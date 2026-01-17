Szukasz pomysłu na szybką, zimową wycieczkę za miasto? Oto miejsca, które mają wiele do zaoferowania o każdej porze roku. Na czym polega ich zimowy urok?



Kampinoski Park Narodowy na spacer

Kampinowski Park Narodowy, położony niedaleko granic Warszawy, może zachwycić o każdej porze roku i przy każdej pogodzie. Szlaki wyznaczone w tym miejscu bez problemu pozwolą na zaplanowanie zarówno całodziennej wyprawy, jak i dłuższego spaceru. Do jednego i drugiego warto się chwilę przygotować, sprawdzając długość trasy i dopasowując do tego czas, jaki mamy na jej przejście. Jeśli ktoś chce wejść trochę głębiej w las, warto mieć mapę offline i naładowany telefon. W obecnych warunkach obowiązkowe jest też oczywiście odpowiednie obuwie, ubranie i zabranie ze sobą czegoś ciepłego do picia.

Nagrodą za ruszenie się z domu i poświęcenie chwili na przygotowania są cisza, spokój i piękny las w zimowym wydaniu (w którym w ostatnich latach coraz rzadziej mamy okazję go oglądać). Urozmaiceniem zimowego spaceru może też być obserwowanie śladów zwierząt odciśniętych na śniegu.

Warszawiacy, którzy chcą wybrać się do Kampinosu, mają do wyboru co najmniej kilka punktów startowych dla takiej wyprawy. My proponujemy wyruszenie na szlak z Truskawia – miejscowości położonej niecałe 13 km od Metra Młociny. Pokonanie tej trasy samochodem zajmuje ok. pół godziny. W podobnym czasie, według rozkładu, dojedziemy do Truskawia autobusem miejskim linii 210 (który również wyrusza z pętli Metro Młociny). Wystarczy rzut oka na mapę, by zorientować się, że szlaki turystyczne w Kampinosie w pobliżu Truskawia układają się w pętle, dzięki czemu można zacząć i skończyć wędrówkę właśnie w tej miejscowości.

Kampinoski Park Narodowy na biegówki

W związku z panującą aurą nie sposób też nie wspomnieć, że w Kampinoskim Parku Narodowym można jeździć na nartach biegowych. Można to robić po wyznaczonych szlakach pieszych. Kilka dni temu na terenie parku w pobliżu Lasek został wyciśnięty ślad narciarski o długości 4 km. „Trasa udostępniona została wyłącznie dla narciarstwa biegowego. Mamy nadzieję, że ślad nie zostanie rozdeptany i posłuży narciarzom jak najdłużej” – czytamy na oficjalnym profilu Kampinoskiego Parku Narodowego.