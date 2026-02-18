Tu zajdzie zmiana. Beton za Cepelią ustąpi miejsca zieleni

Teren pomiędzy pwiolonem Cepelii (dziś Empik) a Hotelem Metropol ma yć przekształcony w oazę zieleni
Przetarg na prace ogrodnicze w samym sercu stolicy został właśnie ogłoszony przez Zarząd Terenów Publicznych. Inwestycja ma na celu przekształcenie surowej, zabetonowanej przestrzeni w miejsce odpoczynku. Choć zmiany będą radykalne pod względem wizualnym, nie wpłyną na dostępność ogólnodostępnych miejsc postojowych – przekonują miejscy urzędnicy. Swoje uzasadnienie opierają na tym, że zlikwidowany fragment parkingu służył dotychczas wyłącznie gościom hotelowym. Niestety nikt nie wyjaśnia jak będzie funkcjonował Hotel Metropol bez dostępu do miejsc parkingowych.
Głównym elementem projektu jest wprowadzenie bogatej roślinności. Na placu zaplanowano dziesięć zielonych wysp, na których ogrodnicy posadzą łącznie 29 dużych drzew – grabów pospolitych oraz lip drobnolistnych. Przestrzeń urozmaici ponad 50 okazałych krzewów soliterowych, takich jak czeremcha i trzmielina, a także liczne byliny, pnącza i niskie krzewy, w tym laurowiśnia i dereń.
Plac pomiędzy Pawilonem Cepelii (dziś Empik) a Hotelem Metropol to parking dla gości hotelowych
Nowe zagospodarowanie terenu to także nowa funkcjonalność. Projekt przewiduje budowę granitowych alejek oraz ustawienie ławek. W pobliżu hotelu wydzielono miejsce na ogródek gastronomiczny, co ma ożywić tę część miasta. Ciekawym akcentem architektonicznym będzie ledowe podświetlenie trzech wysp znajdujących się najbliżej ronda oraz miejsce przygotowane pod ewentualną rzeźbę.
Działania przy Cepelii to element szerszej strategii zazieleniania stolicy. Miasto systematycznie wymienia beton na roślinność, co pozwala obniżyć temperaturę w upalne dni i poprawić jakość powietrza. Podobne zmiany przeszła już ulica Chmielna, gdzie pojawiło się kilkadziesiąt nowych drzew, czy ulica Bracka przekształcona w przyjazny dla pieszych deptak.
Efekty tych prac widać również na samym rondzie Dmowskiego oraz placach Pięciu Rogów i Centralnym. Do tej pory w ramach całego projektu w centrum Warszawy posadzono już ponad 700 drzew. Firmy zainteresowane zazielenieniem placu przy Cepelii mają czas na składanie ofert do 6 marca. Wybrany wykonawca będzie miał 150 dni na realizację zadania od momentu podpisania dokumentów.