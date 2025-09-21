Otwierali go Kwaśniewski z Millerem, dziś przechodzi remont. Prace za 20 milionów na 23. urodziny Mostu Siekierkowskiego

Most Siekierkowski otwarto 21 września 2002 roku
Przełom XX i XXI wieku przyniósł Warszawie wiele spektakularnych inwestycji. Jedną z najważniejszych było otwarcie w 2002 roku Mostu Siekierkowskiego, który na stałe wpisał się w krajobraz stolicy.
Dziś, dokładnie w 23. rocznicę tego wydarzenia, most przechodzi remont, aby przywrócić mu pełną funkcjonalność i estetykę po ponad dwóch dekadach intensywnej eksploatacji.
Stan ciągów pieszo-rowerowych na Moście Siekierkowskim od dawna pozostawiał wiele do życzenia. Po 23 latach, nawierzchnia jest pełna dziur i nierówności, co utrudnia poruszanie się zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Zarząd Dróg Miejskich w odpowiedzi na te problemy ogłosił przetarg na gruntowną modernizację. Zwycięzcą rozstrzygniętego w czerwcu przetargu została firma Strabag, która za 20 mln zł przeprowadzi kompleksowe prace.
Remont obejmie ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach mostu, na odcinku o długości ok. 800 metrów, co łącznie daje 1,6 km odnowionej trasy. Prace będą dość inwazyjne – obecna nawierzchnia, wraz z krawężnikami i gzymsami, zostanie w całości rozebrana, a w jej miejsce położona zostanie zupełnie nowa. Modernizacja dotknie także pasa rozdzielającego jezdnie, który również zostanie wyremontowany. Na wykonanie wszystkich prac firma Strabag ma 12 miesięcy. Oznacza to, że nowa nawierzchnia dla pieszych i rowerzystów powinna być gotowa tuż przed kolejnymi wakacjami.
Most Siekierkowski to konstrukcja o wyjątkowym znaczeniu dla Warszawy. Pierwsze plany jego budowy pojawiły się już przed II wojną światową, jednak na realizację trzeba było czekać do początku XXI wieku. Budowa, trwająca zaledwie dwa lata, była dowodem na szybki rozwój inżynierii i potencjału stołecznego budownictwa.
Przeprawa jest mostem wantowym, podwieszonym na dwóch charakterystycznych 90-metrowych pylonach w kształcie litery „H”. Jego unikalność polega na tym, że nie ma żadnych podpór w nurcie rzeki. Cała konstrukcja utrzymuje się dzięki 56 pomarańczowym linom nośnym, których kolor, w intencji projektantów, ma chronić ptaki przed zderzeniami z konstrukcją. Zaprojektowany przez Stefana Filipiuka, most został wybudowany przez firmy Mostostal Warszawa S.A. oraz Warbud.
Jako część Trasy Siekierkowskiej znacząco odciążył centrum miasta od ruchu tranzytowego łącząc Mokotów z Pragą-Południe i Wawrem. Jego kluczową rolę w systemie komunikacyjnym stolicy potwierdzają statystyki — w 2018 roku mostem przejeżdżało średnio ponad 105 tysięcy pojazdów na dobę, co czyniło go jedną z trzech najbardziej obciążonych przepraw drogowych w Warszawie.
Dzisiejsza rocznica to również okazja, by przypomnieć sobie, jak wyglądały uroczystości otwarcia, które odbyły się dokładnie 21 września 2002 roku. Wydarzenie miało rangę państwową — wzięli w nim udział najważniejsi politycy, w tym ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Leszek Miller oraz marszałek Sejmu Marek Borowski.
Uroczyste przecięcie wstęgi poprzedził przejazd harleyowców, a cała ceremonia została uwieczniona na nagraniu wideo. Firma Mostostal, jeden z wykonawców, udostępniła niemal 40-minutowy film dokumentujący ten historyczny moment.
Ten wyjątkowy dzień symbolizował wejście Warszawy w nową erę komunikacji, a Most Siekierkowski stał się symbolem nowoczesności i skutecznego planowania urbanistycznego.
Jego remont zaś jest dowodem na to, że nawet najnowsze konstrukcje wymagają stałej opieki, aby służyć mieszkańcom przez kolejne dziesięciolecia.