Czerwony smok - RED DRAGON wśród super hitów
Z około 20 milionów kolorowych klocków Lego skonstruowano 200 nowych makiet. Rafał Szymański, organizator i twórca pokazu, zapewnia, że to największa wystawa z dotychczasowych. Z pewnością każdy znajdzie na niej jakiś wyjątkowy obiekt, czy intrygujący przewodni motyw, który wprowadzi go w ten niezwykły świat.
Rozrzut tematów jest bardzo szeroki, od dinozaurów, przez techniczne wynalazki, wyjątkowe budowle z różnych krajów po światy z baśni i filmów.
Wystawowe super hity to sześć modeli. W tej grupie przeważają dziwne stwory – od prehistorycznych dinozaurów do fikcyjnych legendarnych hybryd.
Czerwony smok (RED DRAGON) z rozpostartymi skrzydłami wygląda jakby zaraz miał wzbić się do lotu i poszybować pod kopułę stadionu, mimo że ten gigant z 700 tysięcy klocków Lego mierzy 4 m wysokości. Wszystko jednak jest możliwe, jeśli pamiętać, że czerwone smoki w legendach od wieków symbolizują moc i odwagę.
Równie legendarnym stworzeniem jest GRIFFIN - pół orzeł pół lew. Budzi respekt swą majestatyczną postacią. Model o wysokości 3,42 m i wadze 550 kg, powstał ze 164 928 klocków. Na PGE Narodowym towarzyszy mu Robin Hood Women. Naturalnej wielkości kobieta z łukiem i wędrownym sokołem, która zawsze jest gotowa stanąć po stronie skrzywdzonych i bronić sprawiedliwości.
4-metrowy TRICERATOPS o wysokości 2,2 [[m , wyróżniający się masywną sylwetka||m, wyróżniający się masywną sylwetką||interpunkcja|fleksja||Usunięcie spacji przed przecinkiem i poprawa końcówki fleksyjnej w narzędniku]] i rogami, wydaje się chcieć uwolnić i wybiec poza otaczające go barierki. Mimo fantazyjno-baśniowej kolorystyki jego figura wiernie odwzorowuje to, co badacze wiedzą o tym dinozaurze żyjącym przed milionami lat.
Model BRACHIOSAURUSa z 560 tys. klocków Lego także odpowiada gabarytom jednego z największych znanych roślinożernych dinozaurów.
Do zimy jeszcze daleko, ale już czeka na nas potężny zaprzęg Świętego Mikołaja, który zaprasza do zrobienia sobie zdjęcia z nim w magicznych saniach, powożonych przez renifery.
Absolutnym rekordzistą wszystkich modeli na nowej wystawie „Tak dobrze jeszcze nie było…” jest jednak KING OF THE SEAS – imponujący statek, inspirowany luksusowym wycieczkowcem o tej nazwie i innymi ekskluzywnymi liniowcami statek. Nad 7-metrowej długości wielopiętrową konstrukcją z 700 tys. klocków Lego pracowało 7 twórców przez 6 miesięcy. W każdej części statku odkrywamy mnóstwo przykuwających uwagę detali. Na dziobie ulokowano mini-lotnisko z helikopterem. Pokład wypełniają tłumy Lego-turystów, bawiących się w rytm muzyki.
Luksusowy liniowiec KING OF THE SEAS
Na dobrą sprawę listę hitów można by poszerzyć jeszcze o model historycznego luksusowego pociągu The Flying Scotsman z lokomotywą parową, kursującego między Edynburgiem i Londynem, wykonany w skali 1:10 z 122,5 tys. klocków. Można w nim zobaczyć także wszystkie detale wnętrz przedziałów, bo z jednej strony osłaniająca je ściana została zdjęta. W interaktywnym modelu pociągu widz może za pomocą przycisku sterować oświetleniem.
Mnóstwo atrakcji napotkamy także na ścieżkach tematycznych wystawy.
Architektoniczne repliki znanych budowli pozwalają porównać najsłynniejsze budowle z różnych stron świata. Jest wśród nich m.in. paryska Wieża Eiffla, singapurska wieża telewizyjna Oriental Pearl Tower, Empire State Building z Nowego Jorku, czy rekonstrukcja londyńskiego wieżowca The Shard. Zobaczymy także wspaniałe dzieło czystej fantazji – makietę Białego Miasta – Minas Tirith – stolicy Gondoru z „Władcy pierścieni”. Ta potężna twierdza o białych ścianach została zbudowana ze 100 tys. klocków Lego na siedmiu kręgach murów obronnych.
Makieta Białego Miasta – Minas Tirith, stolicy Gondoru z „Władcy pierścieni”
Ostatni przywołany wyżej obiekt wprowadza nas zarazem do Strefy Filmów, gdzie m.in. zobaczymy też pojedynek Godzilli z King Kongiem, przeniesiemy się w scenerię „Jurassic Park” lub dołączymy do rozwiązywania zagadek Sherlocka Holmesa.
A w Uniwersum dedykowanym w całości Star Wars – Gwiezdnym wojnom podziwiać można m.in. imponujący pojazd z 40 tysięcy klocków, inspirowany Snow Spiderem, makietę zainspirowaną sceną lądowania na Endorze, czy też scenę przybycia Lorda Vadera na Gwiazdę Śmierci.
Nie brakuje także spotkań z różnymi znanymi postaciami, pokazanymi jako figury z klocków Lego – z gwiazdami sportu, takimi jak Łukasz Piszczek, Rafał Sonik, Mariusz Pudzianowski czy Piotr Żyła. Z postaciami z bajek i filmów. A nawet z politykami, wśród których prym wiedzie potraktowany z humorem prezydent Donald Trump.
Figura prezydenta Donalda Trumpa
Portrety celebrytów przedstawiają również „obrazy” z klocków Lego, uwieczniające m.in. Salvadora Dalego, Michaela Jacksona, Muhammada Ali, Alberta Einsteina.
Bawiące się pandy z klocków Lego
Specjalnie dla dzieci przeznaczona została strefa kreatywnej zabawy Fun Park, gdzie z klocków Lego można tworzyć konstrukcje według własnej fantazji.
Nowa wystawa na PGE Narodowym jest czynna do 27 kwietnia 2026 r.