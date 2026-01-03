0°C
Mieszkańcy Ochoty i ich historie. Skąd wziął się projekt People of Ochota?

Publikacja: 03.01.2026 16:03

Urząd Dzielnicy Ochota zrealizował projekt People of Ochota – instagramową opowieść o ludziach, któr

Urząd Dzielnicy Ochota zrealizował projekt People of Ochota – instagramową opowieść o ludziach, którzy każdego dnia nadają tej dzielnicy wyjątkowy charakter.

Foto: UD Ochota

Właściciel pizzerii, kocia wolontariuszka, listonosz i zielarz – to tylko niektóre osoby, które w zeszłym roku wzięły udział w projekcie People of Ochota.

W 2025 roku Urząd Dzielnicy Ochota zrealizował projekt People of Ochota – instagramową opowieść o ludziach, którzy każdego dnia nadają tej dzielnicy wyjątkowy charakter.

„Humans of New York” w polskiej wersji

„Inspirując się światowym fenomenem «Humans of New York», postawiliśmy na lokalność, autentyczność i prawdziwe historie – bez filtrów, bez pośpiechu, z uważnością na drugiego człowieka.

W ciągu roku opisaliśmy 24 niezwykłe historie osób związanych z Ochotą. Zwykłych–niezwykłych mieszkańców, którzy poprzez swoją pracę, pasje, wrażliwość i codzienne gesty współtworzą lokalną tożsamość dzielnicy. To właśnie oni sprawiają, że Ochota jest miejscem żywym, serdecznym i pełnym wzajemnego zaufania” – opisuje Urząd Dzielnicy Ochota.

Pod panowaniem obecnego zarządu Ochota stała się jedną z najbardziej dynamicznie działających dzieln
Ochota: lewica i ruchy miejskie zerwały koalicję, ale ich działacze w niej pozostali

– Kiedy czytam historie People od Ochota, widzę dzielnicę, z której możemy być dumni.  To opowieści o ludziach, którzy nie szukają rozgłosu, a każdego dnia robią coś ważnego – dla sąsiadów, dla wspólnoty, dla Ochoty. Ten projekt przypomina nam, że prawdziwa siła miasta rodzi się w relacjach – mówi Piotr Krasnodębski, burmistrz Ochoty.

Jak tłumaczą urzędnicy, People od Ochota to projekt o empatii, sąsiedzkości i energii, która rodzi się tam, gdzie ludzie naprawdę się widzą. „Dlaczego o tym piszemy? Bo chcemy pokazywać zwykłych ludzi robiących niezwykłe rzeczy. Chcemy oddać głos tym, którzy często pozostają w cieniu, choć to właśnie oni są fundamentem lokalnej wspólnoty. People od Ochota to zaproszenie do uważności – na drugiego człowieka, na jego historię i obecność tu i teraz” – wyjaśniają.

People of Ochota w 2025 roku

Bohaterami projektu w zeszłym roku byli:

1. Albert z Rakowca – młody sportowiec, który zamienia ograniczenia w siłę. Znakomity rolkarz, reprezentant Polski w skatecrossie, medalista Mistrzostw Europy. Pokazuje, że pasja, konsekwencja i wsparcie bliskich pozwalają przekraczać granice – także te, które wydają się nie do przejścia.

2. Robert Zarzecki – człowiek, którego trudno zatrzymać. Prowadzi na Ochocie gabinet masażu Cuda Niewidy, Akademię Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących oraz fundację Widzimy Inaczej. Udowadnia, że granice istnieją głównie w naszych głowach, a energia, empatia i działanie mogą zmieniać świat – krok po kroku.

3. Beata Dudziak-Tomaszke – nauczycielka z powołania, przyjaciółka uczniów i architektka szkolnych mostów. Od lat łączy pokolenia, szkoły i historie Ochoty, ucząc młodych ludzi nie tylko wiedzy, ale ciekawości świata, odwagi i miłości do miejsca, w którym żyją.

4. Jakub Górecki (Outriders)– wizjoner i twórca ochockiego okna na świat. Założyciel kolektywu Outriders i inicjator przestrzeni łączącej media, sztukę i technologię przy Rokosowskiej. Wspiera lokalny biznes, inwestuje we wspólną przestrzeń i marzy o zamianie ulicy w szlak sztuki.

5. Hania Zajkiewicz – była przewodnicząca Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota, empatyczna liderka młodego pokolenia. Wierzy, że relacje są ważniejsze niż algorytmy, a drobne gesty mogą realnie zmieniać rzeczywistość. Pokazuje, że zaangażowanie społeczne zaczyna się tu, lokalnie.

6. Mariusz Twardowski – człowiek, który oddał serce bohaterom. Koordynator ds. kombatantów w UD Ochota, dla którego opieka nad Powstańcami, Sybirakami i weteranami jest służbą bez godzin pracy. Łączy pokolenia, dba o pamięć i pokazuje, że historia żyje w codziennych rozmowach, gestach i obecności.

7. Ewelina i Łukasz (Laboratorium Dobrego Nastroju) –stworzyli miejsce pachnące spokojem. Naturalne świece, mydła i kule do kąpieli są tu zamkniętą w słoikach odpowiedzią na wypalenie, pośpiech i stres. Ich historia to opowieść o odwadze zmiany, sile intuicji i lokalności, która naprawdę wspiera.

8. Stanisław Łubieński – pisarz, eseista i popularyzator przyrody, twórca „Dzikiej Ochoty”. Z czułością i uważnością opowiada o naturze w mieście, ucząc, że przyroda jest obok nas – w parkach, na skwerach i między blokami – i że warto ją zauważać każdego dnia.

9. Monika Pietraszek – najsłynniejsza kasjerka stolicy, która od lat dba o poziom endorfin mieszkańców Ochoty. Jej fantazyjne opaski i uśmiech udowadniają, że radość może być codziennym gestem, a jedna osoba potrafi zmienić nastrój setek ludzi dziennie.

10. Michał Ravutski (Filtry Dobra Kawa) – człowiek od kawy i rozmów. Menadżer najstarszej kawiarni speciality w Polsce, która od lat jest nieformalnym salonem Ochoty. Tu kawa z filtra ma smak, historię i tempo dopasowane do człowieka – czasem rozmowne, czasem ciche. Filtry to miejsce, do którego się wraca, bo liczy się relacja, nie tylko filiżanka.

11. Nikola Bogusz – młodzieżowa twarz Ochoty, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Warszawy i wiceprzewodnicząca jej ochockiej odsłony. Aktywistka z empatią i determinacją, która wierzy w dialog, wspólne działanie i realny wpływ młodych na miasto. Pokazuje, że zaangażowanie społeczne może być pasją i drogą na przyszłość.

12. Katarzyna Nogieć – wolontariuszka, terapeutka i kobieta, która łączy światy. Prowadzi zajęcia tai chi, grupy wsparcia i działania pełne uważności w MAL SURMA i innych ochockich miejscach. Jej obecność przynosi spokój, a relacje, które tworzy, zostają na długo. Uczy, że troska o innych zaczyna się od bycia w kontakcie – z sobą i drugim człowiekiem.

13. Pani Dorota Matejczyk (Ochota na kota) – kocia dusza Ochoty. Wolontariuszka punktu Ochota na Kota, gdzie codziennie daje czas, spokój i uwagę zwierzętom czekającym na adopcję. Uczy delikatności, cierpliwości i tego, że relacje – także te międzygatunkowe – buduje się obecnością.

14. Pani Magdalena Kęder – serce i dusza sąsiedzkiej wspólnoty. Emerytowana nauczycielka biologii, wolontariuszka MAL SURMA, organizatorka spotkań, śniadań i wydarzeń, dzięki którym ludzie czują się zauważeni. Pełna energii, klasy i życzliwości – dowód na to, że aktywność i pasja nie mają wieku.

15. Pan Adam Kiełbus – ochocki listonosz, którego znają wszyscy. Od 35 lat przemierza dzielnicę z listami, uśmiechem i gotowością do pomocy. Laureat wyróżnienia Miejsca Przyjazne Seniorom, bo dla sąsiadów robi znacznie więcej, niż wymaga mundur. Codzienny bohater relacji i drobnych gestów.

16. Agnieszka – fryzjerka od serdecznych cięć. Od ponad dwóch dekad na Ochocie prowadzi salon, w którym liczy się nie tylko fryzura, ale przede wszystkim człowiek. Obniżone ceny dla seniorów, kawa, rozmowa i realna pomoc sprawiają, że to miejsce stało się bezpieczną przystanią dla wielu starszych osób.

17. Jacek Andrzejak (Pan Ziółko) – ochocki zielarz z ogromną wiedzą i jeszcze większym sercem. Od lat doradza, słucha i pomaga w swojej zielarni na Starej Ochocie. Skromny, życzliwy, zawsze obecny – jeden z tych ludzi, którzy nadają dzielnicy prawdziwy charakter.

18. Asia Sims (Meblove Story) – z przestworzy do warsztatu. Była stewardessa, która wróciła na Ochotę, by dawać drugie życie meblom. W swojej pracowni łączy design, rzemiosło i odpowiedzialność, udowadniając, że marzenia można wypracować cierpliwością i sercem.

19. Justyna Mirońska (Hvilka Ceramika) – kobieta idąca własną ścieżką. Twórczyni ceramicznego świata pełnego spokoju, delikatności i leśnych opowieści. Mimo trudności, zamykających się małych biznesów i ciężkiej pracy fizycznej, nie rezygnuje z marzeń o żywej, lokalnej Ochocie.

20. Michał Wolny – licealista z Ochoty, który zachwyca świat zadanie po zadaniu. Złoty medalista Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej i srebrny medalista Olimpiady Matematycznej. Skromny, pełen pasji i inspirujący rówieśników, pokazuje, że sukces to radość z myślenia i pracy.

21. Pani Barbara Turkiewicz – skromna artystka tworząca w piwnicy pełnej światła. Od ponad 40 lat uczy ceramiki, inspiruje i tworzy przestrzeń ciszy, skupienia i rozmowy. Dla wielu jej pracownia jest miejscem terapeutycznym – dla Ochoty prawdziwym skarbem.

22. Pan Marian Cegielski – mistrz graweru. Od 45 lat prowadzi jedną z najbardziej cenionych pracowni w Polsce. Tu przeszłość spotyka się z teraźniejszością, tradycja z nowoczesnością, a precyzja rzemiosła zawsze idzie w parze z rozmową i życzliwością.

23. Anna i Filip Siemaszkowie – strażnicy ochockich uśmiechów. Kolejne pokolenie rodziny prowadzącej od 70 lat zakład fotograficzny przy pl. Narutowicza. Fotografują ludzi, zbierają historie i pielęgnują tradycję, do której mieszkańcy wracają nie tylko po zdjęcia, ale też po rozmowę.

24. Walter Busolacchi – Właściciel kultowej Non Solo Pizza – pierwszej pizzerii w Warszawie z piecem opalanym drewnem, która wystartowała dokładnie 20 lat temu. To miejsce od początku było czymś więcej niż restauracją: rodzinne, ciepłe, prawdziwie włoskie. Mądry życiowo, uśmiechnięty, pełen spokoju i siły. Choć pogoda w Polsce nie zawsze bywa tak słoneczna jak we Włoszech, Walter jest dowodem na to, że słońce można nosić w sobie – i dzielić się nim z innymi przy stole, rozmowie i pizzy, która smakuje jak dom.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Dworek Milusin w Sulejówku do rejestru zabytków wstąp!
