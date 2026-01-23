Nowy park handlowy powstanie przy szosie łączącej Konstancin-Jeziorną z Warszawą

W gminie Konstancin-Jeziorna ruszają przygotowania do budowy nowoczesnego kompleksu handlowego. Obiekt o powierzchni 5 tys. mkw. zaoferuje mieszkańcom kilkadziesiąt sklepów oraz przestrzeń rekreacyjną w stylu miejskiego placu.



Nowy kompleks handlowy zostanie zrealizowany w miejscowości Bielawa, na działce o powierzchni 2 hektarów. Inwestycja powstanie w rejonie ulic Waldorfa, Dunikowskiego i Warszawskiej, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 724, łączącej Warszawę z Górą Kalwarią. Wybór tej lokalizacji zapewnia dogodny dojazd dla mieszkańców obu miast oraz osób podróżujących trasą przelotową.

Charakterystyka obiektów i oferta dla klientów

Projekt zakłada budowę trzech niezależnych budynków o łącznej powierzchni 5 tys. m2. W ramach inwestycji powstanie 35 lokali przeznaczonych na sklepy, punkty usługowe oraz gastronomię. Wśród najemców znajdą się popularne marki.

Projektanci zaplanowali stworzenie między budynkami ogólnodostępnego miejsca spotkań, przypominającego miejski plac. Foto: mat. pras.

Architektura parku handlowego ma nawiązywać do uzdrowiskowego charakteru Konstancina-Jeziorny. Projektanci zaplanowali stworzenie między budynkami ogólnodostępnego miejsca spotkań, przypominającego miejski plac. Dla zmotoryzowanych gości przewidziano parking na 180 stanowisk postojowych.