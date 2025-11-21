Bez węgla do 2035 roku. Rewolucja w ogrzewaniu Warszawy

Elektrociepłownia Żerań i pozostałe stołeczne ciepłownie do 2035 roku mają już nie używać węgla
18 listopada 2025 roku w elektrociepłowni Żerań odbyło się spotkanie członków zarządu ORLEN Termika z mediami. Tematem spotkania były wielkie zmiany w warszawskich elektrociepłowniach. Jak informuje ORLEN Termika, aktualnie moc cieplna, która jest zainstalowana w warszawskich aktywach ciepłowniczych, opiera się w 61,5 proc. na węglu, 22,5 proc. na gazie oraz 16 proc. na innych technologiach, takich jak olej lekki lub biomasa.
W 2035 roku nowy miks paliwowy ma być oparty w około 81 procentach na gazie ziemnym – pozostałą część ma z kolei zapewniać energia odnawialna i nowe technologie wykorzystujące potencjał ciepła odpadowego. Warszawskie elektrociepłownie nie będą już wykorzystywały węgla.
ORLEN Termika – właściciel Elektrociepłowni Żerań, Siekierki oraz Pruszków, a także Ciepłowni Wola i Kawęczyn – planuje zmniejszyć wpływ działalności elektrociepłowni na środowisko naturalne, a jednocześnie sprawić, aby mieszkańcy Warszawy mieli zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. W założeniu już w 2035 roku zakłady należące do ORLEN Termika mają nie używać węgla do produkcji ciepła i energii w stolicy.
Aby udało się spełnić zakładany plan, konieczne będzie przeprowadzenie innych inwestycji, które do niego doprowadzą. ORLEN mówi między innymi o budowie największego w Polsce układu odzysku ciepła ze spalin kotłowni biomasowej w Elektrociepłowni Siekierki czy największego akumulatora ciepła w Europie, który ma powstać za dwa lata na terenie Elektrociepłowni Żerań. Co ciekawe, ma on mieć pojemność 61 tys. metrów sześciennych, czyli taką, która jest potrzebna do napełnienia 24 basenów olimpijskich.
Ponadto mowa jeszcze o budowie największego w Europie systemu odzysku ciepła ze ścieków – jego moc ma być odpowiednia do ogrzania około 150 tys. mieszkań, bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Siekierki czy też innych kotłowni gazowych, magazynów energii czy montażu układów kompensacji spalin.
„Działania Termiki to nie tylko inwestycje w nowe rozwiązania. To także odpowiedzialne korzystanie z już istniejących zasobów w oparciu o analizy techniczne, konsultacje eksperckie i dane środowiskowe z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców stolicy” – czytamy na stronie firmy.
Według informacji przekazanych przez PAP, na wtorkowej konferencji prezes ORLEN Termika Andrzej Gajewski mówił, że spółka może wyprodukować ciepło z wielu źródeł i wykorzystuje to do produkcji tego, co najbardziej opłacalne.
„Realizujemy największy w historii naszej spółki plan inwestycyjny, który zakłada nakłady finansowe w wysokości blisko 17 mld złotych do 2035 roku. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego stolicy, dziś i w przyszłości” – wyjaśnił.
Wiceprezes firmy Michał Olszewski powiedział z kolei, że aktualnie szczytowa ciepłownia Kawęczyn będzie mogła skorzystać z 220 megawatów termicznych systemu na olej i gaz, co może być jednoznaczne z tym, że nie spali w tym sezonie grzewczym węgla.
Całkowicie zdekarbonizowanym miejscem ma być w ciągu kilku najbliższych lat elektrociepłownia w Pruszkowie. W 2028 roku węgiel zastąpi w niej kotłownia na biomasę. W 2029 roku ma tam też ruszyć odzysk ciepła ze ścieków za pomocą pompy ciepła.
Spółka do 2030 roku chce również uruchomić odzysk ciepła ze zrzutu wody chłodzącej do Wisły.