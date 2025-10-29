9.3°C
1007.9 hPa
Życie Warszawy

Apel policji. Pomóż w ustaleniu sprawców bójki na Marszałkowskiej

Publikacja: 29.10.2025 07:40

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzn ze zdjęcia, jest proszony o kontakt z p

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzn ze zdjęcia, jest proszony o kontakt z policją

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, pod ścisłym nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ, intensywnie prowadzą śledztwo w sprawie brutalnej bójki, do której doszło przy ruchliwej ulicy Marszałkowskiej.

W wyniku zdarzenia, poszkodowany mężczyzna odniósł poważne obrażenia.

Poważne obrażenia i intensywne śledztwo

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu śródmiejskiej komendy natychmiast podjęli działania. Zabezpieczono materiał dowodowy oraz wykonano szereg czynności operacyjnych, mających na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców.

W toku postępowania ustalono wizerunki mężczyzn podejrzewanych o udział w tym przestępstwie. Zdjęcia osób poszukiwanych w związku z bójką zostały opublikowane przez policję w nadziei na szybkie ich rozpoznanie przez świadków lub osoby postronne.

Polecane
Jak ustalono, Eryk Piatrou zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił teren RP i aktualnie może znajdować
bezpieczeństwo
To on zabił księgową? Eryk Piatrou poszukiwany listem gończym

Kluczowy apel o pomoc – liczy się każda informacja

Policja zwraca się z pilnym apelem do wszystkich, którzy rozpoznają mężczyzn widocznych na udostępnionych zdjęciach lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ich zlokalizowaniu. Wasza pomoc jest kluczowa dla wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.

Reklama
Reklama

Jak się skontaktować?

Osoby posiadające istotne informacje proszone są o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa I:

  • Telefony kontaktowe (w godzinach pracy): 47 723 91 30 lub 47 723 91 28
  • Numer całodobowy: 47 723 91 50
  • Adres e-mail: [email protected]

W trakcie kontaktu proszę powołać się na numer sprawy: KRP-PZ-2891/25.

Policja zapewnia pełną anonimowość wszystkim informatorom. Nie zwlekaj – pomóż śledczym w ujęciu sprawców i zwiększeniu bezpieczeństwa na ulicach Śródmieścia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Biurowiec przy ul. Kasprzaka 22 na Czystem przejdzie generalny remont, aby służyć Teatrowi Żydowskie
rewitalizacja

Nowa siedziba Teatru Żydowskiego i Urzędu Pracy powstanie na Woli

Pies w schronisku
zwierzę warszawskie

Pomóż podopiecznym schroniska w Celestynowie

Znane są już szczegóły tegorocznego Marszu Niepodległości, w tym trasa i harmonogram / zdjęcie ilust
manifestacja

Marsz Niepodległości 2025: Znamy trasę i harmonogram

Aby otrzymać wsparcie w ramach Bonu Ciepłowniczego, należy spełnić trzy kryteria jednocześnie
świadczenia

Bon Ciepłowniczy w Warszawie. Można dostać nawet 3500 złotych. Jak złożyć wniosek?

Decyzja Urzędu Dzielnicy o ustaleniu lokalizacji inwestycji została zaskarżona przez mieszkańców
infrastruktura sportowa

Basen na Bemowie. W budżecie dzielnicy znów brakuje pieniędzy

W niedzielę odbyła się konwencja partii Nowa Polska, którą założyli senatorowie: Zygmunt Frankiewicz
polityka

Zamiast do KO przejdą do nowej partii? „Są zapytania od działaczy Nowoczesnej”

Biurowiec przy ulicy Moniuszki 1A wyróżnia się doskonałą lokalizacją oraz... kształtem
inwestycje

„Przekręt” po nowemu. Biurowiec zamieni się w apartamentowiec

Bezpośrednio obok obiektu położony jest pawilon Domu Słowa Polskiego oraz teren pod przyszły park
inwestycje

Nowy synonim luksusu na Woli. Tak będzie w apartamentowcu M7

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama