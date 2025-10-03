Mieszkańcy Ursynowa, a szczególnie Natolina, mogą już zrobić zakupy w nowym sklepie sieci Netto. Kolejna placówka popularnej duńskiej sieci dyskontowej otworzyła swoje podwoje w pawilonie przy ul. Raabego 2, który przez miesiące stał pusty. To drugi sklep Netto w dzielnicy i piętnasty w Warszawie.



Nowo otwarty sklep Netto przy ul. Raabego 2 przez długi czas stał nieużywany. Sieć przeprowadziła kompleksowy remont wnętrza, wymieniając elewację i schody, a Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze”, właściciel pawilonu, zadbała o remont dachu. Dzięki tym pracom, przestronny sklep jest wyposażony w m.in. oświetlenie LED oraz proekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła i chłodnie z drzwiami.

Sklep w Natolinie to typowa placówka Netto, która oferuje szeroki asortyment produktów spożywczych i przemysłowych. Na klientów czeka m.in. strefa „Z Zieleniaka” z owocami i warzywami, świeże pieczywo w „Prosto z pieca”, a także nabiał, mięso, wędliny, produkty ekologiczne oraz artykuły codziennego użytku. Co ważne, sklep wyposażono zarówno w tradycyjne kasy, jak i samoobsługowe, dla wygody kupujących.

Konkurencja i wyzwania lokalowe

Pawilon przy ul. Raabego 2 nie był łatwym obiektem do wynajęcia, ze względu na nietypowe parametry: 800 m² powierzchni, z czego tylko nieco ponad 400 m² stanowi przestrzeń sprzedażową. W związku z tym, nie wszystkie sieci handlowe były zainteresowane wynajmem. W przetargu Netto pokonało sieć Dino.

Dwa podejścia Netto na Ursynowie

Otwarcie sklepu przy ul. Raabego 2 to dla Netto druga próba zaistnienia na Ursynowie. Pierwsze podejście miało miejsce dwa lata temu, kiedy sieć miała otworzyć sklep w pawilonie przy ul. Szolca-Rogozińskiego 1. Ostatecznie firma zrezygnowała z tej lokalizacji, a miejsce po Tesco zajęła sieć Mokpol. Nie wszyscy wiedzą, że Netto jest już obecne na Ursynowie. W sierpniu 2024 roku sieć otworzyła sklep przy ul. Karczunkowskiej 170 w Jeziorkach Południowych, który jednak bardziej służy mieszkańcom sąsiedniej gminy Lesznowola.