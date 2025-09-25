Zenek i Doda zablokują Saską Kępę. Roztańczony Narodowy 2025 - utrudnienia i zmiany w komunikacji

Organizatorzy i miasto zalecają, aby na koncert dotrzeć transportem publicznym
„Roztańczony PGE Narodowy" to jeden z największych festiwali muzyki tanecznej w Polsce, który co roku gromadzi na stadionie dziesiątki tysięcy osób. To przegląd różnorodnych gatunków – od popu i rapu po disco polo. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Lato w Polsce". Rozpoczęcie planowane jest na godz. 18:30, a bramy stadionu zostaną otwarte o 17:30. Zakończenie przewidziano na 23:30. Impreza będzie transmitowana na żywo w Polsacie, a po 23:20 w Polo TV.
Organizatorzy przygotowali występy na dwóch scenach, co pozwala na zaprezentowanie bogatego i zróżnicowanego zestawu wykonawców. Na scenie Pop/Rap wystąpią m.in. Doda, Tymek, Lanberry, Tede, Kalwi&REMI, Justyna Steczkowska, Stachursky, Pectus, a także Big Cyc oraz międzynarodowa gwiazda, zespół Boney M.
Na miłośników muzyki disco polo czeka scena Disco, gdzie usłyszymy największych artystów gatunku. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. Boys, Akcent (z Zenkiem Martyniukiem na czele), Piękni i Młodzi, Sławomir i Kajra, Łobuzy oraz MIG. Dodatkową atrakcją będzie wspólny występ Skolima, Stachursky'ego i Tede, którzy wykonają utwór "Lato w Polsce", będący tegorocznym hymnem wydarzenia.
Organizatorzy i miasto zalecają, aby na koncert dotrzeć transportem publicznym. Na PGE Narodowy można dojechać metrem (linia M2, stacja „Stadion Narodowy"), Szybką Koleją Miejską i Kolejami Mazowieckimi (stacja „Warszawa Stadion") oraz licznymi liniami autobusowymi i tramwajowymi.
Osoby, które planują dojazd samochodem, muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami. Od godz. 17 zostanie wprowadzony zakaz wjazdu na Saską Kępę w obszarze ograniczonym aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych, ulicą Wał Miedzeszyński oraz ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakaz ten nie obejmie jedynie pojazdów posiadających specjalne identyfikatory SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.
Mapa ograniczeń w ruchu podczas imprezy
Policja może podjąć decyzję o zamknięciu niektórych ulic, co spowoduje zmiany w trasach autobusów. Jeśli zamknięta zostanie ul. Sokola (od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego), autobusy linii 102 i 202 pojadą objazdem przez ulice Targową i Kijowską, a linie 146 i 147 – przez Wybrzeże Szczecińskie i Zamoście. W przypadku zamknięcia ulic Sokola, Zamoście i Zamoyskiego, objazdami pojadą również autobusy linii 135 (przez ul. Targową) oraz 146 i 147 (przez aleję Zieleniecką).
Po zakończeniu wydarzenia, ok. godz. 22:45, aleja Zieleniecka zostanie zamknięta dla ruchu indywidualnego na odcinku od Targowej do ronda Waszyngtona. Przejazd będzie możliwy tylko dla autobusów komunikacji miejskiej. Ok. godz. 23 policja może również podjąć decyzję o zamknięciu mostu Poniatowskiego oraz Alej Jerozolimskich (od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a).
W razie zamknięcia mostu Poniatowskiego, tramwaje linii 7, 9, 22 i 24 po praskiej stronie pojadą zmienionymi trasami. Dodatkowo, uruchomione zostaną autobusy zastępcze linii Z99, które pojadą przez most Łazienkowski, aby ułatwić powrót w kierunku placu Narutowicza. Na rondzie Waszyngtona na pasażerów czekać będą dodatkowe autobusy linii 138 i 509, a na tory wyjadą również dodatkowe tramwaje linii 9 i 26.
Najlepszym sposobem na powrót po koncercie będzie metro linii M2, które będzie kursować częściej niż zazwyczaj. Pociągi dowiozą pasażerów do centrum, gdzie będzie można przesiąść się na metro linii M1.