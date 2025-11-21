Bez węgla do 2035 roku. Rewolucja w ogrzewaniu Warszawy

Rezygnacja z węgla do 2035 roku, największy w Polsce układ odzysku ciepła ze spalin i największy akumulator ciepła w Europie – to tylko niektóre z inwestycji, które ORLEN Termika planuje w najbliższym czasie w Warszawie. Planowane nakłady finansowe na nadchodzące zmiany mają wynieść około 17 mld zł.



18 listopada 2025 roku w elektrociepłowni Żerań odbyło się spotkanie członków zarządu ORLEN Termika z mediami. Tematem spotkania były wielkie zmiany w warszawskich elektrociepłowniach. Jak informuje ORLEN Termika, aktualnie moc cieplna, która jest zainstalowana w warszawskich aktywach ciepłowniczych, opiera się w 61,5 proc. na węglu, 22,5 proc. na gazie oraz 16 proc. na innych technologiach, takich jak olej lekki lub biomasa.

Reklama Reklama

W 2035 roku nowy miks paliwowy ma być oparty w około 81 procentach na gazie ziemnym – pozostałą część ma z kolei zapewniać energia odnawialna i nowe technologie wykorzystujące potencjał ciepła odpadowego. Warszawskie elektrociepłownie nie będą już wykorzystywały węgla.

Koniec węgla w warszawskich elektrociepłowniach

ORLEN Termika – właściciel Elektrociepłowni Żerań, Siekierki oraz Pruszków, a także Ciepłowni Wola i Kawęczyn – planuje zmniejszyć wpływ działalności elektrociepłowni na środowisko naturalne, a jednocześnie sprawić, aby mieszkańcy Warszawy mieli zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. W założeniu już w 2035 roku zakłady należące do ORLEN Termika mają nie używać węgla do produkcji ciepła i energii w stolicy.

W co chce inwestować ORLEN Termika?

Aby udało się spełnić zakładany plan, konieczne będzie przeprowadzenie innych inwestycji, które do niego doprowadzą. ORLEN mówi między innymi o budowie największego w Polsce układu odzysku ciepła ze spalin kotłowni biomasowej w Elektrociepłowni Siekierki czy największego akumulatora ciepła w Europie, który ma powstać za dwa lata na terenie Elektrociepłowni Żerań. Co ciekawe, ma on mieć pojemność 61 tys. metrów sześciennych, czyli taką, która jest potrzebna do napełnienia 24 basenów olimpijskich.