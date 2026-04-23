Aktualizacja: 24.04.2026 03:40 Publikacja: 23.04.2026 11:06

Komenda Stołeczna Policji poinformowała o dymisji Zastępcy Komendanta Rejonowego Warszawa IV. Decyzja zapadła po zdarzeniu, do którego doszło w środę, 22 kwietnia. Oficer w czasie wolnym od służby doprowadził do kolizji drogowej, będąc pod wpływem alkoholu. Od kierowcy pobrano krew do badań.

