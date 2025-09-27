Las słupków i jednokierunkowa Siekierkowska. Nagła zmiana oburzyła mieszkańców. Urzędnicy tłumaczą: „To poprawa bezpieczeństwa”

Mieszkańcy ulicy Siekierkowskiej są zaskoczeni nagłą zmianą organizacji ruchu. Bez żadnych konsultacji i ostrzeżenia, ich spokojna osiedlowa droga nagle zamieniła się w jednokierunkowy labirynt słupków. Czy tak mają wyglądać zmiany w mieście?



Wszystko zaczęło się w piątek, 19 września, ok. godz. 16. Na ul. Siekierkowskiej, tuż obok domów jednorodzinnych i dwóch większych bloków, pojawiła się ekipa drogowa. Szybko ustawiono znaki, a jezdnię zastawiono ogranicznikami i słupkami. Z dnia na dzień, bez żadnej zapowiedzi i uzasadnienia, ulica stała się jednokierunkowa.

Zaskoczeni mieszkańcy, którzy na co dzień korzystają z drogi, nie kryli swojego oburzenia. Jak twierdzą, nowa organizacja ruchu nie tylko nie ma sensu, ale wręcz utrudnia im życie, blokując wyjazd z posesji i utrudniając poruszanie się. W akcie desperacji postanowili zwrócić się do redakcji „Życia Warszawy” z prośbą o interwencję.

Mieszkańcy: „Urząd nie odpowiada i unika kontaktu”

W mailu, który otrzymaliśmy od jednego z mieszkańców, pada szereg poważnych zarzutów pod adresem władz dzielnicy. „Nie odbyły się żadne konsultacje. Zmiana nie ma sensu, a mieszkańcom mocno komplikuje życie” – pisze zbulwersowany mieszkaniec. Jego zdaniem, nowe rozwiązanie nie poprawia bezpieczeństwa, a wręcz przeciwnie – może je pogorszyć.

W ramach poprawy bezpieczeństwa na Siekierkowskiej już wcześniej powstały progi zwalniające Foto: Czytelnik

Ulica Siekierkowska, na której już wcześniej zamontowano progi zwalniające, nie była w przeszłości miejscem częstych wypadków. Co więcej, w okolicy znajdują się znacznie węższe ulice (np. Figowa, Daktylowa), które pozostają dwukierunkowe, co jeszcze bardziej budzi zdziwienie mieszkańców.