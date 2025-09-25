Zenek i Doda zablokują Saską Kępę. Roztańczony Narodowy 2025 - utrudnienia i zmiany w komunikacji

Już w najbliższą sobotę, 27 września, na PGE Narodowym odbędzie się „Roztańczony Narodowy". Impreza, która przyciągnie dziesiątki tysięcy fanów, wiąże się ze sporymi zmianami w komunikacji miejskiej i utrudnieniami w ruchu drogowym. Wyjaśniamy jak dotrzeć na stadion i jak wrócić do domu po koncercie.



„Roztańczony PGE Narodowy" to jeden z największych festiwali muzyki tanecznej w Polsce, który co roku gromadzi na stadionie dziesiątki tysięcy osób. To przegląd różnorodnych gatunków – od popu i rapu po disco polo. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Lato w Polsce". Rozpoczęcie planowane jest na godz. 18:30, a bramy stadionu zostaną otwarte o 17:30. Zakończenie przewidziano na 23:30. Impreza będzie transmitowana na żywo w Polsacie, a po 23:20 w Polo TV.

Roztańczony PGE Narodowy - kto wystąpi?

Organizatorzy przygotowali występy na dwóch scenach, co pozwala na zaprezentowanie bogatego i zróżnicowanego zestawu wykonawców. Na scenie Pop/Rap wystąpią m.in. Doda, Tymek, Lanberry, Tede, Kalwi&REMI, Justyna Steczkowska, Stachursky, Pectus, a także Big Cyc oraz międzynarodowa gwiazda, zespół Boney M.

Na miłośników muzyki disco polo czeka scena Disco, gdzie usłyszymy największych artystów gatunku. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. Boys, Akcent (z Zenkiem Martyniukiem na czele), Piękni i Młodzi, Sławomir i Kajra, Łobuzy oraz MIG. Dodatkową atrakcją będzie wspólny występ Skolima, Stachursky'ego i Tede, którzy wykonają utwór "Lato w Polsce", będący tegorocznym hymnem wydarzenia.

Jak dojechać? Zmiany w ruchu przed imprezą

Organizatorzy i miasto zalecają, aby na koncert dotrzeć transportem publicznym. Na PGE Narodowy można dojechać metrem (linia M2, stacja „Stadion Narodowy"), Szybką Koleją Miejską i Kolejami Mazowieckimi (stacja „Warszawa Stadion") oraz licznymi liniami autobusowymi i tramwajowymi.