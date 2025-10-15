Nowa droga dla rowerów w al. Jana Pawła II

Niemal kilometrowa trasa powstanie po wschodniej stronie alei, łącząc rondo ONZ z aleją „Solidarności”
Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na realizację inwestycji z konsorcjum firm Balzola oraz Lantania. Wykonawca ma 8 miesięcy na zrealizowanie prac.
Inwestycja w al. Jana Pawła II jest jedną z kilku, na które Warszawa zdobyła w ostatnim czasie dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jej kluczowym elementem jest budowa nowej drogi dla rowerów o szerokości 2,5 metra. Prawie kilometrowa trasa powstanie po wschodniej stronie alei, łącząc rondo ONZ z aleją „Solidarności”.
W granicach pasa drogowego al. Jana Pawła II przebudowana zostanie także ulica Twarda. Dostosowana zostanie do ruchu jednokierunkowego, który będzie się odbywał w kierunku zachód-wschód. Na skrzyżowaniu obu ulic pojawi się wyniesione przejście i przejazd rowerowy. Nowa droga dla rowerów i chodniki zyskają również doświetlenie.
W przestrzeni alei powstaną trzy parki kieszonkowe. Wyposażone będą w nowoczesne ławki i metalowe siedziska. Całość dopełni zieleń ozdobna. Będą kwiaty, niskie krzewy, byliny oraz trawy. Pojawią się m.in. róże, hortensje, tulipany, geranium, liliowiec.
Nawierzchnia z wielkoformatowych, białych płyt (100×50 cm) połączonych z wąskimi płytami w kolorze antracytu (80×10 cm), będzie łączyła się z zielenią bez tradycyjnych obrzeży. Dwa z parków kieszonkowych powstaną między ulicą Grzybowską a Parkiem Mirowskim, a trzeci zlokalizowany będzie między ulicami Grzybowską a Twardą.
Posadzonych zostanie dokładnie 99 drzew. Mają być nie tylko uzupełnieniem szpalerów istniejących, ale również stworzyć zupełnie nowe szpalery wzdłuż ciągów pieszych. Aleję Jana Pawła II będą ozdabiać m.in. platany, klony, jarzęby, wiśnie ptasie i piłkowane.
Łącznie w centralnym obszarze Warszawy w toku lub na zaawansowanym etapie przygotowań są inwestycje z zakresu zrównoważonej mobilności na ponad 100 milionów złotych. Powstają drogi rowerowe w al. „Solidarności” (wraz z fragmentem ul. Leszno), a także na ulicach Andersa i Marszałkowskiej. Rozpoczęła się także przebudowa ul. Grzybowskiej, w ramach której też powstanie droga dla rowerów.