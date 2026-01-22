-5.9°C
Plan ogólny budzi obawy działkowców o przyszłość ogródków na Ochocie

Publikacja: 22.01.2026 13:15

Zlokalizowane na Ochocie ogródki użytkowane są przez około 600 osób wraz z rodzinami.

Foto: Luoxi / Adobe Stock

M.B.
Projekt planu ogólnego oraz Strategia Rozwoju 2040+ wywołały niepokój wśród użytkowników ogrodów działkowych Leśnicy i Zelmot na Rakowcu.

Zmiana dotychczasowych ustaleń może oznaczać likwidację terenu o powierzchni 11 hektarów, ustępując miejsca nowej zabudowie mieszkaniowej oraz trasie ekspresowej.

Spór o przeznaczenie terenu na Rakowcu

Zgodnie z informacjami serwisu money.pl, ogrody działkowe Zelmot i Leśnicy, które funkcjonują od lat 50. XX wieku, znalazły się w centrum sporu planistycznego. Choć jeszcze w 2023 roku w studium zagospodarowania Warszawy teren ten figurował jako zieleń działkowa, najnowszy projekt planu ogólnego przywraca koncepcję z 2009 roku.

Zakłada ona przeznaczenie znacznej części tego obszaru pod zabudowę mieszkaniową, usługi oraz realizację trasy N-S. Przedstawiciele ogrodów wskazują, że w obecnym kształcie dokumentu zachowana miałaby zostać jedynie niewielka strefa zielona w centralnej części kompleksu.

Rola ogrodów w lokalnym ekosystemie

Zlokalizowane na Ochocie ogródki użytkowane są przez około 600 osób wraz z rodzinami. Dla mieszkańców okolicznych bloków oraz nowo powstałych osiedli przy ulicy Instalatorów tereny te stanowią kluczowy obszar biologicznie czynny. Działkowcy podkreślają społeczną rolę tych miejsc, które służą nie tylko uprawom, ale także rekreacji szerokiego grona osób blisko centrum miasta. W obliczu projektowanych zmian użytkownicy czują się zawiedzeni deklaracjami władz miasta z września 2025 roku, które zakładały utrzymanie wszystkich ogrodów działkowych w ramach planu ogólnego.

Kontrowersje wokół trasy N-S i nowej zabudowy

Głównym punktem zapalnym jest powrót do planów budowy trasy N-S. Ma to być bezkolizyjna droga ekspresowa o trzech pasach ruchu w każdym kierunku, łącząca północne i południowe dzielnice stolicy. Inwestycja ta, planowana od lat 60. ubiegłego wieku, wymaga zajęcia znacznej części terenu obecnie zajmowanego przez zieleń. Przedstawiciele ROD Zelmot i Leśnicy domagają się, aby cały sporny teren został definitywnie uznany za strefę zieleni i rekreacji, co uniemożliwiłoby budowę arterii pod oknami okolicznych mieszkańców.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

