Ponad 800 tys. zł na kulturę w Wawrze. Jakie imprezy się tam odbędą?

Miejskie dotacje otrzymały 22 organizacje pozarządowe. Projekty przez nie organizowane będą się odbywały w tym roku w Wawrze.
Stowarzyszenie „Musica Humana” otrzymało 50 tys. zł na 14. edycję Festiwalu Barok w Radości. W zeszłym roku na czterech koncertach wystąpiło w sumie dwadzieścioro ośmioro muzyków. Reprezentowane były kraje: Polska (ośrodek warszawski i krakowski), Austria, Czechy i Meksyk. Wśród wykonawców było trzynaścioro śpiewaków i piętnaścioro instrumentalistów. Ci ostatni grali na cynku, puzonach, fideli, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, violi da gamba, violone, teorbie, gitarze, wirginale, czeskim pozytywie i austriackim klawesynie. Zabrzmiały dzieła dziesięciorga kompozytorów znanych z imienia i nazwiska oraz kilka anonimowych.
Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej za 45 tys. zł zorganizuje Kino na Plaży Romantycznej. W zeszłym roku na plaży można było zobaczyć takie filmy jak „Dalej jazda!”„Miłość na pierwszą stronę”, „Miłość na nowo”, „Emma i czarny jaguar”, „Do usług szanownej Pani” czy „Mój pies Artur”.
Fundacja Zwalcz Nudę otrzymała 40 tys. zł na Wawerską Akademię Zwalcz Nudę. W ramach fundacyjnych projektów organizowane są różnego rodzaju gry i zabawy mające na celu zaproszenie mieszkańców do zabawy. Przykładowo w 2024 r. Wawet zamienił się w magiczne miejsce pełne elfów i świątecznej atmosfery! Fundacja Zwalcz Nudę zorganizowała niezapomnianą, bożonarodzeniową grę miejską - Wawerską Akademię Zwalcz Nudę. Była to okazja do wspólnej zabawy, odkrywania zakamarków Warszawy i wcielenia się w rolę przewodników Świętego Mikołaja oraz jego ekipy. „Tego roku elfy wyjątkowo szybko uporały się ze swoją pracą! Prezenty zostały spakowane, a wszystko działało bez zarzutu. Święty Mikołaj, zadowolony z wysiłku swoich pomocników, postanowił zabrać ich na wakacje. A miejscem wypoczynku stała się... Warszawa! W związku z tym zapraszamy mieszkańców stolicy, aby wcielili się w rolę przewodników po mieście i pokazali Mikołajowi oraz jego ekipie najciekawsze zakątki Wawra! Uczestnicy będą musieli wykonać 6 zadań przygotowanych przez Elfy i Śnieżynki” – opisywali organizatorzy.
Teatr Baza został dofinansowany kwotą 28 tys. zł na projekt „Bajkowy Wawer” - rodzinne spotkania z teatrem. W zeszłym roku w ramach cyklu na Plaży Romantycznej można było zobaczyć takie spektakle jak ,,Złota Rybka”, ,,Zaczarowani Bracia’’, czy ,,Lis znaczy szczęście’’.
Fundacja Kulturografia otrzymała dotację na projekt „WAWER kulturalnie – naturalnie”, Fundacja Radość Dla Ludzi – na spektakl o AI, tożsamości, autentyczności oraz kreatywności pt. „Ej, AI! Kto tu rządzi?”, a Fundacja Filharmonia – na koncert dla mieszkańców Wawra w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej.
W tym roku w Wawrze pojawi się też Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury z projektem „Po Konkursie Chopinowskim w Warszawie – jurorzy, uczestnicy i laureaci”. Fundacja "Nitkomaniacy" otrzymała wsparcie dla projektu "Wyszywamy i tańczymy Urzecze", a Fundacja Ogrody Muzyczne – na cykl koncertów narracyjnych dla szerokiej publiczności pt. Sinfonia Varsovia w Wawerskim Centrum Kultury: „Historie muzyką opowiadane”.
Polskie Stowarzyszenie Deskorolkowe zorganizuje warsztaty graffiti i street artu „Kolory Dzielnicy Wawer”, Europejski Instytut Kultury – obchody setnej rocznicy otwarcia Sanatorium im. W.Medema w Miedzeszynie, a Falenickie Towarzystwo Kulturalne – Falenickie Koncerty Letnie 2026.
Fundacja Świat Tańca otrzymała miejskie pieniądze na projekt „Taniec w rytmie Wawra – aktywizacja taneczna seniorów w 2026 r.”, Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku – na projekt „Wawer inspiruje seniorów”, a Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata z Pomysłami” – na projekt „Cieszyć się życiem. Wokół twórczości osób z niepełnoprawnościami. Edycja 2”.
Stowarzyszenie In Laetitia zorganizuje konert „Klasyka w Wawrze: Magnificat J.S. Bacha i Litaniae De Providentia Divina G. G. Gorczyckiego”, Fundacja Inicjatyw Niebanalnych – Muzyczne spotkania z legendami słowiańskimi w Wawrze, Teatr Akt – „Plener romantyczny”, Fundacja Szkutnia Po Godzinach – część kulturalną pikniku wodniackiego Warsaw Wooden Boat Festiwal, a Fundacja Wawer – projekt pt. „Przyjazny Wawer - sztuka, pasja, spotkania”.