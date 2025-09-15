Dworzec pod Warszawą przejdzie modernizację. Jej zakończenie planowane jest na początek 2027 roku

Właściwa modernizacja dworca PKP w Otwocku objąć ma m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz dachu, a także odtworzenie elewacji, odnowienie wnętrz i dostosowanie ich do nowych funkcji. Zgodnie z projektem, elewacja ma mieć kolor jasnego beżu, a stolarka okienna – zielonoszary. Jednak ostatecznie kolorystyka ustalona zostanie w ramach nadzoru konserwatorskiego budowy. Ponadto na wieży budynku pojawić ma się zegar, a wiata znajdująca się od strony peronów ma zostać odnowiona z zachowaniem jej historycznego wyglądu.

Wewnątrz dworca znaleźć ma się „[…] przestronny hol z ławkami, pomieszczenia kas biletowych z zapleczem, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, ogólnodostępne toalety, lokale do wynajęcia oraz pomieszczenie do zagospodarowania np. na czytelnię”.

Zmieni się również otoczenie dworca. Powstaną tu nowe systemy bezpieczeństwa, parkingi, wiata rowerowa, drogi dojazdowe i chodniki. Posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy. Zaplanowano także likwidację barier architektonicznych i wprowadzenie wielu rozwiązań ułatwiających poruszanie się po dworcu. Dzięki temu obiekt będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy pasażerów z dużym bagażem.

Modernizacja dworca PKP w Otwocku: Ważna i wyczekiwana inwestycja

Z dworca w Otwocku codziennie wyrusza wiele pociągów zarówno regionalnych, jak i podmiejskich. Kursują tu więc pociągi Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Ponadto na stacji zatrzymują się również pociągi PKP Intercity m.in. do Poznania, Bydgoszczy, Lublina czy Rzeszowa.

– Modernizacja dworca w Otwocku to ważna i wyczekiwana przez mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości inwestycja, która doskonale uzupełnia przeprowadzoną wcześniej kompleksową przebudowę stacji i linii kolejowej przebiegającej przez Otwock – powiedział Dariusz Grajda, wiceprezes zarządu PKP S.A., cytowany w komunikacie Spółki.

Umowa dotycząca wykonania projektu przebudowy dworca PKP w Otwocku i prac budowlanych zawarta została w 2023 roku. Koszt całej inwestycji wynieść ma ok. 22 mln zł brutto, a jej zakończenie planowane jest na początek 2027 roku. Jednak „[…] ostateczny termin udostępnienia dworca pasażerom będzie uzależniony od przebiegu prac budowlanych, a także wykonania rozruchów nowych instalacji i systemów oraz przeprowadzenia odbiorów technicznych i uzyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych” – można przeczytać w komunikacie PKP S.A.