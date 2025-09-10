Z Warszawy do Wrocławia w mniej niż 2 godziny. CPK ogłosił plan przetargów

Linia Kolei Dużych Prędkości ma powstać do 2035 roku
Plan przyjęty przez CPK zakłada, że w latach 2026–2028 zostanie uruchomionych niemal 100 postępowań inwestycyjnych. W przyszłym roku wartość przetargów ma osiągnąć ok. 40 mld zł. Z kolei wartość tegorocznych postępowań wyniesie ok. 30 mld zł. Harmonogram prac zakłada uruchomienie pod koniec 2032 roku nowego lotniska krajowego i pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości.
Plan działań obecnego zarządu CPK zakłada pełne wykorzystanie możliwości infrastruktury. W związku z tym maksymalna prędkość eksploatacyjna dla najszybszych pociągów będzie wynosić 350 km/h. Warto jednak dodać, że rozkłady będą ustalane dla prędkości 320 km/h, choć jeśli przewoźnik będzie posiadał stosowny tabor i złoży wniosek, będzie można uruchomić przejazd zakładający maksymalną prędkość.
Co to będzie oznaczać dla pasażerów?
„Najszybsze pociągi jadące z prędkością 320 km/h pokonają trasę z Warszawy do Wrocławia i Poznania nawet o 40 minut szybciej niż przy 250 km/h, co oznacza odpowiednio: 1 godz. 36 min i 1 godz. 38 min” – takie informacje podaje CPK.
Dla porównania obecnie najszybszy pociąg z Warszawy do Poznania jedzie 2 godz. 16 min (trasa przez Konin). Z kolei na pokonanie trasy z Warszawy do Wrocławia potrzeba około 4 godz. W tym przypadku efekt skrócenia czasu przejazdu byłby więc prawdziwie imponujący.
Linia „Y” (Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław/Poznań) ma łącznie 480 km i jest priorytetem inwestycyjnym dla spółki CPK. Według przedstawionego planu jeszcze w tym roku mają zostać ogłoszone przetargi na dwa pierwsze odcinki KDP na linii Warszawa – Łódź, a konkretnie na projekt wykonawczy i realizację dwóch odcinków – od Warszawy Zachodniej do Konotopy (o długości 18 km) i od Konotopy do CPK wraz z łącznicą Parzniew – Kotowice (13 km). Co dalej?
Linia Kolei Dużych Prędkości połączy w sumie cztery z pięciu największych miast w kraju. Według zapowiedzi pierwszy odcinek z Warszawy przez CPK do Łodzi zostanie oddany do użytku w 2032 roku. Połączenia do Wrocławia i Poznania mają powstać do 2035 roku.