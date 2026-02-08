Ponad 800 tys. zł na kulturę w Wawrze. Jakie imprezy się tam odbędą?

Wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra ogłosiła wyniki konkursu pod nazwą: Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2026 roku wraz z udzieleniem dotacji. Łącznie do rozdania było 820 tys. zł.



Miejskie dotacje otrzymały 22 organizacje pozarządowe. Projekty przez nie organizowane będą się odbywały w tym roku w Wawrze.

Festiwale, filmy, spektakle i inne aktywności w Wawrze

Stowarzyszenie „Musica Humana” otrzymało 50 tys. zł na 14. edycję Festiwalu Barok w Radości. W zeszłym roku na czterech koncertach wystąpiło w sumie dwadzieścioro ośmioro muzyków. Reprezentowane były kraje: Polska (ośrodek warszawski i krakowski), Austria, Czechy i Meksyk. Wśród wykonawców było trzynaścioro śpiewaków i piętnaścioro instrumentalistów. Ci ostatni grali na cynku, puzonach, fideli, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, violi da gamba, violone, teorbie, gitarze, wirginale, czeskim pozytywie i austriackim klawesynie. Zabrzmiały dzieła dziesięciorga kompozytorów znanych z imienia i nazwiska oraz kilka anonimowych.

Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej za 45 tys. zł zorganizuje Kino na Plaży Romantycznej. W zeszłym roku na plaży można było zobaczyć takie filmy jak „Dalej jazda!”„Miłość na pierwszą stronę”, „Miłość na nowo”, „Emma i czarny jaguar”, „Do usług szanownej Pani” czy „Mój pies Artur”.

Fundacja Zwalcz Nudę otrzymała 40 tys. zł na Wawerską Akademię Zwalcz Nudę. W ramach fundacyjnych projektów organizowane są różnego rodzaju gry i zabawy mające na celu zaproszenie mieszkańców do zabawy. Przykładowo w 2024 r. Wawet zamienił się w magiczne miejsce pełne elfów i świątecznej atmosfery! Fundacja Zwalcz Nudę zorganizowała niezapomnianą, bożonarodzeniową grę miejską - Wawerską Akademię Zwalcz Nudę. Była to okazja do wspólnej zabawy, odkrywania zakamarków Warszawy i wcielenia się w rolę przewodników Świętego Mikołaja oraz jego ekipy. „Tego roku elfy wyjątkowo szybko uporały się ze swoją pracą! Prezenty zostały spakowane, a wszystko działało bez zarzutu. Święty Mikołaj, zadowolony z wysiłku swoich pomocników, postanowił zabrać ich na wakacje. A miejscem wypoczynku stała się... Warszawa! W związku z tym zapraszamy mieszkańców stolicy, aby wcielili się w rolę przewodników po mieście i pokazali Mikołajowi oraz jego ekipie najciekawsze zakątki Wawra! Uczestnicy będą musieli wykonać 6 zadań przygotowanych przez Elfy i Śnieżynki” – opisywali organizatorzy.