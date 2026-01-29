„Ochota Vibe” daje głos młodym. Nowy projekt dla młodzieży

Projekt jest elementem długofalowych działań na rzecz młodzieży na Ochocie.
Masz od 13 do 19 lat i mieszkasz lub uczysz się na Ochocie? Chcesz tworzyć własne treści, nagrywać podcasty i realnie wpływać na to, jak mówi się o Twojej dzielnicy? Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zaprasza do udziału w pilotażowym projekcie „Ochota Vibe”, skierowanym do młodych, kreatywnych osób zainteresowanych mediami i życiem lokalnym.
Inicjatywa realizowana jest z udziałem Burmistrza Piotra Krasnodębskiego, Rady i Zarządu Dzielnicy Ochota. Projekt ma charakter edukacyjno-społeczny i jest elementem długofalowych działań na rzecz młodzieży w dzielnicy.
„Ochota Vibe” to miejsce, w którym młodzież może rozwijać kompetencje medialne, dzielić się pasjami i opowiadać o codziennym życiu Ochoty w autentyczny sposób. Uczestnicy projektu będą współtworzyć narrację o dzielnicy i aktywnie angażować się w jej sprawy.
Uczestnicy wezmą udział w praktycznych działaniach związanych z mediami i komunikacją. W ramach projektu będą mogli nagrywać podcasty poświęcone życiu Ochoty, jej historii i mieszkańcom, prowadzić profile w mediach społecznościowych oraz realizować wywiady uliczne, reportaże i materiały audio-wideo. Program obejmuje także naukę pracy z mikrofonem i kamerą oraz odpowiedzialnego funkcjonowania w mediach.
Istotnym elementem projektu jest współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Ochota oraz Urzędem Dzielnicy, a także możliwość zgłaszania własnych inicjatyw i pomysłów na działania lokalne.
Aby wziąć udział w rekrutacji, należy przygotować krótki film o długości 1-2 minuty poświęcony Ochocie. Może on przedstawiać ulubione miejsce, lokalną historię, osobistą pasję lub codzienne życie dzielnicy. Film powinien zawierać komentarz nagrany własnym głosem.
Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do regulaminu naboru oraz przesłanie go wraz z filmem na adres mailowy wskazany przez organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego 2026 roku do godz. 23.59.
Zgłoszenia oceni Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę motywację kandydatów, kreatywność, zgodność materiału z tematyką Ochoty, walory artystyczne oraz jakość nagrania. Wybranych zostanie 10 głównych uczestników oraz lista rezerwowa. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 2 marca 2026 r. na stronie internetowej dzielnicy oraz w mediach społecznościowych.
„Ochota Vibe” zaplanowano jako projekt długoterminowy. Pierwszy etap potrwa co najmniej siedem miesięcy, a po jego zakończeniu przewidziana jest ewaluacja, która pozwoli zdecydować o kontynuacji inicjatywy.
Projekt ma na celu wzmacnianie więzi młodych mieszkańców z dzielnicą, rozwijanie ich kompetencji oraz tworzenie przestrzeni, w której młodzież ma realny wpływ na lokalną rzeczywistość.