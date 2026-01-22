Plan ogólny budzi obawy działkowców o przyszłość ogródków na Ochocie

Rola ogrodów w lokalnym ekosystemie

Zlokalizowane na Ochocie ogródki użytkowane są przez około 600 osób wraz z rodzinami. Dla mieszkańców okolicznych bloków oraz nowo powstałych osiedli przy ulicy Instalatorów tereny te stanowią kluczowy obszar biologicznie czynny. Działkowcy podkreślają społeczną rolę tych miejsc, które służą nie tylko uprawom, ale także rekreacji szerokiego grona osób blisko centrum miasta. W obliczu projektowanych zmian użytkownicy czują się zawiedzeni deklaracjami władz miasta z września 2025 roku, które zakładały utrzymanie wszystkich ogrodów działkowych w ramach planu ogólnego.

Kontrowersje wokół trasy N-S i nowej zabudowy

Głównym punktem zapalnym jest powrót do planów budowy trasy N-S. Ma to być bezkolizyjna droga ekspresowa o trzech pasach ruchu w każdym kierunku, łącząca północne i południowe dzielnice stolicy. Inwestycja ta, planowana od lat 60. ubiegłego wieku, wymaga zajęcia znacznej części terenu obecnie zajmowanego przez zieleń. Przedstawiciele ROD Zelmot i Leśnicy domagają się, aby cały sporny teren został definitywnie uznany za strefę zieleni i rekreacji, co uniemożliwiłoby budowę arterii pod oknami okolicznych mieszkańców.

Procedura zgłaszania uwag do projektu

Mieszkańcy Warszawy oraz działkowcy ruszyli z akcją wysyłania wniosków do urzędu miasta. Termin składania uwag do planu ogólnego upływa 19 lutego 2026 roku. Miasto uspokaja, że obecne zapisy nie oznaczają automatycznej likwidacji ogrodów, a procedura ma charakter konsultacyjny. Ostateczny kształt dokumentu, który musi zostać uchwalony do końca czerwca 2026 roku, pokaże, czy postulaty społeczności lokalnej dotyczące ochrony terenów zielonych na Rakowcu zostaną uwzględnione.