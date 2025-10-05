13.3°C
Życie Warszawy

Studenci pokażą, co potrafią. Kiedy rusza KONIK na Politechnice Warszawskiej

Publikacja: 05.10.2025 14:30

Podczas dwóch dni targów będzie można spotkać się z ponad 80 wystawcami – politechnicznymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.

Foto: Adobe Stock

rbi
Wyścig po marzenia – to motyw przewodni tegorocznych Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK. Święto studenckiej aktywności na Politechnice Warszawskiej odbędzie się 7 i 8 października.

Podczas dwóch dni targów (7 i 8 października, w godz. 10-16, Duża Aula Gmachu Głównego oraz teren przed Gmachem Głównym) będzie można spotkać się z ponad 80 wystawcami – politechnicznymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.

Przegląd studenckich projektów na Politechnice Warszawskiej

Zaprezentują one swoje projekty, sukcesy i plany. Będzie można te projekty zobaczyć i porozmawiać z ich twórcami, a także zapytać o to, jak dołączyć do poszczególnych zespołów. Targom towarzyszyć będą niespodzianki i dodatkowe atrakcje w Małej Auli (w planach są m.in. prelekcje i turnieje). Wszystko zgodnie z tematem przewodnim tegorocznego KONIK-a, oznaczającym rywalizację w nauce i osiągnięciach oraz pogoń za marzeniami oraz rozwojem.

– KONIK to miejsce dla studentów, którzy chcą robić więcej – mówi Joanna Wypych, pełnomocnik wiceprzewodniczącej Rady Kół Naukowych ds. promocji. – Można tu poznać ciekawe projekty kół naukowych, spotkać ludzi o podobnych pasjach i zdobyć praktyczne umiejętności, jak zarządzanie projektami i praca w zespole.

Gala „Złote Koniki”

Targi poprzedzi Gala Studenckiego Ruchu Naukowego „Złote Koniki” (6 października, gmach Rektorska 4). Wcześniej zgłoszone i wybrane koła naukowe zaprezentują tam swoje projekty i działania. Podczas wydarzenia poznamy także zwycięzców konkursu „Złote Koniki” w kategoriach: Najlepsza publikacja, Najlepszy projekt naukowy, Największy rozwój ruchu naukowego, Najaktywniejsze koło naukowe. To wydarzenie otwarte, ale z ograniczoną liczbą miejsc.

– Targi KONIK to coś więcej niż wydarzenie – podkreśla Kacper Huszcza, koordynator XXII Targów KONIK. – To społeczność młodych, aktywnych i ambitnych ludzi, którzy z pasją realizują własne marzenia. Każdy może tu znaleźć swoje miejsce, zostać przyjęty z otwartymi ramionami i rozwijać się w jednej z niezliczonych dziedzin, którymi zajmują się studenci Politechniki Warszawskiej – dodaje.

