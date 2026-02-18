Tu zajdzie zmiana. Beton za Cepelią ustąpi miejsca zieleni

Warszawskie centrum czeka kolejna metamorfoza w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy. Betonowy dotąd plac między dawną Cepelią a hotelem Metropol zamieni się w przyjazny skwer pełen drzew, krzewów i wygodnych alejek dla spacerowiczów.



Przetarg na prace ogrodnicze w samym sercu stolicy został właśnie ogłoszony przez Zarząd Terenów Publicznych. Inwestycja ma na celu przekształcenie surowej, zabetonowanej przestrzeni w miejsce odpoczynku. Choć zmiany będą radykalne pod względem wizualnym, nie wpłyną na dostępność ogólnodostępnych miejsc postojowych – przekonują miejscy urzędnicy. Swoje uzasadnienie opierają na tym, że zlikwidowany fragment parkingu służył dotychczas wyłącznie gościom hotelowym. Niestety nikt nie wyjaśnia jak będzie funkcjonował Hotel Metropol bez dostępu do miejsc parkingowych.

Lipy, graby i dziesięć zielonych wysp

Głównym elementem projektu jest wprowadzenie bogatej roślinności. Na placu zaplanowano dziesięć zielonych wysp, na których ogrodnicy posadzą łącznie 29 dużych drzew – grabów pospolitych oraz lip drobnolistnych. Przestrzeń urozmaici ponad 50 okazałych krzewów soliterowych, takich jak czeremcha i trzmielina, a także liczne byliny, pnącza i niskie krzewy, w tym laurowiśnia i dereń.

Plac pomiędzy Pawilonem Cepelii (dziś Empik) a Hotelem Metropol to parking dla gości hotelowych Foto: Cezary Warś

Nowe zagospodarowanie terenu to także nowa funkcjonalność. Projekt przewiduje budowę granitowych alejek oraz ustawienie ławek. W pobliżu hotelu wydzielono miejsce na ogródek gastronomiczny, co ma ożywić tę część miasta. Ciekawym akcentem architektonicznym będzie ledowe podświetlenie trzech wysp znajdujących się najbliżej ronda oraz miejsce przygotowane pod ewentualną rzeźbę.