-6.1°C
1011.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowy park handlowy powstanie przy szosie łączącej Konstancin-Jeziorną z Warszawą

Publikacja: 23.01.2026 12:00

W ramach inwestycji powstanie 35 lokali przeznaczonych na sklepy, punkty usługowe oraz gastronomię.

W ramach inwestycji powstanie 35 lokali przeznaczonych na sklepy, punkty usługowe oraz gastronomię.

Foto: mat. pras.

M.B.
W gminie Konstancin-Jeziorna ruszają przygotowania do budowy nowoczesnego kompleksu handlowego. Obiekt o powierzchni 5 tys. mkw. zaoferuje mieszkańcom kilkadziesiąt sklepów oraz przestrzeń rekreacyjną w stylu miejskiego placu.

Nowy kompleks handlowy zostanie zrealizowany w miejscowości Bielawa, na działce o powierzchni 2 hektarów. Inwestycja powstanie w rejonie ulic Waldorfa, Dunikowskiego i Warszawskiej, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 724, łączącej Warszawę z Górą Kalwarią. Wybór tej lokalizacji zapewnia dogodny dojazd dla mieszkańców obu miast oraz osób podróżujących trasą przelotową.

Charakterystyka obiektów i oferta dla klientów

Projekt zakłada budowę trzech niezależnych budynków o łącznej powierzchni 5 tys. m2. W ramach inwestycji powstanie 35 lokali przeznaczonych na sklepy, punkty usługowe oraz gastronomię. Wśród najemców znajdą się popularne marki.

Projektanci zaplanowali stworzenie między budynkami ogólnodostępnego miejsca spotkań, przypominające

Projektanci zaplanowali stworzenie między budynkami ogólnodostępnego miejsca spotkań, przypominającego miejski plac.

Foto: mat. pras.

Architektura parku handlowego ma nawiązywać do uzdrowiskowego charakteru Konstancina-Jeziorny. Projektanci zaplanowali stworzenie między budynkami ogólnodostępnego miejsca spotkań, przypominającego miejski plac. Dla zmotoryzowanych gości przewidziano parking na 180 stanowisk postojowych.

Reklama
Reklama
Polecane
Kultowe galerie handlowe z lat 90. ustępują miejsca nowoczesnym osiedlom
inwestycje
Klif, Galeria Bemowo i Land do wyburzenia. Co powstanie w ich miejscu w 2026 roku?

Realizacja inwestycji

Prace nad projektem, znanym wcześniej pod nazwą Quick Park, prowadzi obecnie spółka Real2B Development. Inwestor dysponuje już pozwoleniem na budowę, co umożliwia sprawne przejście do fazy realizacyjnej. Zgodnie z harmonogramem, nowoczesne centrum handlowe ma zostać oddane do użytku w przyszłym roku, co znacząco rozszerzy ofertę handlową w tej części aglomeracji warszawskiej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Dawny carski fortu VIII, który jest po rewitalizacji, sąsiaduje bezpośrednio z Ósmym Parkiem".
przestrzeń miejska

Groteskowa sytuacja w Warszawie. Wejście do parku tylko z kartą wstępu?

Z Warszawy do stolicy Ukrainy wyruszył transport 90 agregatów prądotwórczych.
pomoc

Warszawa wysyła wsparcie. Agregaty prądotwórcze pomogą w walce z zimą

Kierujący autem mężczyzna zaparkował w bezpośrednim sąsiedztwie nieoznakowanego radiowozu, nie zdają
bezpieczeństwo

Pięć kilogramów marihuany w bagażniku

Swoje wyroby mazowieccy producenci żywności (zarówno firmy, jak i koła gospodyń wiejskich) mogą zgła
konkurs

Producenci regionalnej żywności powalczą o Laur Marszałka

Obecnie czaszka żubra stepowego przechodzi proces konserwacji muzealnej
wykopalisko

Kopali staw, znaleźli czaszkę prażubra. Zjawiskowe odkrycie z mazowieckiej wsi trafiło do warszawskiego muzeum

Istotna część inwestycji dotyczy Białołęki i Wawra – dzielnic, w których potrzeby związane z rozbudo
infrastruktura sanitarna

Ponad 110 mln zł z funduszy unijnych na kanalizację

Projekt w budżecie obywatelskim zakłada osłupkowanie Warszawy za kwotę ponad 3,5 mln zł
przestrzeń miejska

Chcą miliona nowych słupków na ulicach Warszawy. „To jedyny sposób ochrony przed dewastacją”

W weekend w Warszawie sypnie śniegiem. Prognoza na najbliższe dni
pogoda

Nad Warszawę wraca śnieg. Najnowsza prognoza IMGW nie pozostawia złudzeń

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama