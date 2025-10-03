1.7°C
Życie Warszawy

W sobotę biegacze znów opanują miasto. Zmiany w ruchu i komunikacji

Publikacja: 03.10.2025 07:50

Uczestnicy „Biegnij Warszawo" wystartują w sobotę, 4 października, w samo południe

Uczestnicy „Biegnij Warszawo” wystartują w sobotę, 4 października, w samo południe

Foto: UM Warszawa

rbi
W sobotę, 4 października, odbędzie się kolejne jesienne wydarzenia biegowe w stolicy, czyli „Biegnij Warszawo” i „Maszeruję-Kibicuję”. Ulice na trasie biegu i marszu zostaną zamknięte, a kursujące tamtędy autobusy pojadą trasami objazdowymi.

Uczestnicy „Biegnij Warszawo” wystartują o godz. 12. Pobiegną ulicami: Myśliwiecką, Rozbrat, Ludną, Solec, aleją 3 Maja, Solec, Tamką, przez most Świętokrzyski, Wybrzeżem Szczecińskim, przez most Poniatowskiego, Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Świętokrzyską, Tamką, Kruczkowskiego, Rozbrat i Łazienkowską do mety.

Utrudnienia w ruchu podczas imprezy "Biegnij Warszawo"

Utrudnienia w ruchu podczas imprezy "Biegnij Warszawo"

Foto: UM Warszawa

Biegaczy aktywnie będą dopingowali kibice, dla których przygotowano wydarzenie „Maszeruję-Kibicuję”. Przejdą pętlę, której trasa w części pokrywa się z zawodami biegowymi. Start o godz. 12:15, także z Myśliwieckiej. Dalej uczestnicy pójdą ulicami: Górnośląską, Wiejską, Matejki, Alejami Ujazdowskimi, przez plac Trzech Krzyży, Książęcą, alejkami parku Rydza-Śmigłego do Rozbrat, a dalej Myśliwiecką do mety w alei Kusocińskiego, przy Kanale Piaseczyńskim.

Zamknięte ulice na trasie „Biegnij Warszawo”

Przygotowania do startu rozpoczną się w sobotę, 4 października, o godz. 6. Wtedy ulica Myśliwiecka zostanie zamknięta od Szwoleżerów do ronda Sedlaczka. Godzinę później, czyli o 7, zostanie wyłączona z ruchu Łazienkowska. Obie te ulice zostaną ponownie otwarte o godz. 18.

Cała trasy „Biegnij Warszawo” i „Maszeruję-Kibicuję” zostaną zamknięte o godz. 11:30, a ruch wróci na nie około 14:30. W tym czasie ślepo będą kończyły się wloty wszystkich ulic łączących się bezpośrednio z trasami obu wydarzeń. Dodatkowo zostaną zamknięte wszystkie zebry na ulicach, którymi przebiegną lub przejdą uczestnicy. Piesi będą mogli przejść tylko w miejscach i czasie wskazanym przez policjantów lub służby porządkowe.

Podczas zawodów kierowcy nie skręcą z Wisłostrady w Ludną. Z ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Dobrej i Topiel, od strony Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, na skrzyżowaniach z ulicą Zajęczą będzie można wyjechać tylko w prawo, w kierunku ulicy Dynasy. Nie będzie można także wyjechać z ulicy Smolnej na Aleje Jerozolimskie, ani z alei 3 Maja na Kruczkowskiego i Solec.

W czasie biegu będzie nieprzejezdna jezdnia mostu Świętokrzyskiego prowadząca na Pragę-Północ. Jadący Wybrzeżem Szczecińskim od strony zoo będą mogli wjechać na most Świętokrzyski w stronę Śródmieścia lub skręcić w ulicę Zamoście. Z kolei ulicą Wał Miedzeszyński kierowcy dojadą tylko do wjazdu na aleję Poniatowskiego prowadzącą w stronę ronda Waszyngtona.

Zamknięta będzie także jezdnia mostu Poniatowskiego w kierunku Śródmieścia. Kierowcy nie wjadą tu zarówno na rondzie Waszyngtona, jak i z Wisłostrady.

Ulica Świętokrzyska, od strony Marszałkowskiej, zostanie zamknięta za Mazowiecką. Dalej przejadą wyłącznie mieszkańcy dojeżdżający do ulicy Kubusia Puchatka.

Kierowcy jadący Alejami Ujazdowskimi od strony placu Na Rozdrożu dojadą wyłącznie do Pięknej. Tam będą musieli skręcić w lewo, w kierunku placu Konstytucji. W prawo pojadą wyłącznie mieszkańcy osiedla Jazdów.

W czasie wydarzenia, z ulic Nowy Świat, Brackiej i Hożej będzie można przejechać przez plac Trzech Krzyży w stronę Alej Ujazdowskich i Mokotowskiej.

Ograniczenia w parkowaniu przy trasie „Biegnij Warszawo”

Oprócz zmian w ruchu zostaną wprowadzone również ograniczenia w parkowaniu. W sobotę, od godz. 6 nie będzie można parkować w alei 3 Maja po stronie Wisłostrady oraz na Myśliwieckiej. O godz. 8 ograniczenia zaczną obowiązywać na Łazienkowskiej. Pojazdy pozostawione na tych ulicach będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela.

Na pozostałych ulicach na trasach biegu i marszu zakaz parkowania będzie obowiązywał w godz. 11-15.

W sobotę, od początku kursowania do czasu otwarcia ulic Myśliwieckiej i Łazienkowskiej, autobusy linii: 107, 108, 131, 159 i 171 będą kursowały trasami zmienionymi. W godz. 11:30-14, gdy będą zamknięte pozostałe ulice na trasie zawodów, na objazd zostaną skierowane również autobusy linii: 106, 111, 116, 117, 118, 127, 146, 147, 158, 162, 166, 180, 503, 507, 517 i 521.

