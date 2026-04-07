Desant z Black Hawka w centrum Warszawy. Akcja kontrterrorystów o świcie

Śmigłowiec nad Powązkami, komandosi na linach i zatrzymania w kilku miastach – tak wyglądała poranna akcja służb w Warszawie. Sprawa dotyczy nielegalnej produkcji farmaceutyków i dopingu.



We wtorkowy poranek mieszkańców centrum Warszawa obudził nietypowy dźwięk – nisko lecący śmigłowiec krążący nad miastem. Chwilę później na dach jednego z budynków zaczęli zjeżdżać uzbrojeni funkcjonariusze. To była jedna z najbardziej widowiskowych policyjnych akcji ostatnich miesięcy.

Black Hawk nad Powązkami i desant na dach

Jak ustalono, policyjny śmigłowiec typu Sikorsky UH-60 Black Hawk pojawił się nad okolicą już ok. godz. 5:40. Maszyna zawisła nad drzewami w rejonie Cmentarza Powązkowskiego, a o godz. 6 rozpoczęła się właściwa operacja.

Funkcjonariusze zjechali na linach na taras budynku przy ul. Kłopot 2, tuż przy Rondzie Zgrupowania AK „Radosław”. Warunki były trudne – silny wiatr i bardzo niska wysokość lotu. Co ciekawe, śmigłowiec nie był widoczny w popularnych systemach śledzenia lotów.

Elitarna jednostka w akcji

W działaniach brał udział Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA, wspierany przez inne oddziały kontrterrorystyczne. To formacja wykorzystywana przy najbardziej niebezpiecznych operacjach – od zatrzymań groźnych przestępców po działania wysokiego ryzyka.