Cmentarz Powązkowski w Warszawie: Historia, godziny otwarcia, dojazd, parking

Odbudowanie Starych Powązek nie było łatwe. Do 1970 roku odrestaurowano katakumby, jednak nie udało się naprawić wszystkich – archiwum zostało zniszczone i przywrócenie tego miejsca do poprzedniego stanu okazało się niemożliwe. Dokonano wówczas zmiany w katakumbach – powstało tam mauzoleum z prochami osób zamordowanych w obozach koncentracyjnych.

W 2012 roku ceglany mur, który oddzielał Cmentarz Powązkowski od żydowskiego, zawalił się i zniszczył około 70 nagrobków. Jego odbudowę rozpoczęto dopiero rok później. Z kolei w 2014 roku Powązki i pięć innych cmentarzy wyznaniowych tam się znajdujących uznano za pomnik historii.

Szacuje się, że na cmentarzu pochowano ponad milion osób. W 2019 roku znajdowało się na nim około 70 tysięcy nagrobków.

Wybitni Polacy spoczywający na Powązkach

Cmentarz Powązkowski przyciąga odwiedzających nie tylko niezwykłym klimatem, lecz także faktem, że w miejscu tym spoczywa wielu wybitnych Polaków. Na terenie Powązek powstała Aleja Zasłużonych, gdzie znajdują się groby między innymi Wojciecha Młynarskiego, Kaliny Jędrusik, Jana Parandowskiego, Władysława Reymonta, Stefana Jaracza czy Pawła Jasienicy. Ponadto na Starych Powązkach spoczywają między innymi:

Irena Sendlerowa,

rodzice Fryderyka Chopina,

Jan Nowak Jeziorański,

Nina Andrycz,

Maciej Damięcki,

Edward Dziewoński,

Wiesław Gołas,

Irena Kwiatkowska,

Andrzej Łapicki,

Ewa Sałacka,

Irena Jarocka,

Jan Kiepura,

C zesław Niemen,

Jerzy Połomski,

Katarzyna Sobczyk,

Miron Białoszewski,

Joanna Chmielewska,

Julia Hartwig,

Bolesław Leśmian,

Agnieszka Osiecka,

Violetta Villas.

Coroczne kwesty artystów na Cmentarzu Powązkowskim

Jerzy Waldorff zainicjował w 1974 roku Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, który dzisiaj nosi jego imię. Każdego roku 1 listopada na cmentarzu można spotkać dziennikarzy, ludzi kultury, artystów kwestujących i zbierających datki na odbudowę nagrobków, rzeźb czy remont kaplic.

Jak szukać nagrobków na Powązkach?

Na stronie internetowej Starych Powązek można odnaleźć plan cmentarza, gdzie dostępna jest także wyszukiwarka. Powstała również z inicjatywy Fundacji Stare Powązki aplikacja mobilna „Stare Powązki”. Można ją pobrać na smartfon i korzystać z niej podczas spaceru cmentarnymi uliczkami. Między innymi pozwala na odnalezienie interesującego miejsca i dotarcie do niego dzięki nawigacji.

Cmentarz Powązkowski: Położenie, godziny otwarcia, dojazd, parking

Cmentarz Powązkowski znajduje się w granicach administracyjnych Woli przy ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie, między ulicami Okopową, Powązkowską, Tatarską oraz Jana Ostroroga.

Bramy są otwarte w sezonie letnim codziennie w godz. 7-20, natomiast w sezonie zimowym w godz. 7-18

Możliwe jest parkowanie przy ulicach, które otaczają cmentarz, dostępny jest również parking w centrum handlowym Westfield Arkadia, które położone jest w niedalekiej odległości od Powązek (parking jest darmowy i otwarty codziennie w godz. 7-1). Na miejsce dojeżdżają także pojazdy komunikacji miejskiej, między innymi: autobusy 103, 180, 191, 409, 500, C51 oraz C70, a także tramwaje 1, 22, 27, 28 oraz C1.

Opiekę nad Starymi Powązkami sprawuje Kuria Metropolitalna Warszawska reprezentowana przez zarząd cmentarza oraz Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa.