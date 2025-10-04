11.7°C
Życie Warszawy

Niezwykłe nowe konstrukcje Lego na PGE Narodowym

Publikacja: 04.10.2025 14:00

Czerwony smok - RED DRAGON wśród super hitów

Czerwony smok - RED DRAGON wśród super hitów

Foto: Monika Kuc

Monika Kuc
W pierwszy październikowy weekend na PGE Narodowym rusza premierowa odsłona nowej wystawy klocków LEGO, która zachęca do interaktywnej familijnej zabawy.

Z około 20 milionów kolorowych klocków Lego skonstruowano 200 nowych makiet. Rafał Szymański, organizator i twórca pokazu, zapewnia, że to największa wystawa z dotychczasowych. Z pewnością każdy znajdzie na niej jakiś wyjątkowy obiekt, czy intrygujący przewodni motyw, który wprowadzi go w ten niezwykły świat.

Rozrzut tematów jest bardzo szeroki, od dinozaurów, przez techniczne wynalazki, wyjątkowe budowle z różnych krajów po światy z baśni i filmów.

Super hity

Wystawowe super hity to sześć modeli. W tej grupie przeważają dziwne stwory – od prehistorycznych dinozaurów do fikcyjnych legendarnych hybryd.

Czerwony smok (RED DRAGON) z rozpostartymi skrzydłami wygląda jakby zaraz miał wzbić się do lotu i poszybować pod kopułę stadionu, mimo że ten gigant z 700 tysięcy klocków Lego mierzy 4 m wysokości. Wszystko jednak jest możliwe, jeśli pamiętać, że czerwone smoki w legendach od wieków symbolizują moc i odwagę.

Równie legendarnym stworzeniem jest GRIFFIN - pół orzeł pół lew. Budzi respekt swą majestatyczną postacią. Model o wysokości 3,42 m i wadze 550 kg, powstał ze 164 928 klocków. Na PGE Narodowym towarzyszy mu Robin Hood Women. Naturalnej wielkości kobieta z łukiem i wędrownym sokołem, która zawsze jest gotowa stanąć po stronie skrzywdzonych i bronić sprawiedliwości.


Sześć super hitów i 200 nowych makiet można podziwiać na kolejnej odsłonie wystawy konstrukcji z klocków Lego na PGE Narodowym

4-metrowy TRICERATOPS o wysokości 2,2 [[m , wyróżniający się masywną sylwetka||m, wyróżniający się masywną sylwetką||interpunkcja|fleksja||Usunięcie spacji przed przecinkiem i poprawa końcówki fleksyjnej w narzędniku]] i rogami, wydaje się chcieć uwolnić i wybiec poza otaczające go barierki. Mimo fantazyjno-baśniowej kolorystyki jego figura wiernie odwzorowuje to, co badacze wiedzą o tym dinozaurze żyjącym przed milionami lat.

Model BRACHIOSAURUSa z 560 tys. klocków Lego także odpowiada gabarytom jednego z największych znanych roślinożernych dinozaurów.

Podróże saniami Mikołaja, luksusowym liniowcem i pociągiem

Do zimy jeszcze daleko, ale już czeka na nas potężny zaprzęg Świętego Mikołaja, który zaprasza do zrobienia sobie zdjęcia z nim w magicznych saniach, powożonych przez renifery.

Absolutnym rekordzistą wszystkich modeli na nowej wystawie „Tak dobrze jeszcze nie było…” jest jednak KING OF THE SEAS – imponujący statek, inspirowany luksusowym wycieczkowcem o tej nazwie i innymi ekskluzywnymi liniowcami statek. Nad 7-metrowej długości wielopiętrową konstrukcją z 700 tys. klocków Lego pracowało 7 twórców przez 6 miesięcy. W każdej części statku odkrywamy mnóstwo przykuwających uwagę detali. Na dziobie ulokowano mini-lotnisko z helikopterem. Pokład wypełniają tłumy Lego-turystów, bawiących się w rytm muzyki.

Luksusowy liniowiec KING OF THE SEAS

Luksusowy liniowiec KING OF THE SEAS

Foto: Monika Kuc

Na dobrą sprawę listę hitów można by poszerzyć jeszcze o model historycznego luksusowego pociągu The Flying Scotsman z lokomotywą parową, kursującego między Edynburgiem i Londynem, wykonany w skali 1:10 z 122,5 tys. klocków. Można w nim zobaczyć także wszystkie detale wnętrz przedziałów, bo z jednej strony osłaniająca je ściana została zdjęta. W interaktywnym modelu pociągu widz może za pomocą przycisku sterować oświetleniem.

Od bohaterów filmów do celebrytów

Mnóstwo atrakcji napotkamy także na ścieżkach tematycznych wystawy.

Architektoniczne repliki znanych budowli pozwalają porównać najsłynniejsze budowle z różnych stron świata. Jest wśród nich m.in. paryska Wieża Eiffla, singapurska wieża telewizyjna Oriental Pearl Tower, Empire State Building z Nowego Jorku, czy rekonstrukcja londyńskiego wieżowca The Shard. Zobaczymy także wspaniałe dzieło czystej fantazji – makietę Białego Miasta – Minas Tirith – stolicy Gondoru z „Władcy pierścieni”. Ta potężna twierdza o białych ścianach została zbudowana ze 100 tys. klocków Lego na siedmiu kręgach murów obronnych.

Makieta Białego Miasta – Minas Tirith, stolicy Gondoru z „Władcy pierścieni”

Makieta Białego Miasta – Minas Tirith, stolicy Gondoru z „Władcy pierścieni”

Foto: Monika Kuc

Ostatni przywołany wyżej obiekt wprowadza nas zarazem do Strefy Filmów, gdzie m.in. zobaczymy też pojedynek Godzilli z King Kongiem, przeniesiemy się w scenerię „Jurassic Park” lub dołączymy do rozwiązywania zagadek Sherlocka Holmesa.

A w Uniwersum dedykowanym w całości Star Wars – Gwiezdnym wojnom podziwiać można m.in. imponujący pojazd z 40 tysięcy klocków, inspirowany Snow Spiderem, makietę zainspirowaną sceną lądowania na Endorze, czy też scenę przybycia Lorda Vadera na Gwiazdę Śmierci.

Nie brakuje także spotkań z różnymi znanymi postaciami,  pokazanymi jako figury z klocków Lego – z gwiazdami sportu, takimi jak Łukasz Piszczek, Rafał Sonik, Mariusz Pudzianowski czy Piotr Żyła. Z postaciami z bajek i filmów. A nawet z politykami, wśród których prym wiedzie potraktowany z humorem prezydent Donald Trump.

Figura prezydenta Donalda Trumpa

Figura prezydenta Donalda Trumpa

Foto: Monika Kuc

Portrety celebrytów przedstawiają również „obrazy” z klocków Lego, uwieczniające m.in. Salvadora Dalego, Michaela Jacksona, Muhammada Ali, Alberta Einsteina.

Bawiące się pandy z klocków Lego

Bawiące się pandy z klocków Lego

Foto: Monika Kuc

Specjalnie dla dzieci przeznaczona została strefa kreatywnej zabawy Fun Park, gdzie z klocków Lego można tworzyć konstrukcje według własnej fantazji.

Nowa wystawa na PGE Narodowym jest czynna do 27 kwietnia 2026 r.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

