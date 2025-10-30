Cmentarz Powązkowski w Warszawie: Historia, godziny otwarcia, dojazd, parking

Cmentarz Powązkowski jest najbardziej znaną warszawską nekropolią
Cmentarz Powązkowski, zwany również Starymi Powązkami, jest nie tylko jedną z najbardziej znanych nekropolii Warszawy, lecz także całej Polski. To miejsce zadumy i pamięci, jak i zabytek, który zdecydowanie warto odwiedzić.
Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Cmentarza Powązkowskiego, jego historia liczy sobie już przeszło 200 lat, założony bowiem został w 1790 roku. Działka, na której wówczas się znajdował, została podarowana przez rodzinę Szymanowskich i miała powierzchnię 2,6 hektara. Poświęcenie tego miejsca odbyło się w 1792 roku.
Na terenie nekropolii wybudowano wówczas także znajdujący się tam do dzisiaj kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza. Powstały również katakumby. Od tego czasu cmentarz znacznie się powiększył i dzisiaj zajmuje aż 43 hektary.
Warszawa bardzo ucierpiała w trakcie II wojny światowej i nie inaczej było w przypadku Cmentarza Powązkowskiego. Zniszczono kościół, w czasie powstania warszawskiego spalono cmentarne archiwum, a 20 proc. nagrobków zrujnowano. Ponadto grobowców używano jako schronów, trzymano tam również broń, a na terenie nekropolii odbywały się akcje zbrojne.
Odbudowanie Starych Powązek nie było łatwe. Do 1970 roku odrestaurowano katakumby, jednak nie udało się naprawić wszystkich – archiwum zostało zniszczone i przywrócenie tego miejsca do poprzedniego stanu okazało się niemożliwe. Dokonano wówczas zmiany w katakumbach – powstało tam mauzoleum z prochami osób zamordowanych w obozach koncentracyjnych.
W 2012 roku ceglany mur, który oddzielał Cmentarz Powązkowski od żydowskiego, zawalił się i zniszczył około 70 nagrobków. Jego odbudowę rozpoczęto dopiero rok później. Z kolei w 2014 roku Powązki i pięć innych cmentarzy wyznaniowych tam się znajdujących uznano za pomnik historii.
Szacuje się, że na cmentarzu pochowano ponad milion osób. W 2019 roku znajdowało się na nim około 70 tysięcy nagrobków.
Cmentarz Powązkowski przyciąga odwiedzających nie tylko niezwykłym klimatem, lecz także faktem, że w miejscu tym spoczywa wielu wybitnych Polaków. Na terenie Powązek powstała Aleja Zasłużonych, gdzie znajdują się groby między innymi Wojciecha Młynarskiego, Kaliny Jędrusik, Jana Parandowskiego, Władysława Reymonta, Stefana Jaracza czy Pawła Jasienicy. Ponadto na Starych Powązkach spoczywają między innymi:
Jerzy Waldorff zainicjował w 1974 roku Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, który dzisiaj nosi jego imię. Każdego roku 1 listopada na cmentarzu można spotkać dziennikarzy, ludzi kultury, artystów kwestujących i zbierających datki na odbudowę nagrobków, rzeźb czy remont kaplic.
Na stronie internetowej Starych Powązek można odnaleźć plan cmentarza, gdzie dostępna jest także wyszukiwarka. Powstała również z inicjatywy Fundacji Stare Powązki aplikacja mobilna „Stare Powązki”. Można ją pobrać na smartfon i korzystać z niej podczas spaceru cmentarnymi uliczkami. Między innymi pozwala na odnalezienie interesującego miejsca i dotarcie do niego dzięki nawigacji.
Cmentarz Powązkowski znajduje się w granicach administracyjnych Woli przy ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie, między ulicami Okopową, Powązkowską, Tatarską oraz Jana Ostroroga.
Bramy są otwarte w sezonie letnim codziennie w godz. 7-20, natomiast w sezonie zimowym w godz. 7-18
Możliwe jest parkowanie przy ulicach, które otaczają cmentarz, dostępny jest również parking w centrum handlowym Westfield Arkadia, które położone jest w niedalekiej odległości od Powązek (parking jest darmowy i otwarty codziennie w godz. 7-1). Na miejsce dojeżdżają także pojazdy komunikacji miejskiej, między innymi: autobusy 103, 180, 191, 409, 500, C51 oraz C70, a także tramwaje 1, 22, 27, 28 oraz C1.
Opiekę nad Starymi Powązkami sprawuje Kuria Metropolitalna Warszawska reprezentowana przez zarząd cmentarza oraz Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa.