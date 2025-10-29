Warszawa w teledysku znanej piosenkarki. Najnowsze wideo można już obejrzeć

Hiszpańska gwiazda Rosalía zaskoczyła niedawno swoich fanów niespodziewaną wizytą w Warszawie. Jak się okazało, przywiodły ją tutaj sprawy zawodowe.



Rosalía to hiszpańska piosenkarka, autorka tekstów, producentka i aktorka. Znana z takich hitów jak „Despechá” czy „Malamente” jest laureatką nagród Grammy i Latin Grammy. Niespodziewanie pojawiła się w naszym kraju, co wzbudziło zainteresowanie jej fanów. Jej pobyt w Warszawie nie był jednak czysto turystyczny – artystka nagrywała tu sceny teledysku do jej najnowszego singla „Berghain”, który powstał we współpracy z Björk i Yves Tumorem.

Reklama Reklama

Rosalía odwiedziła zoo i praską jadłodajnię

Wizytka hiszpańskiej gwiazdy w stolicy zeleketryzowała nie tylko fanów, lecz także media. Jej zdjęcia z Warszawy błyskawicznie obiegły sieć. Pojawiła się w ciekawych lokalizacjach – między innymi odwiedziła warszawskie zoo i jedną z kultowych jadłodajni na Pradze. Choć pobyt ten wyglądał na wakacje, dzisiaj wiemy już, że Polska gra jedną z głównych ról w jej najnowszym teledysku.

Warszawa w klipie do „Berghain”

Tajemnicze zdjęcia z Polski to zapowiedź teledysku do singla „Berghain”, który można obejrzeć już w sieci. Wprawne oko zauważy polskie akcenty, między innymi kard nakręcony w stołecznym tramwaju, ujęcie na polski plakat z anatomicznym przekrojem serca czy też wnętrze salonu jubilerskiego.