Cmentarz Komunalny Północny (Cmentarz na Wólce). Historia, godziny otwarcia, dojazd, parkingi

Cmentarz Komunalny Północny to największa nekropolia w Warszawie
Cmentarz na Wólce zajmuje powierzchnię 143 ha i znajduje się w pobliżu trasy wylotowej na Gdańsk. Graniczy z Lasem Młocińskim oraz ulicami Wóycickiego, Wólczyńską i Estrady.
W latach 60. XX wieku miejsce pod nowy cmentarz zostało wyznaczone na północnym krańcu stolicy, częściowo na terenie Wólki Węglowej. Konieczność powstania nowej nekropolii wynikała z braku wolnych miejsc grzebalnych na już istniejących warszawskich cmentarzach. Obiekt został otwarty w 1973 roku. Zaprojektowano go w kształcie nieregularnego wieloboku na terenie wykupionych gruntów rolnych. W pierwszych latach istnienia, z uwagi na dużą odległość od centrum, warszawiacy niechętnie decydowali się na pochówek swoich bliskich w tym miejscu. Wówczas grzebano tu głównie osoby o nieustalonych personaliach oraz samobójców.
W pierwszym etapie istnienia cmentarza pod pochówki przygotowano 50 ha terenu. W latach 1979-1980 udostępniono kolejną część nekropolii. W kolejnych latach cmentarz był stopniowo powiększany. Już na początku XXI wieku udostępniono jako ostatnie kwatery na południowym zachodzie. W sumie na powierzchni 143 ha powstało 800 kwater grzebalnych. Łączna długość wszystkich dróg i alejek wynosi ponad 200 km. Na terenie cmentarza znajduje się też dom pogrzebowy z trzema salami ceremonialnymi, przechowalnia zwłok i spopielarnia zwłok (funkcjonuje od 1997 roku). W 2008 roku oddano do użytku trzy zespoły kolumbariów, gdzie przechowuje się urny z prochami.
Na cmentarz prowadzą cztery bramy – północna, południowa, wschodnia (główna) i zachodnia. Tuż przy murze pod adresem Wóycieckiego 14a znajduje się kościół św. Ignacego Loyoli, w którym odbywają się pogrzeby osób wyznania rzymskokatolickiego. Cmentarz na Wólce jest cmentarzem komunalnym, co oznacza, że może być na nim pogrzebana każda osoba, niezależnie od wyznania i światopoglądu. Poszczególne kwatery oddzielają pasy roślinności. Na terenie nekropolii znajdują się tysiące drzew oraz krzewów ozdobnych. Pochówki odbywają się zarówno w tradycyjnych grobach (ziemnych i murowanych), jak i w urnowych (ziemnych i murowanych), kolumbariach oraz katakumbach. Oprócz tego wyodrębniono tereny zielone do rozsypywania prochów.
Na cmentarzu znajdują się trzy mogiły zbiorowe. Pierwsza z nich to mogiła żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej. Większość zmarłych spoczywa w tym miejscu jednak tylko symbolicznie. Mogiła powstała w 1991 roku w ramach pojednania polsko-niemieckiego. Szczątki zmarłych zostały przeniesione z innych cmentarzy lub wydobyte z grobów polowych.
Kolejna mogiła to grób ofiar katastrofy lotniczej Ił-62 Mikołaj Kopernik z 1980 roku. Samolot lecący z Nowego Jorku rozbił się na terenie fortu Okęcie na podejściu do stołecznego lotniska. W katastrofie zginęło 87 osób. Trzecia mogiła upamiętnia ofiary katastrofy lotniczej Ił-62M Tadeusz Kościuszko w Lesie Kabackim z 1987 roku, w której zginęły 183 osoby.
Na Cmentarzu Północnym znajdują się też groby znanych osób, m.in. Zofii Czerwińskiej, Jana Himilsbacha, Edwarda Stachury, Huberta Wagnera i Jerzego Wunderlicha.
Cmentarz znajduje się przy ul. Wóycickiego 14 na warszawskich Młocinach w dzielnicy Bielany. Od centrum dzieli go odległość około 13 km. Nekropolia jest otwarta codziennie.
W okolice bram cmentarnych można dojechać komunikacją autobusową.
Osoby zmotoryzowane mają możliwość skorzystania z parkingów znajdujących się na terenie cmentarza. Jeden z nich znajduje się przy bramie północnej, od strony ul. Wóycickiego, kolejny przy bramie południowej między ulicą Wólczyńską a Wóycickiego, zaś trzeci przy bramie zachodniej od ul. Dziekanowskiej. Wjazd na parking wymaga opłacenia przepustki w wysokości 16 zł. Przepustkę można nabyć w automatach znajdujących się w pobliżu bramy wjazdowej (czynne 24h/7 dni w tygodniu) oraz w kancelarii (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-15).
Osoby niepełnosprawne oraz po ukończeniu 75. roku życia mogą wnieść opłatę ulgową za przepustkę, która wynosi 5 zł. Niepełnosprawni posiadający kartę parkingową mogą wjechać na teren parkingu bez wnoszenia opłat.