Apel policji. Pomóż w ustaleniu sprawców bójki na Marszałkowskiej

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzn ze zdjęcia, jest proszony o kontakt z policją
W wyniku zdarzenia, poszkodowany mężczyzna odniósł poważne obrażenia.
Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu śródmiejskiej komendy natychmiast podjęli działania. Zabezpieczono materiał dowodowy oraz wykonano szereg czynności operacyjnych, mających na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców.
W toku postępowania ustalono wizerunki mężczyzn podejrzewanych o udział w tym przestępstwie. Zdjęcia osób poszukiwanych w związku z bójką zostały opublikowane przez policję w nadziei na szybkie ich rozpoznanie przez świadków lub osoby postronne.
Policja zwraca się z pilnym apelem do wszystkich, którzy rozpoznają mężczyzn widocznych na udostępnionych zdjęciach lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ich zlokalizowaniu. Wasza pomoc jest kluczowa dla wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.
Osoby posiadające istotne informacje proszone są o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa I:
W trakcie kontaktu proszę powołać się na numer sprawy: KRP-PZ-2891/25.
Policja zapewnia pełną anonimowość wszystkim informatorom. Nie zwlekaj – pomóż śledczym w ujęciu sprawców i zwiększeniu bezpieczeństwa na ulicach Śródmieścia.