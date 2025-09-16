Zajęcia edukacyjne o wodzie i ściekach. Kiedy ruszą zapisy?

Zapisy na zajęcia edukacyjne realizowane w ramach Programu Edukacji Ekologicznej „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem” rozpoczyna Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Przewidziano trzy bloki tematyczne.



Obowiązujące w całym kraju stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE–CRP uniemożliwiają organizację zajęć w trybie stacjonarnym na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Filtry”. MPWiK proponuje więc formułę hybrydową zajęć edukacyjnych. Oferowane bloki tematyczne będą prowadzone stacjonarnie w dwóch lokalizacjach oraz on-line.

Reklama Reklama

Nowa lokalizacja zajęć edukacyjnych - Bosmanat w Porcie Czerniakowskim

We współpracy Wodociągów Warszawskich z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy zajęcia o tematyce „Warszawska kranówka" będą odbywały się w Budynku Bosmanatu w Porcie Czerniakowskim (ul. Solec 8, 00-439 Warszawa Śródmieście). Warsztaty w semestrze zimowym będą odbywały się we wtorki.

Zajęcia stacjonarne, połączone z warsztatami pod nazwą „Warszawska kranówka rures* (*rules)”, będą poświęcone tematowi szanowania zasobów wody. W ich trakcie poruszone zostaną zagadnienia dotyczące składu i właściwości wody oraz procesy towarzyszące uzdatnianiu warszawskiej kranówki. Organizatorzy przybliżą również definicję śladu wodnego i pokażą, w jaki sposób można racjonalnie gospodarować wodą w naszych domach.

Nowa formuła zajęć edukacyjnych – Budynek MPWiK

„Sedes to nie kosz na śmieci” to blok poświęcony tematowi rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z kanalizacji. MPWiK od wielu lat prowadzi projekt edukacyjny, którego zadaniem jest popularyzowanie wiedzy na temat ścieków, sposobu ich oczyszczania oraz nieodpowiedniego zachowania w toalecie, w tym wrzucania śmieci do sedesu i nadużywania detergentów. W ubiegłych latach zajęcia prowadzone były zdalnie. „W tym roku przenosimy się z przestrzeni wirtualnej i oferujemy zajęcia stacjonarne” – informuje MPWiK. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wodociągów Warszawskich przy ul. Zaruskiego 4 w czwartki.

Zajęcia online w MPWiK

MPWiK przygotowało też zajęcia „To nie ściema – klimat się zmienia”. Podczas spotkania wykładowcy poruszą temat zmian klimatycznych z naciskiem na deszcze nawalne, podtopienia, czy susze. Wspomimy o Odnawialnych Źródłach Energii.