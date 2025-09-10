22.3°C
Życie Warszawy

Z Warszawy do Wrocławia w mniej niż 2 godziny. CPK ogłosił plan przetargów

Publikacja: 10.09.2025 16:55

Linia Kolei Dużych Prędkości ma powstać do 2035 roku

Linia Kolei Dużych Prędkości ma powstać do 2035 roku

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała
Spółka CPK przedstawiła plan postępowań inwestycyjnych na lata 2026-2028. Największe przetargi będą dotyczyć robót budowlanych na linii kolejowej Warszawa – Łódź. Dwa z nich zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku.

Plan przyjęty przez CPK zakłada, że w latach 2026–2028 zostanie uruchomionych niemal 100 postępowań inwestycyjnych. W przyszłym roku wartość przetargów ma osiągnąć ok. 40 mld zł. Z kolei wartość tegorocznych postępowań wyniesie ok. 30 mld zł. Harmonogram prac zakłada uruchomienie pod koniec 2032 roku nowego lotniska krajowego i pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości.

Kabina, w której powstał symulator, to wyjątkowy eksponat o bogatej historii
kolej
Zasiądź za sterami kultowego „kibla”! W Stacji Muzeum zaprezentują symulator EN57

Podróż z Warszawy do Wrocławia i Poznania w rekordowym czasie

Plan działań obecnego zarządu CPK zakłada pełne wykorzystanie możliwości infrastruktury. W związku z tym maksymalna prędkość eksploatacyjna dla najszybszych pociągów będzie wynosić 350 km/h. Warto jednak dodać, że rozkłady będą ustalane dla prędkości 320 km/h, choć jeśli przewoźnik będzie posiadał stosowny tabor i złoży wniosek, będzie można uruchomić przejazd zakładający maksymalną prędkość.

Co to będzie oznaczać dla pasażerów?

„Najszybsze pociągi jadące z prędkością 320 km/h pokonają trasę z Warszawy do Wrocławia i Poznania nawet o 40 minut szybciej niż przy 250 km/h, co oznacza odpowiednio: 1 godz. 36 min i 1 godz. 38 min” – takie informacje podaje CPK.

Dla porównania obecnie najszybszy pociąg z Warszawy do Poznania jedzie 2 godz. 16 min (trasa przez Konin). Z kolei na pokonanie trasy z Warszawy do Wrocławia potrzeba około 4 godz. W tym przypadku efekt skrócenia czasu przejazdu byłby więc prawdziwie imponujący.

W porównaniu do I połowy 2024 roku, w I połowie 2025 roku PKP Intercity S.A. w relacji Białystok – W
kolej
200 km/h pociągiem do Białegostoku? Harmonogram tajemnicą

Jak wygląda plan przetargów dla linii KDP?

Linia „Y” (Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław/Poznań) ma łącznie 480 km i jest priorytetem inwestycyjnym dla spółki CPK. Według przedstawionego planu jeszcze w tym roku mają zostać ogłoszone przetargi na dwa pierwsze odcinki KDP na linii Warszawa – Łódź, a konkretnie na projekt wykonawczy i realizację dwóch odcinków – od Warszawy Zachodniej do Konotopy (o długości 18 km) i od Konotopy do CPK wraz z łącznicą Parzniew – Kotowice (13 km). Co dalej?

  • W 2026 roku CPK ma zamiar ogłosić postępowania inwestycyjne dotyczące wyboru wykonawcy na roboty budowlane w ramach budowy linii kolejowej LK85 Warszawa – Łódź oraz przetarg dotyczący wyboru wykonawcy robót budowlanych w związku z budową dworca kolejowego i hali peronowej.
  • W 2027 roku zostaną ogłoszone przetargi dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych dla odcinków „Y – Sieradz Północny – Kępno”, „Y – Kępno – Czernica Wrocławska” oraz wyboru wykonawcy robót budowlanych dla jednego z pakietów projektu „Y – Węzeł Kolejowy CPK”.
  • W 2028 roku zostanie ogłoszony przetarg dotyczący wyboru wykonawcy budowy odcinków linii „Y – Sieradz – Pleszew”, „Y – Pleszew – Poznań” oraz „Y – Łódź – Sieradz Północny”.

Linia Kolei Dużych Prędkości połączy w sumie cztery z pięciu największych miast w kraju. Według zapowiedzi pierwszy odcinek z Warszawy przez CPK do Łodzi zostanie oddany do użytku w 2032 roku. Połączenia do Wrocławia i Poznania mają powstać do 2035 roku.

