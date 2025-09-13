21.6°C
Życie Warszawy

Ponad 2300 zgłoszeń z profilu Stop Cham Warszawa. „To utrudnia pracę policjantom”

Publikacja: 13.09.2025 14:35

Każdy obywatel ma prawo zgłosić informację o wykroczeniu, a Policja podejmuje odpowiednie działania

Każdy obywatel ma prawo zgłosić informację o wykroczeniu, a Policja podejmuje odpowiednie działania

Foto: nowy-targ.policja.gov.pl

rbi
Masowe wysyłanie zgłoszeń o nieprawidłowym parkowaniu zakłóca wykonywanie zadań przez dyżurnego, także dotyczących ratowania życia i zdrowia ludzkiego – ostrzega Komenda Główna Policji. O nowym internetowym rozwiązaniu służącym do walki z źle zaparkowanymi autami informowało "Życie Warszawy".

Chodzi o stronę zglosparkowanie.pl, która według jej twórców ma być odpowiedzią na przewlekły problem i brak skutecznej reakcji ze strony oficjalnych służb.

W odróżnieniu od miejskiej aplikacji 19115 czy telefonicznych zgłoszeń do Straży Miejskiej, zglosparkowanie.pl działa błyskawicznie. Wystarczy wypełnić krótki formularz, a zgłoszenie jest automatycznie przekazywane do dyżurnego policji. Twórcy strony podkreślają, że policja ma obowiązek natychmiastowej reakcji na tego typu zawiadomienia. W ten sposób mieszkańcy mogą ominąć zbiurokratyzowane procedury i uniknąć narażania się na niebezpieczne konfrontacje z kierowcami, które często mają miejsce podczas dokumentowania wykroczeń na własną rękę.

Profil Stop Cham Warszawa utrudnia pracę policjantom

„W związku z publikowanymi na profilu Stop Cham Warszawa informacjami dotyczącymi funkcjonowania strony internetowej umożliwiającej zgłaszanie nieprawidłowego parkowania informujemy, że zadania służby dyżurnej Komendy Głównej Policji związane są z koordynacją działań na terenie kraju, w tym ratowania życia i zdrowia ludzkiego, i w żaden sposób przez nikogo nie powinny być wiązane z zajmowaniem się nieprawidłowym parkowaniem na terenie całego kraju” – napisali policjanci w mediach społecznościowych.

Jak tłumaczą mundurowi, dyżurny KGP przekierowuje takie wiadomości do właściwych terytorialnie dyżurnych komend wojewódzkich, jednakże ich masowe wysyłanie zakłóca wykonywanie zadań przez dyżurnego, także dotyczących ratowania życia i zdrowia ludzkiego. W ostatnim miesiącu takich wiadomości wpłynęło ponad 2 300.

„Zgloszenie, zarówno na numer alarmowy 112 jak i bezpośrednio do służby dyżurnej, powinno być związane z sytuacjami wymagającymi podjęcia pilnej i natychmiastowej interwencji, wynikającej z zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Nieprawidłowe parkowanie zdecydowanie do takich nie należy” – wskazują policjanci.

Przypominają też, że od wielu lat funkcjonuje możliwość powiadomienia służb o wykroczeniach w ruchu drogowym za pomocą przeznaczonych do tego skrzynek e-mail. Co do zasady dotyczą one zgłoszeń o brawurowych i niebezpiecznych zachowaniach kierujących pojazdami.

Polityka, parkowanie i geopolityka

Dodają, że policja realizuje szereg zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym. Dlatego też, w większości miast w Polsce, zostały powołane straże miejskie i gminne, które w swoich uprawnieniach mają kontrolę w ruchu drogowym w zakresie związanym m.in. z parkowaniem.

„Rozumiemy uciążliwość społeczną związaną z nieprawidłowym parkowaniem, jednakże rozwiązanie tego problemu wymaga zarówno dyscypliny ze strony kierujących, jak również odpowiedniego organizowania przestrzeni przez samorządy. Należy jednak zadać czysto retoryczne pytanie, czy w obecnej sytuacji geopolitycznej autorzy «projektu» naprawdę chcą w sposób masowy zajmować służbę dyżurną Policji, zwłaszcza na poziomie centralnym, nieprawidłowym parkowaniem?” – zastanawiają się policjanci.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

