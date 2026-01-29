„Ochota Vibe” daje głos młodym. Nowy projekt dla młodzieży

Co oferuje projekt „Ochota Vibe”

Uczestnicy wezmą udział w praktycznych działaniach związanych z mediami i komunikacją. W ramach projektu będą mogli nagrywać podcasty poświęcone życiu Ochoty, jej historii i mieszkańcom, prowadzić profile w mediach społecznościowych oraz realizować wywiady uliczne, reportaże i materiały audio-wideo. Program obejmuje także naukę pracy z mikrofonem i kamerą oraz odpowiedzialnego funkcjonowania w mediach.

Istotnym elementem projektu jest współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Ochota oraz Urzędem Dzielnicy, a także możliwość zgłaszania własnych inicjatyw i pomysłów na działania lokalne.

Jak zgłosić się do udziału

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy przygotować krótki film o długości 1-2 minuty poświęcony Ochocie. Może on przedstawiać ulubione miejsce, lokalną historię, osobistą pasję lub codzienne życie dzielnicy. Film powinien zawierać komentarz nagrany własnym głosem.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do regulaminu naboru oraz przesłanie go wraz z filmem na adres mailowy wskazany przez organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego 2026 roku do godz. 23.59.

Rekrutacja i wyniki

Zgłoszenia oceni Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę motywację kandydatów, kreatywność, zgodność materiału z tematyką Ochoty, walory artystyczne oraz jakość nagrania. Wybranych zostanie 10 głównych uczestników oraz lista rezerwowa. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 2 marca 2026 r. na stronie internetowej dzielnicy oraz w mediach społecznościowych.

Długofalowy projekt dla Ochoty

„Ochota Vibe” zaplanowano jako projekt długoterminowy. Pierwszy etap potrwa co najmniej siedem miesięcy, a po jego zakończeniu przewidziana jest ewaluacja, która pozwoli zdecydować o kontynuacji inicjatywy.

Projekt ma na celu wzmacnianie więzi młodych mieszkańców z dzielnicą, rozwijanie ich kompetencji oraz tworzenie przestrzeni, w której młodzież ma realny wpływ na lokalną rzeczywistość.