kubusia Puchatka.

Kierowcy jadący Alejami Ujazdowskimi od strony placu Na Rozdrożu dojadą wyłącznie do Pięknej. Tam będą musieli skręcić w lewo, w kierunku placu Konstytucji. W prawo pojadą wyłącznie mieszkańcy osiedla Jazdów.

W czasie wydarzenia, z ulic Nowy Świat, Brackiej i Hożej będzie można przejechać przez plac Trzech Krzyży w stronę Alej Ujazdowskich i Mokotowskiej.

Ograniczenia w parkowaniu przy trasie „Biegnij Warszawo”

Oprócz zmian w ruchu zostaną wprowadzone również ograniczenia w parkowaniu. W sobotę, od godz. 6 nie będzie można parkować w alei 3 Maja po stronie Wisłostrady oraz na Myśliwieckiej. O godz. 8 ograniczenia zaczną obowiązywać na Łazienkowskiej. Pojazdy pozostawione na tych ulicach będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela.

Na pozostałych ulicach na trasach biegu i marszu zakaz parkowania będzie obowiązywał w godz. 11-15.

W sobotę, od początku kursowania do czasu otwarcia ulic Myśliwieckiej i Łazienkowskiej, autobusy linii: 107, 108, 131, 159 i 171 będą kursowały trasami zmienionymi. W godz. 11:30-14, gdy będą zamknięte pozostałe ulice na trasie zawodów, na objazd zostaną skierowane również autobusy linii: 106, 111, 116, 117, 118, 127, 146, 147, 158, 162, 166, 180, 503, 507, 517 i 521.