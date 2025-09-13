Ponad 2300 zgłoszeń z profilu Stop Cham Warszawa. „To utrudnia pracę policjantom”

Masowe wysyłanie zgłoszeń o nieprawidłowym parkowaniu zakłóca wykonywanie zadań przez dyżurnego, także dotyczących ratowania życia i zdrowia ludzkiego – ostrzega Komenda Główna Policji. O nowym internetowym rozwiązaniu służącym do walki z źle zaparkowanymi autami informowało "Życie Warszawy".



Chodzi o stronę zglosparkowanie.pl, która według jej twórców ma być odpowiedzią na przewlekły problem i brak skutecznej reakcji ze strony oficjalnych służb.

W odróżnieniu od miejskiej aplikacji 19115 czy telefonicznych zgłoszeń do Straży Miejskiej, zglosparkowanie.pl działa błyskawicznie. Wystarczy wypełnić krótki formularz, a zgłoszenie jest automatycznie przekazywane do dyżurnego policji. Twórcy strony podkreślają, że policja ma obowiązek natychmiastowej reakcji na tego typu zawiadomienia. W ten sposób mieszkańcy mogą ominąć zbiurokratyzowane procedury i uniknąć narażania się na niebezpieczne konfrontacje z kierowcami, które często mają miejsce podczas dokumentowania wykroczeń na własną rękę.

Profil Stop Cham Warszawa utrudnia pracę policjantom

„W związku z publikowanymi na profilu Stop Cham Warszawa informacjami dotyczącymi funkcjonowania strony internetowej umożliwiającej zgłaszanie nieprawidłowego parkowania informujemy, że zadania służby dyżurnej Komendy Głównej Policji związane są z koordynacją działań na terenie kraju, w tym ratowania życia i zdrowia ludzkiego, i w żaden sposób przez nikogo nie powinny być wiązane z zajmowaniem się nieprawidłowym parkowaniem na terenie całego kraju” – napisali policjanci w mediach społecznościowych.

Jak tłumaczą mundurowi, dyżurny KGP przekierowuje takie wiadomości do właściwych terytorialnie dyżurnych komend wojewódzkich, jednakże ich masowe wysyłanie zakłóca wykonywanie zadań przez dyżurnego, także dotyczących ratowania życia i zdrowia ludzkiego. W ostatnim miesiącu takich wiadomości wpłynęło ponad 2 300.