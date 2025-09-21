Otwierali go Kwaśniewski z Millerem, dziś przechodzi remont. Prace za 20 milionów na 23. urodziny Mostu Siekierkowskiego

Dziś Most Siekierkowski, jedna z kluczowych przepraw w Warszawie, obchodzi swoje 23. urodziny. Zamiast hucznych uroczystości, przeprawa przechodzi gruntowny, wart 20 milionów złotych, remont. Prace te mają na celu odnowienie kluczowych ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów.



Przełom XX i XXI wieku przyniósł Warszawie wiele spektakularnych inwestycji. Jedną z najważniejszych było otwarcie w 2002 roku Mostu Siekierkowskiego, który na stałe wpisał się w krajobraz stolicy.

Reklama Reklama

Dziś, dokładnie w 23. rocznicę tego wydarzenia, most przechodzi remont, aby przywrócić mu pełną funkcjonalność i estetykę po ponad dwóch dekadach intensywnej eksploatacji.

Gruntowny remont za 20 milionów złotych

Stan ciągów pieszo-rowerowych na Moście Siekierkowskim od dawna pozostawiał wiele do życzenia. Po 23 latach, nawierzchnia jest pełna dziur i nierówności, co utrudnia poruszanie się zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Zarząd Dróg Miejskich w odpowiedzi na te problemy ogłosił przetarg na gruntowną modernizację. Zwycięzcą rozstrzygniętego w czerwcu przetargu została firma Strabag, która za 20 mln zł przeprowadzi kompleksowe prace.

Remont obejmie ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach mostu, na odcinku o długości ok. 800 metrów, co łącznie daje 1,6 km odnowionej trasy. Prace będą dość inwazyjne – obecna nawierzchnia, wraz z krawężnikami i gzymsami, zostanie w całości rozebrana, a w jej miejsce położona zostanie zupełnie nowa. Modernizacja dotknie także pasa rozdzielającego jezdnie, który również zostanie wyremontowany. Na wykonanie wszystkich prac firma Strabag ma 12 miesięcy. Oznacza to, że nowa nawierzchnia dla pieszych i rowerzystów powinna być gotowa tuż przed kolejnymi wakacjami.