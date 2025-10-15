Nowa droga dla rowerów w al. Jana Pawła II

Po wschodniej stronie al. Jana Pawła II – między rondem ONZ a al. „Solidarności” – wybudowana zostanie nowa droga dla rowerów. Będzie tam także więcej zieleni, w tym niemal sto drzew. Powstaną też trzy parki kieszonkowe.



Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na realizację inwestycji z konsorcjum firm Balzola oraz Lantania. Wykonawca ma 8 miesięcy na zrealizowanie prac.

Dofinansowanie z UE na drogi dla rowerów

Inwestycja w al. Jana Pawła II jest jedną z kilku, na które Warszawa zdobyła w ostatnim czasie dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jej kluczowym elementem jest budowa nowej drogi dla rowerów o szerokości 2,5 metra. Prawie kilometrowa trasa powstanie po wschodniej stronie alei, łącząc rondo ONZ z aleją „Solidarności”.

W granicach pasa drogowego al. Jana Pawła II przebudowana zostanie także ulica Twarda. Dostosowana zostanie do ruchu jednokierunkowego, który będzie się odbywał w kierunku zachód-wschód. Na skrzyżowaniu obu ulic pojawi się wyniesione przejście i przejazd rowerowy. Nowa droga dla rowerów i chodniki zyskają również doświetlenie.

Trzy parki kieszonkowe w al. Jana Pawła II

W przestrzeni alei powstaną trzy parki kieszonkowe. Wyposażone będą w nowoczesne ławki i metalowe siedziska. Całość dopełni zieleń ozdobna. Będą kwiaty, niskie krzewy, byliny oraz trawy. Pojawią się m.in. róże, hortensje, tulipany, geranium, liliowiec.