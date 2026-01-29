-4.3°C
1008 hPa
Życie Warszawy
Reklama

„Ochota Vibe” daje głos młodym. Nowy projekt dla młodzieży

Publikacja: 29.01.2026 17:45

Projekt jest elementem długofalowych działań na rzecz młodzieży na Ochocie.

Projekt jest elementem długofalowych działań na rzecz młodzieży na Ochocie.

Foto: mat. pras.

M.B.
Podcasty, media społecznościowe i lokalne historie – tak młodzi mieszkańcy Ochoty będą opowiadać o swojej dzielnicy. Ruszył nabór do pilotażowego projektu „Ochota Vibe” dla osób w wieku 13-19 lat.

Masz od 13 do 19 lat i mieszkasz lub uczysz się na Ochocie? Chcesz tworzyć własne treści, nagrywać podcasty i realnie wpływać na to, jak mówi się o Twojej dzielnicy? Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zaprasza do udziału w pilotażowym projekcie „Ochota Vibe”, skierowanym do młodych, kreatywnych osób zainteresowanych mediami i życiem lokalnym.

Inicjatywa realizowana jest z udziałem Burmistrza Piotra Krasnodębskiego, Rady i Zarządu Dzielnicy Ochota. Projekt ma charakter edukacyjno-społeczny i jest elementem długofalowych działań na rzecz młodzieży w dzielnicy.

Przestrzeń dla młodych i ich pomysłów

„Ochota Vibe” to miejsce, w którym młodzież może rozwijać kompetencje medialne, dzielić się pasjami i opowiadać o codziennym życiu Ochoty w autentyczny sposób. Uczestnicy projektu będą współtworzyć narrację o dzielnicy i aktywnie angażować się w jej sprawy.

Projekt ma na celu wzmacnianie więzi młodych mieszkańców z dzielnicą

Reklama
Reklama

Co oferuje projekt „Ochota Vibe”

Uczestnicy wezmą udział w praktycznych działaniach związanych z mediami i komunikacją. W ramach projektu będą mogli nagrywać podcasty poświęcone życiu Ochoty, jej historii i mieszkańcom, prowadzić profile w mediach społecznościowych oraz realizować wywiady uliczne, reportaże i materiały audio-wideo. Program obejmuje także naukę pracy z mikrofonem i kamerą oraz odpowiedzialnego funkcjonowania w mediach.

Istotnym elementem projektu jest współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Ochota oraz Urzędem Dzielnicy, a także możliwość zgłaszania własnych inicjatyw i pomysłów na działania lokalne.

Jak zgłosić się do udziału

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy przygotować krótki film o długości 1-2 minuty poświęcony Ochocie. Może on przedstawiać ulubione miejsce, lokalną historię, osobistą pasję lub codzienne życie dzielnicy. Film powinien zawierać komentarz nagrany własnym głosem.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do regulaminu naboru oraz przesłanie go wraz z filmem na adres mailowy wskazany przez organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego 2026 roku do godz. 23.59.

Rekrutacja i wyniki

Zgłoszenia oceni Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę motywację kandydatów, kreatywność, zgodność materiału z tematyką Ochoty, walory artystyczne oraz jakość nagrania. Wybranych zostanie 10 głównych uczestników oraz lista rezerwowa. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 2 marca 2026 r. na stronie internetowej dzielnicy oraz w mediach społecznościowych.

Polecane
Pierwszym gościem tegorocznej edycji wydarzenia będzie Floral Bugs
czwartek
Nowy cykl spotkań z artystami hip-hopu w Przystanku Książka
Reklama
Reklama

Długofalowy projekt dla Ochoty

„Ochota Vibe” zaplanowano jako projekt długoterminowy. Pierwszy etap potrwa co najmniej siedem miesięcy, a po jego zakończeniu przewidziana jest ewaluacja, która pozwoli zdecydować o kontynuacji inicjatywy.

Projekt ma na celu wzmacnianie więzi młodych mieszkańców z dzielnicą, rozwijanie ich kompetencji oraz tworzenie przestrzeni, w której młodzież ma realny wpływ na lokalną rzeczywistość.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zajęcia poprowadzą uznani w kraju eksperci z obszaru cyberbezpieczeństwa
nowy kierunek studiów

Cyberbezpieczeństwo w praktyce podyplomowo na WAT i ECSC

Siedziba Wspólnej Szkoły Doktorskiej będzie mieścić się w SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166
szkoły wyższe

SGGW i Akademia Pożarnicza wykształcą doktorów bezpieczeństwa

Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z Politechniką Warszawską umożliwia budowanie realnego efektu
UCZELNIE

Uniwersytet i Politechnika łączą siły. Inauguracja projektu „Nauka dla Biznesu”

W październiku zeszłego roku Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 74 napisała skargę dotyczącą naruszenia
tajemnica korespondencji

Rada Rodziców skarży na dyrektorkę szkoły. Poszło o pocztę

Celem porozumienia jest rozwijanie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdzia
umowa

SGGW i Komenda Stołeczna Policji na rzecz bezpieczeństwa kampusu

Współpraca dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom na terenie uczelni.
bezpieczeństwo

„BOA” obejmie ochroną WUM. Jak kontrterroryści zaopiekują się uczelnią?

W ofercie Politechniki Warszawskiej są kierunki I stopnia (niestacjonarne w trybie na odległość) ora
rekrutacja

Politechnika zachęca do rozpoczęcia studiów zimą. Jakie są kierunki?

Na Uniwersytecie Warszawskim trwa kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Twoja głowa – Twoja s
zdrowie psychiczne

Czat zaufania na Uniwersytecie Warszawskim. Nie tylko na Blue Monday

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA