23 listopada w niedzielę Jakub Gąsowski – charyzmatyczny wokalista o niezwykłej barwie głosu – zinterpretuje największe przeboje Franka Sinatry. W towarzystwie znakomitych muzyków przeniesie nas w świat swingujących aranżacji, klasycznego jazzu i złotej ery amerykańskiej muzyki rozrywkowej! Podczas ca ł ego wieczoru odbędą się również targi płyt winylowych. Kupując bilety w przedsprzedaży zapłacimy 50 zł, natomiast w dniu koncertu 60 zł.

2. Weles Bar, Nowogrodzka 11 - elegancja w rytmie jazzu

Tuż obok klubu Bardzo bardzo ukryty jest tajemniczy cocktail bar z jazzową muzyką na żywo, serwujący rzemieślnicze koktajle i barowe przekąski. Jest to eleganckie, kameralne miejsce stworzone z myślą o melomanach, muzykach i tych, którzy cenią jazz w najlepszym wydaniu, od klasyki po współczesne improwizacje. W każdy czwartek w Weles odbywa się Jazz Sessions, czyli koncert zaproszonego artysty lub zespołu z Polski i zagranicy, który zwieńczony jest jam session. Dokonanie rezerwacji stolika wymaga przedpłaty w ciągu 90 minut od złożenia rezerwacji. Cała kwota rezerwacji jest do wykorzystania w barze lokalu. Jeżeli w danym dniu odbywa się koncert, kwota do wykorzystania zostaje pomniejszona o cenę biletu.

Weles Bar w trakcie debiutanckiego koncertu młodej artystki Foto: mat. pras.

W najbliższy weekend Weles Bar proponuje nam następujące wydarzenia:

21 listopada Nathan Williams ponownie wypełni bar swoją wyjątkową energią w rytmie jazz, funk, R&B i neo-soul.

22 listopada Jazz Covers – Live Music

Jazz Covers – Live Music 23 listopada – Cocktail Night.

3. Jassmine, Wilcza 73 – jazzowa perełka na Wilczej

Jassmine to 457 metrów kwadratowych wypełnionych jazzem (nie rozumianym jednak przez pryzmat którejkolwiek gatunkowej definicji), znajdujących się dwa piętra pod zbiegiem ulic Wilczej i Koszykowej. Kameralna sala, stylowy wystrój, wykwintne drinki oraz dobre nagłośnienie i akustyka tworzą niezwykłą przestrzeń dla fanów jazzu, przyciągającą najlepszych muzyków z Polski i świata. Lokal nie prowadzi rezerwacji stolików, dlatego przed koncertem warto przyjść wcześniej i zająć miejsca. Bilety na koncerty dostępne są online.

21 listopada Matthew Whitaker – wirtuoz pianina i organów Hammonda B-3, powraca do Jassmine. „Szybkość palców, siła i surowość, gdy trzeba, delikatność i lekkość, gdy wymaga tego muzyka”.

22 listopada wystąpi Xavier Omär – artysta, którego twórczość wyróżnia się szczerością, emocjonalną głębią i niebanalnym podejściem do muzyki R&B. Jego koncert to propozycja dla tych, którzy szukają w muzyce autentyczności i brzmień wykraczających poza schematy. Będzie to wieczór pełen intymnych historii opowiadanych dźwiękiem.

23 listopada w niedzielę w ramach projektu JAZZ PO POLSKU „Warsaw Live Sessions” odbędą się kolejne autorskie koncerty czołówki polskiej sceny jazzowej, a także gości z zagranicy. Jassmine zaprasza nas na wyjątkową, warszawską odsłonę koncertową programu „Tyrmand to Jazz” – jedynego płytowego wydawnictwa muzycznego w Polsce, inspirowanego twórczością i życiem Leopolda Tyrmanda, autorstwa jazz rap bandu – Eskaubei & Tomek Nowak Quartet.

4. Pardon, To Tu, Aleja Armii Ludowej 14 - kawiarnia, księgarnia i klub artystyczny w jednym

Pardon, To Tu jest przestrzenią przesiąknięta kulturą, idealną dla poszukiwaczy brzmień mniej mainstreamowych, słynąca z koncertów: od awangardowych, free-jazzowych, folkowych przez muzykę eksperymentalną, rock, singer-songwriter do afrobeatu i world music. Odbywają się tu również spotkania autorskie oraz inne wydarzenia związane z promocją kultury i sztuki. Ponadto lokal prowadzi małą księgarnię oraz sklep płytowy i zaprasza na śniadania, lunche, stałe pozycje z menu, smaczną kawę, oraz duży wybór dobrych alkoholi. Bilety na wydarzenia można nabyć przez stronę internetową https://pardontotu.pl/programme lub na miejscu. Liczba miejsc siedzących jest ograniczona, dlatego osoby, które są zainteresowane miejscem siedzącym zachęcane są do odpowiednio wcześniejszego przybycia.

23 listopada na scenie Pardon, To Tu wystąpi niezwykle energiczny i już legendarny duet Ken Vandermark & Paal Nilssen-Love. Ich podejście do muzycznej współpracy jest niebywale intensywne i łączy ekstremalną prędkość rytmiczną z formalną deko- i rekonstrukcją, a także swobodę korzystania z dowolnego gatunku, w dowolnym momencie. Bilety w przedsprzedaży kosztują 69 zł, natomiast w dniu koncertu 89 zł.

5. Podwale Bar and Books, Wąski Dunaj 20 - elegancja w stylu Nowego Jorku

Podwale Bar and Books – klimatyczny koktajlbar na Starym Mieście znany z muzyki na żywo, eventów tematycznych, wieczorów z whisky, dobrych cygar i burleski.

21 listopada w piątek występować będą na żywo ROBERT & WALDI, artyści dla których muzyka to więcej niż pasja. Wejście kosztuje 35 zł.

22 listopada w sobotę czeka nas kolejny wieczór elegancji, uwodzenia i muzyki, która przywołuje atmosferę starego Hollywood. Na scenie ponownie zabłyśnie Prague Burlesque. Konieczna jest rezerwacja stolików, a bilet kosztuje 175 zł.

23 listopada w niedzielę możemy się przenieść prosto do świata Jamesa Bonda. Podczas delektowania się ikonicznym martini, będziemy mogli oglądać obrazy z serii filmów o Jamesie Bondzie wyświetlane na wszystkich ekranach w barze.

6. SPATiF, Aleje Ujazdowskie 45 – legenda warszawskiej bohemy

SPATiF od lat jest jednym z najważniejszych miejsc życia artystycznego Warszawy. Jazzowe środy, funkowe imprezy, występy na żywo, kulturalne spotkania i restauracja z dobrym jedzeniem tworzą wyjątkowy miks. To miejsce, w którym bawi się zarówno Warszawa, jak i polska scena artystyczna.

21 listopada w piątek odbędzie się impreza: ,,Łaski Bez" (wejście kosztuje 25 zł,

22 listopada w sobotę kolejna okazja do zabawy ,,Soul Service" (wejście także 25 zł),

23 listopada w niedzielę odbędzie się premierowy koncert zespołu ,,Wczasy", który wydaje swoją trzecią płytę ,,Dżungla"

7. Bazar Klub, Jagiellońska 13 – artystyczno-kulinarne doznania z humorem

Bazar Klub jest to miejsce organizujące stand-upy, wernisaże, monodramaty, pokazy iluzji oraz koncerty muzyczne, łącząc ludzi poprzez sztukę, jedzenie i wysokiej klasy trunki. Występy odbywają się w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim. Na scenie występują nie tylko zaproszeni goście, ale też swoich sił mogą spróbować początkujący artyści. Klimat przedwojennej warszawskiej kamienicy i współczesne wnętrze tworzą wyjątkowe miejsce, w którym gromadzą się miłośnicy sztuki i standupowej rozrywki. Bazar rozpoczął nową serię komediowych komentarzy meczów, dzięki której będziemy mogli oglądać nadchodzące mundialowe rozgrywki z odrobiną humoru w standupowej odsłonie.

Scena w Bazar Klub już czeka gotowa na poniedziałkowych debiutantów Foto: Oliwia Czernicka

24 listopada w najbliższy poniedziałek obędzie się Kolejny Podły Open Mic. Prowadzącym imprezy standupowej, podczas której w klasycznej formule komediowej zaprezentują się osoby z dużym doświadczeniem oraz debiutanci, będzie Bartosz Zalewski, a gościem specjalnym – Kamil KOZIEŁ. Zgłoszenia na open mic można wysyłać do organizatora przez https://forms.gle/uLWonkA8YEstZGPN6. Bilety na wydarzenie możemy kupić online w cenie 35 zł.

8. Chmury, Centrum Zarządzania Światem, W Oparach Absurdu - alternatywne przystanki Pragi-Północ:

Stacja Praga jest grupą pasjonatów, którzy zakochali się w Pradze i realizuje swoje idee na rzecz rozwoju, rewitalizacji, propagowania sztuki oraz integracji mieszkańców. Upowszechniają wiedzę o historii i jej znaczeniu oraz czynnie uczestniczą w planowaniu rozwiązań i rozwoju dzielnicy. Dodatkowym celem ich działalności jest aktywizowanie osób starszych, pomagając im w umocnieniu więzi z młodszym pokoleniem. Działają tak, aby Praga była przyjazna dla każdego i żeby wszyscy mogli odnaleźć kawałek swojego świata w tym niepowtarzalnym miejscu.

Jednym z lokali współpracującym z Stacja Praga jest Klubokawiarnia Chmury, zlokalizowana w sercu warszawskiej Pragi przy ul. 11 listopada 22, jest prawdziwą mekką dla miłośników alternatywnej kultury i muzyki.

Wnętrze Chmur, zainspirowane kultowym serialem „Twin Peaks”, razem z zadaszonym patio, tworzą niezwykle przytulną przestrzeń, idealną do spędzania czasu w gronie przyjaciół. To tutaj można rozkoszować się bogatym wyborem kraftowych piw lub filiżanką aromatycznej kawy, w otoczeniu inspirującej atmosfery. Lokal posiada różnorodną ofertę muzyczną. Od koncertów improwizacyjnych, przez rockowe i punkowe eksperymenty, aż po elektronikę w najróżniejszych formach. Chmury są miejscem, gdzie każdy fan muzyki znajdzie coś dla siebie. Klub z powodzeniem łączy różne gatunki i style, stanowiąc scenę dla zarówno klubowych, jak i awangardowych brzmień. Ale Chmury to nie tylko muzyka. To także przestrzeń dla kultury w szerszym wymiarze. Spektakle na żywo, wykłady, imprezy DJ'skie, zbiórki, benefity, wyprzedaże garażowe, a nawet imprezy zamknięte. Bilety na nadchodzące imprezy dostępne są na stronie internetowej. A na ten weekend zaplanowany jest piątkowy występ H3NCE w klimacie Indie rock / Post-punk / Shoegaze / Grunge, po którym rozpocznie się impreza + show wschodzących gwiazd sceny dragowej.

22 listopada w sobotę odbędzie się występ Automelodi i Mabel Sage, a po nim afterparty.

w sobotę odbędzie się występ Automelodi i Mabel Sage, a po nim afterparty. 23 listopada w niedzielę wystąpi Palmowski w rapowo-popowym repertuarze.

Kolejnym lokalem jest klimatyczna klubokawiarnia W Oparach Absurdu przy ul. Ząbkowskiej 6, gdzie wypijecie dobrą kawę, craftowe piwo i zjecie nieziemskie pierogi, pyzy i praskie przekąski. Bardzo często w tym miejscu odbywają się różnego rodzaju imprezy i koncerty na żywo. Miejsce słynie z Jam Session i alternatywnej muzyki.

Centrum Zarządzania Światem przy ul. Stefana Okrzei 26 również jest jednym z miejsc współpracujących z Stacją Praga. Jest to rodzaj niezobowiązującego domu kulinariów i kultury. Miejsce, które czerpie z Pragi to, co stanowi o jej unikatowym charakterze: tworzy rozgardiasz i różnorodność. Wnętrze Centrum łączy zalety przestronnego, industrialnego loftu z historią zabytkowej kamienicy. Zobaczyć tu można lampy stylizowane na latarnie z Parku Praskiego, barierkę wzorowaną na balkonach z ulicy Jagiellońskiej czy replikę balustrady z ulicy Targowej. Odbywają się tu koncerty rockowe, jazzowe, bluesowe, hiphopowe, a także poezji śpiewanej, kabarety, stand-upy, wystawy fotografii, pokazy mody, a do tego warsztaty harmonijkowe z Bartkiem Łęczyckim, kursy baristyczne, spotkania z autorami książek, wernisaże oraz performersy. Od lat działa na Pradze i z pasją tworzy przestrzeń, w której kultura, kuchnia i dobra zabawa spotykają się w jednym miejscu.

23 listopada w niedzielę Centrum Zarządzania Światem zaprasza na Tablao Flamenco. Wystąpią: Nadia Mazur (taniec) - tancerka i choreografka z wieloletnim doświadczeniem scenicznym, Katia Reshetneva (taniec) - wschodząca gwiazda warszawskiej sceny flamenco, Mónica Clavijo (śpiew) - wybitna śpiewaczka flamenco, pochodząca z Jerez de la Frontera, serca flamenco w Andaluzji, Jakub Wagner (gitara) - gitarzysta, specjalizujący się w tradycyjnym stylu flamenco, często zapraszany do współpracy z tancerzami i śpiewakami z Hiszpanii oraz z różnych stron Polski.

9. PraCoVnia Art Club, ks. Jerzego Popiełuszki 16 - żoliborska enklawa muzyki i sztuki

Unergroundowe miejsce od lat na mapie Żoliborza, craftowe piwa, koncerty, jam sessions i wydarzenia artystyczne. Miejsce współpracuje z alternatywną stacją Zamek Nadaje i organizuje koncerny nadawane na żywo w stacji. Zamek Nadaje jest kolektywem indywidualistów, spotkaniem artystów, aktywistów, wizjonerów, awangardową działalnością artystyczną i społeczno-kulturową, która trwa ponad 30 lat i ciągle wzrasta, twórczo ewoluuje. Celem stacji jest świadome i aktywne uczestniczenie w twórczej kreacji świata, wykorzystywanie naszej wolność w jej pozytywnym ujęciu, dając od siebie to co najlepsze. W piątek PraCoVnia organizuje bitwę na urodziny PNW, którą poprowadzi Alko-Dorosły a za deckami stanie DJ Apostoł. W Sobotę i Niedzielę odbędą się występy i koncerty wielu niszowych artystów.

10. Kalinowe Serce, Zygmunta Krasińskiego 25 - salon muzyki kameralnej

Kalinowe Serce Fundacja Artystyczna im. Kaliny Jędrusik powstała w 2008 roku w celu upamiętnienia Kaliny Jędrusik - wybitnej osobowości, aktorki, piosenkarki i gwiazdy Kabaretu Starszych Panów oraz po to, aby popierać i promować młode pokolenie twórców i pomóc rozwijać ich talenty. Kalinowe Serce to salon kulturalny, miejsce spotkań, klub, antykwariat, herbaciarnia, kawiarnia i kameralna scena z pianinem. Można się tu zrelaksować, posiedzieć, zjeść domowe ciasto, napić się orzeźwiającej lemoniady, aromatycznej kawy, gorącej czekolady lub cynamonowej herbaty parzonej według przepisu Kaliny. Smakosze win, dobrej whisky czy koniaku również znajdą tu coś dla siebie. To, co czyni Kalinowe Serce wyjątkowym, to zróżnicowana oferta artystyczna, w której można znaleźć zarówno występy uznanych polskich artystów, jak i młodych, zdolnych twórców.

Koncerty są pełne energii, przekazują emocje i angażują publiczność, a różnorodność gatunków muzycznych sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Cudowna atmosfera tego miejsca, podkreślona kameralnym wystrojem, sprawia, że każdy występ staje się niezapomnianym przeżyciem. Publiczność czuje się tu jak w rodzinnej atmosferze, co sprzyja otwartości i kontaktowi między artystami a słuchaczami. Dodatkowo, miejsce to często organizuje wydarzenia tematyczne, warsztaty czy spotkania z artystami, co stwarza przestrzeń do twórczej wymiany myśli i inspiracji. Bilety i wejściówki do Kalinowego Serca kupić można za pomocą portalu www.kicket.com.

21 listopada w piątek na scenie wystąpi Martyna Jakubowicz. Podczas koncertu artystka zaśpiewa m.in. “W domach z betonu nie ma wolnej miłości”, “Kołysanka dla Misiaków”, “Żagle tuż nad ziemią”, “Kołysz mnie”, "Przyjdź do mnie dwa”, “Wiara w naszych sercach” i wiele innych. Martynie Jakubowicz na scenie będzie towarzyszyć na gitarze Dariusz Befaltowski.

11. Piano Bar Warsaw, Żelazna 51/53/Budynek 26 - muzyka na żywo w eleganckim wydaniu

To wyjątkowe miejsce, gdzie pasja do muzyki przeplata się z wykwintnymi koktajlami, jedzeniem i unikatową atmosferą, oferujące muzykę na żywo każdej nocy. Jest to miejsce gdzie nie tylko można delektować się wśród dźwięków dobrej muzyki, ale też potańczyć. Na stronie Piano Bar możemy sprawdzić harmonogram występów, które zaplanowane są na każdy dzień miesiąca i wybrać coś dla siebie. Za wejście do lokalu zazwyczaj płaci się od 30 do 100 zł w zależności od rodzaju występu i czasu przybycia.

12. Metal Cave, ul. Jana Olbrachta 46 – warszawska świątynia metalu

Dla fanów ciężkiego brzmienia Metal Cave jest obowiązkowym punktem na mapie Warszawy. To kameralny klub, w którym odbywają się koncerty metalowe, rockowe i gotyckie. Można tu nie tylko posłuchać mocnej muzyki, ale też napić się i spędzić czas ze znajomymi. Miejsce szanujące kulturę metalową, z lojalną publiką i surowym, undergroundowym klimatem. Klub mieści się w piwnicy na tyłach sklepu „Biedronka”, od strony ul. Tadeusza Krępowieckiego.