Ponad 2300 zgłoszeń z profilu Stop Cham Warszawa. „To utrudnia pracę policjantom”

Chodzi o stronę zglosparkowanie.pl, która według jej twórców ma być odpowiedzią na przewlekły problem i brak skutecznej reakcji ze strony oficjalnych służb.
W odróżnieniu od miejskiej aplikacji 19115 czy telefonicznych zgłoszeń do Straży Miejskiej, zglosparkowanie.pl działa błyskawicznie. Wystarczy wypełnić krótki formularz, a zgłoszenie jest automatycznie przekazywane do dyżurnego policji. Twórcy strony podkreślają, że policja ma obowiązek natychmiastowej reakcji na tego typu zawiadomienia. W ten sposób mieszkańcy mogą ominąć zbiurokratyzowane procedury i uniknąć narażania się na niebezpieczne konfrontacje z kierowcami, które często mają miejsce podczas dokumentowania wykroczeń na własną rękę.
„W związku z publikowanymi na profilu Stop Cham Warszawa informacjami dotyczącymi funkcjonowania strony internetowej umożliwiającej zgłaszanie nieprawidłowego parkowania informujemy, że zadania służby dyżurnej Komendy Głównej Policji związane są z koordynacją działań na terenie kraju, w tym ratowania życia i zdrowia ludzkiego, i w żaden sposób przez nikogo nie powinny być wiązane z zajmowaniem się nieprawidłowym parkowaniem na terenie całego kraju” – napisali policjanci w mediach społecznościowych.
Jak tłumaczą mundurowi, dyżurny KGP przekierowuje takie wiadomości do właściwych terytorialnie dyżurnych komend wojewódzkich, jednakże ich masowe wysyłanie zakłóca wykonywanie zadań przez dyżurnego, także dotyczących ratowania życia i zdrowia ludzkiego. W ostatnim miesiącu takich wiadomości wpłynęło ponad 2 300.
„Zgloszenie, zarówno na numer alarmowy 112 jak i bezpośrednio do służby dyżurnej, powinno być związane z sytuacjami wymagającymi podjęcia pilnej i natychmiastowej interwencji, wynikającej z zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Nieprawidłowe parkowanie zdecydowanie do takich nie należy” – wskazują policjanci.
Zastrzegają przy tym, że Policja nie bagatelizuje takich wykroczeń. Każdy obywatel ma prawo zgłosić informację o wykroczeniu, a Policja podejmuje odpowiednie działania w celu ustalenia tożsamości sprawcy, m.in. przesłuchanie świadka, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Dotyczy to zwłaszcza przypadków, w których zgłoszenie jest niekompletne poprzez brak wskazania miejsca naruszenia lub też brak widocznych tablic rejestracyjnych na załączonym zdjęciu.
„Część z tych wiadomości zawiera wulgaryzmy i nie dotyczy w żaden sposób merytorycznego zgłoszenia. O to chodziło?” – pytają policjanci.
Przypominają też, że od wielu lat funkcjonuje możliwość powiadomienia służb o wykroczeniach w ruchu drogowym za pomocą przeznaczonych do tego skrzynek e-mail. Co do zasady dotyczą one zgłoszeń o brawurowych i niebezpiecznych zachowaniach kierujących pojazdami.
Dodają, że policja realizuje szereg zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym. Dlatego też, w większości miast w Polsce, zostały powołane straże miejskie i gminne, które w swoich uprawnieniach mają kontrolę w ruchu drogowym w zakresie związanym m.in. z parkowaniem.
„Rozumiemy uciążliwość społeczną związaną z nieprawidłowym parkowaniem, jednakże rozwiązanie tego problemu wymaga zarówno dyscypliny ze strony kierujących, jak również odpowiedniego organizowania przestrzeni przez samorządy. Należy jednak zadać czysto retoryczne pytanie, czy w obecnej sytuacji geopolitycznej autorzy «projektu» naprawdę chcą w sposób masowy zajmować służbę dyżurną Policji, zwłaszcza na poziomie centralnym, nieprawidłowym parkowaniem?” – zastanawiają się policjanci.