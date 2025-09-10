Z Warszawy do Wrocławia w mniej niż 2 godziny. CPK ogłosił plan przetargów

Spółka CPK przedstawiła plan postępowań inwestycyjnych na lata 2026-2028. Największe przetargi będą dotyczyć robót budowlanych na linii kolejowej Warszawa – Łódź. Dwa z nich zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku.



Plan przyjęty przez CPK zakłada, że w latach 2026–2028 zostanie uruchomionych niemal 100 postępowań inwestycyjnych. W przyszłym roku wartość przetargów ma osiągnąć ok. 40 mld zł. Z kolei wartość tegorocznych postępowań wyniesie ok. 30 mld zł. Harmonogram prac zakłada uruchomienie pod koniec 2032 roku nowego lotniska krajowego i pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości.

Podróż z Warszawy do Wrocławia i Poznania w rekordowym czasie

Plan działań obecnego zarządu CPK zakłada pełne wykorzystanie możliwości infrastruktury. W związku z tym maksymalna prędkość eksploatacyjna dla najszybszych pociągów będzie wynosić 350 km/h. Warto jednak dodać, że rozkłady będą ustalane dla prędkości 320 km/h, choć jeśli przewoźnik będzie posiadał stosowny tabor i złoży wniosek, będzie można uruchomić przejazd zakładający maksymalną prędkość.

Co to będzie oznaczać dla pasażerów?

„Najszybsze pociągi jadące z prędkością 320 km/h pokonają trasę z Warszawy do Wrocławia i Poznania nawet o 40 minut szybciej niż przy 250 km/h, co oznacza odpowiednio: 1 godz. 36 min i 1 godz. 38 min” – takie informacje podaje CPK.