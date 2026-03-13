Boisko zamknięte, a wychowanie fizyczne na korytarzu

– Nie zapominajcie też o sali 101 – naszej szkolnej „sali konferencyjno-kinowej”. To miejsca stworzone po to, byście czuli się u nas wyjątkowo – podkreśla szkoła.

Już przy wejściu na teren szkoły wisi informacja: „Ze względu na stan techniczny boiska szkoła nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na nim”. Kartka jest dość wyblakła, widać więc, że wisi tam od dawna. Foto: Janina Blikowska

Od lat placówka zmaga się jednak z pewnym problemem – częściowo nieczynnym szkolnym boiskiem. Już przy wejściu na teren szkoły wisi informacja: „Ze względu na stan techniczny boiska szkoła nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na nim”. Kartka jest dość wyblakła, widać więc, że wisi tam od dawna.

Na szkolnym boisku są m.in. duże ubytki w nawierzchni, ale mimo to w ciągu dnia bawią się tam i grają uczniowie.

Mieszkańcy Grochowa nie kryją oburzenia. – Szkoła z taką liczbą uczniów nie ma normalnego boiska od tylu lat. Pamiętam czasy, gdy boisko było w remoncie – wtedy nauczyciele wychowania fizycznego zabierali nas na okoliczne boiska. Nie było mowy, żeby cały rok siedzieć na korytarzu. Ale widocznie teraz nauczycielom nawet tego się nie chce – uważa jeden z mieszkańców Grochowa.

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka”, przy ul. Tarnowieckiej na Grochowie. Od lat placówka zmaga się jednak z pewnym problemem – częściowo nieczynnym szkolnym boiskiem. Foto: Janina Blikowska

Inny dodaje: – Brak boiska od tylu lat w takiej szkole to skandal! Jedna z mam ucznia tej szkoły przyznaje, że jej dziecko jest w siódmej klasie i nigdy nie ćwiczyło na szkolnym boisku. – W stolicy państwa europejskiego – zauważa kobieta.

WF na sali, na sąsiednim boisku… a czasem na korytarzu

“Życie Warszawy” zapytało więc dzielnicę Praga-Południe, gdzie ćwiczą uczniowie tej szkoły oraz czy i kiedy zamierza wyremontować szkolne boisko.

Jak przekazał nam w odpowiedzi Michał Szweycer z biura prasowego Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 163 realizują program nauczania i podstawę programową wychowania fizycznego, korzystając z dostępnej infrastruktury szkoły – fragmentu boiska, szkolnej sali gimnastycznej oraz z sąsiadującego boiska Szkoły Podstawowej nr 401 i pobliskich terenów zielonych, a w razie konieczności także z korytarzy.

A co z naprawą boiska? – Obecnie kończy się etap opracowywania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Szkoły Podstawowej nr 163 – zakładającej wydzielenie dodatkowych sal lekcyjnych, budowę placu zabaw oraz modernizację boiska – przekazał nam Michał Szweycer.

Dodał, że inwestycja realizowana jest przez firmę, która prowadzi w okolicy inwestycję budowlaną i podpisała z miastem umowę na partycypację w rozwoju okolicznej infrastruktury. Dlaczego akurat deweloper odpowiada za to zadanie – tego nie wyjaśniono.

Wiadomo natomiast, że rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w połowie 2026 roku. – Tak aby przeprowadzić prace z możliwie najmniejszą uciążliwością dla funkcjonowania szkoły – wyjaśnia urzędnik z Pragi-Południe.

Jak przekazała dzielnica, przewidywany łączny koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi ok. 7,17 mln zł (przebudowa szkoły – 2,306 mln zł, budowa boiska – 4,610 mln zł, budowa placu zabaw – 0,254 mln zł).

W innych dzielnicach boiska jednak się zmieniają

Czy dzielnica Praga-Południe zamierza w tym roku modernizować inne boiska czy place zabaw przy samorządowych przedszkolach? Nie wiadomo, bo na takie pytanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Wiemy jednak, że takie plany są w innych dzielnicach, choćby w Wawrze. Jak przekazał nam Piotr Jaszczuk, naczelnik wydziału dla dzielnicy Wawer, w budżecie na ten rok zaplanowano ponad 2 mln zł na prace przy boiskach. Prace będą prowadzone przy pięciu szkołach: SP 218, SP 140, SP 195, SP 128 oraz SP 216, gdzie zostanie dokończony remont rozpoczęty w ubiegłym roku.

– Wyłączone z użytkowania jest jedno boisko – w Szkole Podstawowej nr 216 od października 2024 r. Powodem była wyeksploatowana nawierzchnia, w tym uszkodzenia mechaniczne oraz nierówności spowodowane przez korzenie drzew – wylicza naczelnik Piotr Jaszczuk.

Podkreśla, że boisko jest obecnie w trakcie generalnego remontu, a zakończenie prac planowane jest na połowę marca, czyli za kilka dni. Także dzielnica Wola planuje w tym roku prace na kilku szkolnych boiskach. Będą prowadzone m.in. przy Szkole Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7.

– Po zakończonym przetargu 4 marca podpisano umowę na kwotę 720 tys. zł – przekazał nam Marcin Jakubik z Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wola.

Zaplanowano również modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69. W tym przypadku 10 marca otwarto oferty w przetargu. – Po ich weryfikacji i wyborze oferenta zostanie sporządzona umowa. Kwota, jaką przeznaczyliśmy na tę realizację, to 1,38 mln zł – mówi urzędnik z Woli.

Dzielnica planuje także prace przy boisku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A. W tym przypadku inwestycja uzależniona jest od przyznania dofinansowania z programu „Program budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich – Edycja 2025”.

– Urząd Dzielnicy Wola przeznaczył 50 proc. wartości zadania, czyli 1,8 mln zł – dodaje Piotr Jaszczuk.

Na Ursynowie wyłączone z użytkowania są boiska przy dwóch szkołach: przy ul. Koncertowej, gdzie kończy się remont i trwa odbiór inwestycji, oraz przy podstawówce przy ul. Ubocze – tu z kolei trwa kompleksowa modernizacja całego terenu zewnętrznego placówki.

W tym roku dzielnica chce wyremontować boiska lub place zabaw przy czterech szkołach podstawowych: nr 330 przy ul. Mandarynki, nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22, nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 oraz nr 100 przy ul. Tanecznej. W sumie na ten cel przeznaczy 4,5 mln zł.

– W tym roku planujemy rozpocząć także prace modernizacyjne placów zabaw znajdujących się w Lasku Brzozowym, Parku Jana Pawła II, Parku Kozłowskiego, Parku Moczydełko oraz przy ul. Gandhi. W budżecie dzielnicy na lata 2026 i 2027 zabezpieczone zostały środki na to zadanie w wysokości ponad 6,3 mln zł – mówi Paweł Ciach, rzecznik dzielnicy Ursynów.

Dodaje, że w kolejnych latach planowana jest modernizacja następnych obiektów, a zakres prac modernizacyjnych będzie uzależniony od możliwości zabezpieczenia niezbędnego finansowania.

Dodatkowo, w ramach budżetu obywatelskiego, kosztem 100 tys. zł zostanie zmodernizowany plac zabaw przy ul. Kajakowej. Dzielnica zajmuje się w sumie 24 ogólnodostępnymi placami zabaw. – Wszystkie obiekty objęte są bieżącymi pracami porządkowymi, ogrodniczymi, konserwacyjnymi oraz remontowymi – zapewnia Paweł Ciach.