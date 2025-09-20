362 żłobki, 21 klubów dziecięcych oraz 627 dziennych opiekunów działało według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie na koniec 2024 roku. Jak realizują swoją misję instytucje odpowiedzialne za funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dla dzieci w wieku do 3 lat?



Żłobki oferowały najwięcej miejsc, bo aż 18 862, odnotowując wzrost o 1,7 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. Miejsca w klubach dziecięcych (388) i u dziennych opiekunów (3670) odnotowały spadek odpowiednio o 14,5 i 18,6 proc.

Najwięcej jest dwulatków

Na koniec 2024 roku w żłobkach przebywało 15 163 dzieci, w klubach dziecięcych 272, a u dziennych opiekunów 3145. Liczba dzieci korzystających z opieki w tych placówkach spadła w porównaniu z 2023 rokiem. Spadek ten wyniósł 8,9 proc. w żłobkach, 14,2 proc. w klubach i 11,1 proc. u dziennych opiekunów.

Wśród dzieci objętych opieką najliczniejszą grupę stanowiły dwulatki – 10 183 dzieci. Dzieci w wieku roku było 6855, a trzylatków 1494. W placówkach było także 34 dzieci poniżej 1. roku życia.

Więcej personelu w palcówkach

W warszawskich żłobkach i klubach dziecięcych zatrudnionych było łącznie 4068 osób. Liczba ta oznacza wzrost zatrudnienia o 8,1% w stosunku do 2023 roku. Wśród zatrudnionych było 2681 opiekunów, a 209 osób to pielęgniarki i położne.