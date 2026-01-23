Nowy park handlowy powstanie przy szosie łączącej Konstancin-Jeziorną z Warszawą

W ramach inwestycji powstanie 35 lokali przeznaczonych na sklepy, punkty usługowe oraz gastronomię.
Nowy kompleks handlowy zostanie zrealizowany w miejscowości Bielawa, na działce o powierzchni 2 hektarów. Inwestycja powstanie w rejonie ulic Waldorfa, Dunikowskiego i Warszawskiej, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 724, łączącej Warszawę z Górą Kalwarią. Wybór tej lokalizacji zapewnia dogodny dojazd dla mieszkańców obu miast oraz osób podróżujących trasą przelotową.
Projekt zakłada budowę trzech niezależnych budynków o łącznej powierzchni 5 tys. m2. W ramach inwestycji powstanie 35 lokali przeznaczonych na sklepy, punkty usługowe oraz gastronomię. Wśród najemców znajdą się popularne marki.
Projektanci zaplanowali stworzenie między budynkami ogólnodostępnego miejsca spotkań, przypominającego miejski plac.
Architektura parku handlowego ma nawiązywać do uzdrowiskowego charakteru Konstancina-Jeziorny. Projektanci zaplanowali stworzenie między budynkami ogólnodostępnego miejsca spotkań, przypominającego miejski plac. Dla zmotoryzowanych gości przewidziano parking na 180 stanowisk postojowych.
Prace nad projektem, znanym wcześniej pod nazwą Quick Park, prowadzi obecnie spółka Real2B Development. Inwestor dysponuje już pozwoleniem na budowę, co umożliwia sprawne przejście do fazy realizacyjnej. Zgodnie z harmonogramem, nowoczesne centrum handlowe ma zostać oddane do użytku w przyszłym roku, co znacząco rozszerzy ofertę handlową w tej części aglomeracji warszawskiej.