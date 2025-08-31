Agnieszka Chylińska w Konstancinie? Radna zapowiada, urząd dementuje

„To miała być niespodzianka dla mieszkańców – koncert czołowej polskiej gwiazdy na zakończenie lata. Negocjacje trwały, umowa nie była jeszcze podpisana. Mimo to radna Gabriela Dworniak-Niewiarowska podała do publicznej wiadomości nazwisko artystki oraz błędne informacje na temat wydarzenia” – informuje Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna.



Gmina Konstancin-Jeziorna prowadzi rozmowy dotyczące organizacji koncertu kończącego tegoroczne lato. Miała to być wyjątkowa niespodzianka dla mieszkańców. W gronie potencjalnych gwiazd, które miałyby wystąpić w amfiteatrze znalazło się kilku artystów, a najbardziej zaawansowane rozmowy dotyczyły Agnieszki Chylińskiej.

Koncert Agnieszki Chylińskiej bez umowy

Jak tłumaczą urzędnicy, na tym etapie żadne ustalenia nie zostały jeszcze sfinalizowane, a umowa nie była podpisana. Dodatkowo ze względu na inne zobowiązania artystki wszelkie informacje o wydarzeniu mogły być przekazywane do wiadomości publicznej wyłącznie za zgodą jej managementu. Tymczasem w niedzielę (24 sierpnia) Gabriela Dworniak-Niewiarowska, radna Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych wpis sugerujący, że występ Agnieszki Chylińskiej jest już przesądzony.

„Radna podając tę informację nie miała jej potwierdzenia ani od gminy, ani od managementu wokalistki, z którym prowadzono rozmowy. Ponadto post zawierał błędne szczegóły dotyczące koncertu. Wpis brzmiał jak oficjalna zapowiedź – pojawiło się nawet wydarzenie go promujące, choć nie było oficjalnego potwierdzenia jego organizacji” – tłumaczą urzędnicy.

Reakcja managementu Agnieszki Chylińskiej

Urząd gminy informuje, że publikacja naruszyła zasady współpracy z artystami i negatywnie wpłynęła na trwające rozmowy. „Na wpis Gabrieli Dworniak-Niewiarowskiej natychmiast zareagował management Agnieszki Chylińskiej, domagając się usunięcia posta i wprowadzającego w błąd wydarzenia – radna do tej pory tego nie zrobiła. Takie działania godzą w dobre imię gminy, podważają jej wiarygodność, a przede wszystkim mogą narazić samorząd na konkretne straty finansowe” – czytamy na stronie urzędu.