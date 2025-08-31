23.2°C
1011.9 hPa
Życie Warszawy

Agnieszka Chylińska w Konstancinie? Radna zapowiada, urząd dementuje

Publikacja: 31.08.2025 13:15

Agnieszka Chylińska

Agnieszka Chylińska

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

rbi
„To miała być niespodzianka dla mieszkańców – koncert czołowej polskiej gwiazdy na zakończenie lata. Negocjacje trwały, umowa nie była jeszcze podpisana. Mimo to radna Gabriela Dworniak-Niewiarowska podała do publicznej wiadomości nazwisko artystki oraz błędne informacje na temat wydarzenia” – informuje Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna.

Gmina Konstancin-Jeziorna prowadzi rozmowy dotyczące organizacji koncertu kończącego tegoroczne lato. Miała to być wyjątkowa niespodzianka dla mieszkańców. W gronie potencjalnych gwiazd, które miałyby wystąpić w amfiteatrze znalazło się kilku artystów, a najbardziej zaawansowane rozmowy dotyczyły Agnieszki Chylińskiej.

Koncert Agnieszki Chylińskiej bez umowy

Jak tłumaczą urzędnicy, na tym etapie żadne ustalenia nie zostały jeszcze sfinalizowane, a umowa nie była podpisana. Dodatkowo ze względu na inne zobowiązania artystki wszelkie informacje o wydarzeniu mogły być przekazywane do wiadomości publicznej wyłącznie za zgodą jej managementu. Tymczasem w niedzielę (24 sierpnia) Gabriela Dworniak-Niewiarowska, radna Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych wpis sugerujący, że występ Agnieszki Chylińskiej jest już przesądzony.

Polecane
Kameralny koncert na podwórku warszawskiej kamienicy
„Życie Warszawy” poleca
Koncertowy koniec wakacji

„Radna podając tę informację nie miała jej potwierdzenia ani od gminy, ani od managementu wokalistki, z którym prowadzono rozmowy. Ponadto post zawierał błędne szczegóły dotyczące koncertu. Wpis brzmiał jak oficjalna zapowiedź – pojawiło się nawet wydarzenie go promujące, choć nie było oficjalnego potwierdzenia jego organizacji” – tłumaczą urzędnicy.

Reakcja managementu Agnieszki Chylińskiej

Urząd gminy informuje, że publikacja naruszyła zasady współpracy z artystami i negatywnie wpłynęła na trwające rozmowy. „Na wpis Gabrieli Dworniak-Niewiarowskiej natychmiast zareagował management Agnieszki Chylińskiej, domagając się usunięcia posta i wprowadzającego w błąd wydarzenia – radna do tej pory tego nie zrobiła. Takie działania godzą w dobre imię gminy, podważają jej wiarygodność, a przede wszystkim mogą narazić samorząd na konkretne straty finansowe” – czytamy na stronie urzędu.

Reklama
Reklama
Polecane
Krwiodawcy otrzymają bezpłatne wejściówki na koncert Korteza
akcja
W Śródmieściu zbiórka krwi, w podziękowaniu koncert Korteza

Gmina nie rezygnuje z organizacji koncertu. Rozmowy z managementem artystki nadal trwają, a gmina dołoży wszelkich starań, aby na zakończenie lata w Konstancinie-Jeziornie nie zabrakło dobrej muzyki.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Po wyrzuceniu sterty odpadów droga w całości była zablokowana
gospodarka odpadami

Sterty śmieci na środku drogi. „To plucie w twarz całej społeczności”

Turniej UEFA Women’s EURO 2029 zapowiada się jako największa edycja w historii
mistrzostwa europy 2029

Warszawa oficjalnie w gronie kandydatów do organizacji UEFA Women’s EURO 2029

Trwają prace nad ostatecznym zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu
przestrzeń miejska

Nadchodzi wielka przebudowa ulicy Okrzei. Będą utrudnienia w ruchu

Historyczna fasada kamienicy przy Królewskiej 23 odzyska swoją oryginalną elegancję
inwestycje

Kamienica przy Królewskiej 23 wypięknieje i urośnie

Dzieci wracają ze szkoły
bezpieczeństwo

Zwiększona obecność policji w okolicach szkół

Ośrodek Moczydło kończy swoją tegoroczną działalność 31 sierpnia
kąpiel pod chmurką

Gdzie jeszcze można się kąpać w Warszawie?

Terminal pasażerski będzie centralnym punktem nowego portu lotniczego CPK – obiektem o powierzchni o
inwestycje

Kto wybuduje CPK? Ruszyła walka o kontrakt

Projekt budowy basenu na Bemowie z 2018 upadł z powodu braku środków na inwestycję
infrastruktura

Basen na Bemowie w końcu powstanie? Radni apelują o 65 mln zł

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama