Apel policji. Pomóż w ustaleniu sprawców bójki na Marszałkowskiej

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, pod ścisłym nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ, intensywnie prowadzą śledztwo w sprawie brutalnej bójki, do której doszło przy ruchliwej ulicy Marszałkowskiej.



W wyniku zdarzenia, poszkodowany mężczyzna odniósł poważne obrażenia.

Poważne obrażenia i intensywne śledztwo

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu śródmiejskiej komendy natychmiast podjęli działania. Zabezpieczono materiał dowodowy oraz wykonano szereg czynności operacyjnych, mających na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców.

W toku postępowania ustalono wizerunki mężczyzn podejrzewanych o udział w tym przestępstwie. Zdjęcia osób poszukiwanych w związku z bójką zostały opublikowane przez policję w nadziei na szybkie ich rozpoznanie przez świadków lub osoby postronne.

Kluczowy apel o pomoc – liczy się każda informacja

Policja zwraca się z pilnym apelem do wszystkich, którzy rozpoznają mężczyzn widocznych na udostępnionych zdjęciach lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ich zlokalizowaniu. Wasza pomoc jest kluczowa dla wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.