Beksiński zagościł na Cytadeli. Niezwykły pokaz świata artysty

Publikacja: 04.10.2025 11:15

Zwiedzający mogą zobaczyć projekcje, animacje, a także obrazy w 3D

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W sobotę, 4 października Muzeum Wojska Polskiego stało się sceną dla wyjątkowego wydarzenia artystycznego. Rozpoczęła się długo wyczekiwana wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej”, która potrwa do 31 stycznia 2026 roku. Połączenie klasycznej sztuki z najnowszymi technologiami obiecuje niezapomniane wrażenia.

Wystawa, której organizatorem jest Fundacja Beksiński, ma na celu całkowite zanurzenie zwiedzającego w mroczny, hipnotyzujący i pełen tajemnic świat Zdzisława Beksińskiego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, dzieła artysty ożywają. Zwiedzający mogą zobaczyć projekcje, animacje, a także obrazy w 3D. Szczególną atrakcją jest strefa VR (wirtualnej rzeczywistości), która umożliwia dosłowne wejście w głąb obrazu i doświadczenie go w zupełnie nowym wymiarze.

Wystawa została wzbogacona o widowisko „Human Condition – Beksiński Multimedia Exhibition”, które łączy twórczość artysty z muzyką, którą sam słuchał podczas malowania. To unikalne doświadczenie, które ma szansę przyciągnąć zarówno miłośników sztuki, jak i osoby poszukujące niestandardowych form obcowania z kulturą.

Eksponaty z całej Polski

Na wystawie zaprezentowano ponad 50 dzieł Zdzisława Beksińskiego. Jest to jedna z największych i najbardziej zróżnicowanych kolekcji jego prac, jakie kiedykolwiek pokazano w stolicy. Wśród eksponatów znajdują się nie tylko obrazy, ale również rysunki, fotografie i grafiki. Co niezwykle istotne, prace te pochodzą z 10 prestiżowych muzeów z całej Polski oraz od prywatnych kolekcjonerów.

Dzięki uprzejmości m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Kielcach, Szczecinie, Wrocławiu, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu oraz Agra-Art Domu Aukcyjnego, publiczność ma szansę zobaczyć dzieła dotychczas rzadko prezentowane w stolicy. Zdecydowana większość z nich jest pokazywana w Warszawie po raz pierwszy, co czyni to wydarzenie obowiązkowym punktem na kulturalnej mapie miasta.

Informacje praktyczne dla zwiedzających

Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej” mieści się w historycznych murach nowego budynku Muzeum Wojska Polskiego przy ulicy Dymińskiej 13. To wyjątkowe tło, w którym historia spotyka się ze sztuką, tworzy idealną scenerię dla dzieł artysty.

Ekspozycja jest czynna dla publiczności codziennie, z wyjątkiem poniedziałków, w godz. 12-20, a ostatnie wejście jest możliwe o godz. 19. Należy jednak pamiętać o dniach, w których wystawa jest zamknięta, w tym o świątecznych terminach, takich jak 1, 6, 24, 25, 26 i 31 grudnia 2025 roku oraz 1 stycznia 2026 roku. Bilety można nabyć w kasie Muzeum Wojska Polskiego na miejscu oraz online.

„Beksiński na Cytadeli Warszawskiej” to jedyna taka okazja, by w sercu stolicy zanurzyć się w świat jednego z najbardziej oryginalnych polskich artystów w sposób, którego jeszcze nie doświadczyliście. To z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych tej jesieni i zimy w Warszawie.

