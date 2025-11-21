,,Życie Warszawy" przyjrzało się ofercie lokali, które wspierają życie kulturalne stolicy i przenoszą nas do niezwykłego świata sztuki, muzyki, książki i standup'u. Poniżej przedstawiamy przegląd najciekawszych warszawskich miejsc, w których występy na żywo stanowią nieodłączny element atmosfery.
BARdzo bardzo to klub muzyczny mieszczący się w samym sercu Warszawy, stanowiący oazę dla miłośników muzyki, kultury i sztuki oraz nieszablonowych drinków, gdzie tradycyjne podziały i bariery pokoleniowe zanikają, a twórcy i artyści dają życie nowym, innowacyjnym brzmieniom. Kameralna sala, świetne nagłośnienie i bogate kalendarium wydarzeń sprawiają, że w BARdzo bardzo niemal każdy wieczór oznacza nowe artystyczne odkrycie w świecie pełnym kontrastów: elegancja z nutą buntu, skupienie przeplatane z dziką energią, głęboka refleksja z ekstatyczną zabawą. Możemy odbyć tutaj podróż przez rytmy miasta, od dusznych klubów Harlemu i funkowych piwnic Brooklynu, po jazzowe jam session i pierwsze hip-hopowe block parties.
Tuż obok klubu Bardzo bardzo ukryty jest tajemniczy cocktail bar z jazzową muzyką na żywo, serwujący rzemieślnicze koktajle i barowe przekąski. Jest to eleganckie, kameralne miejsce stworzone z myślą o melomanach, muzykach i tych, którzy cenią jazz w najlepszym wydaniu, od klasyki po współczesne improwizacje. W każdy czwartek w Weles odbywa się Jazz Sessions, czyli koncert zaproszonego artysty lub zespołu z Polski i zagranicy, który zwieńczony jest jam session. Dokonanie rezerwacji stolika wymaga przedpłaty w ciągu 90 minut od złożenia rezerwacji. Cała kwota rezerwacji jest do wykorzystania w barze lokalu. Jeżeli w danym dniu odbywa się koncert, kwota do wykorzystania zostaje pomniejszona o cenę biletu.
Weles Bar w trakcie debiutanckiego koncertu młodej artystki
W najbliższy weekend Weles Bar proponuje nam następujące wydarzenia:
Jassmine to 457 metrów kwadratowych wypełnionych jazzem (nie rozumianym jednak przez pryzmat którejkolwiek gatunkowej definicji), znajdujących się dwa piętra pod zbiegiem ulic Wilczej i Koszykowej. Kameralna sala, stylowy wystrój, wykwintne drinki oraz dobre nagłośnienie i akustyka tworzą niezwykłą przestrzeń dla fanów jazzu, przyciągającą najlepszych muzyków z Polski i świata. Lokal nie prowadzi rezerwacji stolików, dlatego przed koncertem warto przyjść wcześniej i zająć miejsca. Bilety na koncerty dostępne są online.
Pardon, To Tu jest przestrzenią przesiąknięta kulturą, idealną dla poszukiwaczy brzmień mniej mainstreamowych, słynąca z koncertów: od awangardowych, free-jazzowych, folkowych przez muzykę eksperymentalną, rock, singer-songwriter do afrobeatu i world music. Odbywają się tu również spotkania autorskie oraz inne wydarzenia związane z promocją kultury i sztuki. Ponadto lokal prowadzi małą księgarnię oraz sklep płytowy i zaprasza na śniadania, lunche, stałe pozycje z menu, smaczną kawę, oraz duży wybór dobrych alkoholi. Bilety na wydarzenia można nabyć przez stronę internetową https://pardontotu.pl/programme lub na miejscu. Liczba miejsc siedzących jest ograniczona, dlatego osoby, które są zainteresowane miejscem siedzącym zachęcane są do odpowiednio wcześniejszego przybycia.
Podwale Bar and Books – klimatyczny koktajlbar na Starym Mieście znany z muzyki na żywo, eventów tematycznych, wieczorów z whisky, dobrych cygar i burleski.
SPATiF od lat jest jednym z najważniejszych miejsc życia artystycznego Warszawy. Jazzowe środy, funkowe imprezy, występy na żywo, kulturalne spotkania i restauracja z dobrym jedzeniem tworzą wyjątkowy miks. To miejsce, w którym bawi się zarówno Warszawa, jak i polska scena artystyczna.
Bazar Klub jest to miejsce organizujące stand-upy, wernisaże, monodramaty, pokazy iluzji oraz koncerty muzyczne, łącząc ludzi poprzez sztukę, jedzenie i wysokiej klasy trunki. Występy odbywają się w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim. Na scenie występują nie tylko zaproszeni goście, ale też swoich sił mogą spróbować początkujący artyści. Klimat przedwojennej warszawskiej kamienicy i współczesne wnętrze tworzą wyjątkowe miejsce, w którym gromadzą się miłośnicy sztuki i standupowej rozrywki. Bazar rozpoczął nową serię komediowych komentarzy meczów, dzięki której będziemy mogli oglądać nadchodzące mundialowe rozgrywki z odrobiną humoru w standupowej odsłonie.
Scena w Bazar Klub już czeka gotowa na poniedziałkowych debiutantów
Stacja Praga jest grupą pasjonatów, którzy zakochali się w Pradze i realizuje swoje idee na rzecz rozwoju, rewitalizacji, propagowania sztuki oraz integracji mieszkańców. Upowszechniają wiedzę o historii i jej znaczeniu oraz czynnie uczestniczą w planowaniu rozwiązań i rozwoju dzielnicy. Dodatkowym celem ich działalności jest aktywizowanie osób starszych, pomagając im w umocnieniu więzi z młodszym pokoleniem. Działają tak, aby Praga była przyjazna dla każdego i żeby wszyscy mogli odnaleźć kawałek swojego świata w tym niepowtarzalnym miejscu.
Jednym z lokali współpracującym z Stacja Praga jest Klubokawiarnia Chmury, zlokalizowana w sercu warszawskiej Pragi przy ul. 11 listopada 22, jest prawdziwą mekką dla miłośników alternatywnej kultury i muzyki.
Wnętrze Chmur, zainspirowane kultowym serialem „Twin Peaks”, razem z zadaszonym patio, tworzą niezwykle przytulną przestrzeń, idealną do spędzania czasu w gronie przyjaciół. To tutaj można rozkoszować się bogatym wyborem kraftowych piw lub filiżanką aromatycznej kawy, w otoczeniu inspirującej atmosfery. Lokal posiada różnorodną ofertę muzyczną. Od koncertów improwizacyjnych, przez rockowe i punkowe eksperymenty, aż po elektronikę w najróżniejszych formach. Chmury są miejscem, gdzie każdy fan muzyki znajdzie coś dla siebie. Klub z powodzeniem łączy różne gatunki i style, stanowiąc scenę dla zarówno klubowych, jak i awangardowych brzmień. Ale Chmury to nie tylko muzyka. To także przestrzeń dla kultury w szerszym wymiarze. Spektakle na żywo, wykłady, imprezy DJ'skie, zbiórki, benefity, wyprzedaże garażowe, a nawet imprezy zamknięte. Bilety na nadchodzące imprezy dostępne są na stronie internetowej. A na ten weekend zaplanowany jest piątkowy występ H3NCE w klimacie Indie rock / Post-punk / Shoegaze / Grunge, po którym rozpocznie się impreza + show wschodzących gwiazd sceny dragowej.
Kolejnym lokalem jest klimatyczna klubokawiarnia W Oparach Absurdu przy ul. Ząbkowskiej 6, gdzie wypijecie dobrą kawę, craftowe piwo i zjecie nieziemskie pierogi, pyzy i praskie przekąski. Bardzo często w tym miejscu odbywają się różnego rodzaju imprezy i koncerty na żywo. Miejsce słynie z Jam Session i alternatywnej muzyki.
Centrum Zarządzania Światem przy ul. Stefana Okrzei 26 również jest jednym z miejsc współpracujących z Stacją Praga. Jest to rodzaj niezobowiązującego domu kulinariów i kultury. Miejsce, które czerpie z Pragi to, co stanowi o jej unikatowym charakterze: tworzy rozgardiasz i różnorodność. Wnętrze Centrum łączy zalety przestronnego, industrialnego loftu z historią zabytkowej kamienicy. Zobaczyć tu można lampy stylizowane na latarnie z Parku Praskiego, barierkę wzorowaną na balkonach z ulicy Jagiellońskiej czy replikę balustrady z ulicy Targowej. Odbywają się tu koncerty rockowe, jazzowe, bluesowe, hiphopowe, a także poezji śpiewanej, kabarety, stand-upy, wystawy fotografii, pokazy mody, a do tego warsztaty harmonijkowe z Bartkiem Łęczyckim, kursy baristyczne, spotkania z autorami książek, wernisaże oraz performersy. Od lat działa na Pradze i z pasją tworzy przestrzeń, w której kultura, kuchnia i dobra zabawa spotykają się w jednym miejscu.
Unergroundowe miejsce od lat na mapie Żoliborza, craftowe piwa, koncerty, jam sessions i wydarzenia artystyczne. Miejsce współpracuje z alternatywną stacją Zamek Nadaje i organizuje koncerny nadawane na żywo w stacji. Zamek Nadaje jest kolektywem indywidualistów, spotkaniem artystów, aktywistów, wizjonerów, awangardową działalnością artystyczną i społeczno-kulturową, która trwa ponad 30 lat i ciągle wzrasta, twórczo ewoluuje. Celem stacji jest świadome i aktywne uczestniczenie w twórczej kreacji świata, wykorzystywanie naszej wolność w jej pozytywnym ujęciu, dając od siebie to co najlepsze. W piątek PraCoVnia organizuje bitwę na urodziny PNW, którą poprowadzi Alko-Dorosły a za deckami stanie DJ Apostoł. W Sobotę i Niedzielę odbędą się występy i koncerty wielu niszowych artystów.
Kalinowe Serce Fundacja Artystyczna im. Kaliny Jędrusik powstała w 2008 roku w celu upamiętnienia Kaliny Jędrusik - wybitnej osobowości, aktorki, piosenkarki i gwiazdy Kabaretu Starszych Panów oraz po to, aby popierać i promować młode pokolenie twórców i pomóc rozwijać ich talenty. Kalinowe Serce to salon kulturalny, miejsce spotkań, klub, antykwariat, herbaciarnia, kawiarnia i kameralna scena z pianinem. Można się tu zrelaksować, posiedzieć, zjeść domowe ciasto, napić się orzeźwiającej lemoniady, aromatycznej kawy, gorącej czekolady lub cynamonowej herbaty parzonej według przepisu Kaliny. Smakosze win, dobrej whisky czy koniaku również znajdą tu coś dla siebie. To, co czyni Kalinowe Serce wyjątkowym, to zróżnicowana oferta artystyczna, w której można znaleźć zarówno występy uznanych polskich artystów, jak i młodych, zdolnych twórców.
Koncerty są pełne energii, przekazują emocje i angażują publiczność, a różnorodność gatunków muzycznych sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Cudowna atmosfera tego miejsca, podkreślona kameralnym wystrojem, sprawia, że każdy występ staje się niezapomnianym przeżyciem. Publiczność czuje się tu jak w rodzinnej atmosferze, co sprzyja otwartości i kontaktowi między artystami a słuchaczami. Dodatkowo, miejsce to często organizuje wydarzenia tematyczne, warsztaty czy spotkania z artystami, co stwarza przestrzeń do twórczej wymiany myśli i inspiracji. Bilety i wejściówki do Kalinowego Serca kupić można za pomocą portalu www.kicket.com.
To wyjątkowe miejsce, gdzie pasja do muzyki przeplata się z wykwintnymi koktajlami, jedzeniem i unikatową atmosferą, oferujące muzykę na żywo każdej nocy. Jest to miejsce gdzie nie tylko można delektować się wśród dźwięków dobrej muzyki, ale też potańczyć. Na stronie Piano Bar możemy sprawdzić harmonogram występów, które zaplanowane są na każdy dzień miesiąca i wybrać coś dla siebie. Za wejście do lokalu zazwyczaj płaci się od 30 do 100 zł w zależności od rodzaju występu i czasu przybycia.
Dla fanów ciężkiego brzmienia Metal Cave jest obowiązkowym punktem na mapie Warszawy. To kameralny klub, w którym odbywają się koncerty metalowe, rockowe i gotyckie. Można tu nie tylko posłuchać mocnej muzyki, ale też napić się i spędzić czas ze znajomymi. Miejsce szanujące kulturę metalową, z lojalną publiką i surowym, undergroundowym klimatem. Klub mieści się w piwnicy na tyłach sklepu „Biedronka”, od strony ul. Tadeusza Krępowieckiego.