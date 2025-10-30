Cmentarz Wojskowy na Powązkach: Historia, dojazd, godziny otwarcia i parking

Cmentarz Wojskowy na Powązkach to jedno z warszawskich miejsc pamięci
Powązki Wojskowe często mylone są ze Starymi Powązkami, które znajdują się na tej samej ulicy. Są to jednak dwie oddzielne nekropolie. To nie tylko miejsce pochówku, lecz także pamięci, które licznie odwiedzają mieszkańcy stolicy oraz turyści.
Początki cmentarza na obszarze dzisiejszych Powązek Wojskowych sięgają 1912 roku. Utworzona wówczas nekropolia była cmentarzem prawosławnym (nazywanym również carskim) i chowano na niej żołnierzy rosyjskich. W czasie trwania I wojny światowej spoczywali tutaj również żołnierze chorwaccy, czescy, niemieccy, polscy, węgierscy czy słowaccy. Od 1915 roku cmentarzem zarządzał garnizon niemiecki.
Gdy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, nekropolia przeszła w ręce polskiego duszpasterstwa wojskowego. Miejsce to uporządkowano, istniejące kwatery odnowiono, wyznaczono aleje, a cały teren tego miejsca powiększono do 24,5 hektara. Nadano mu wówczas nazwę Cmentarza Wojskowego na Powązkach i przebudowano cerkiew na Kościół Św. Jozefata Kuncewicza.
Od 1921 roku na Powązkach Wojskowych rozpoczęto chowanie uczestników powstania listopadowego, styczniowego, wielkopolskiego, powstań śląskich, walk o granice Rzeczypospolitej Polskiej czy bohaterów walczących w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas okupacji na terenie nekropolii spoczęli członkowie polskiego ruchu oporu, wielu z nich pod przybranymi nazwiskami. Po II wojnie światowej na Cmentarz Wojskowy przenoszono ciała powstańców, żołnierzy Armii Krajowej oraz cywilów, którzy zginęli na terenie miasta w czasie Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu wojny miejsce to przejęła administracja wojskowa. Dzięki temu można było sfinansować jego odbudowę i konserwację.
W 1964 roku cmentarz zmienił nazwę na Cmentarz Komunalny-Powązki, po tym jak połączono go z cmentarzem komunalnym. Jednak w 1998 roku rada miasta przywróciła dawną nazwę, która funkcjonuje do dzisiaj.
Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach rozpoczęto również w 1937 roku umieszczanie grobów symbolicznych. Do dzisiaj na terenie nekropolii znajdują się nie tylko kwatery, lecz także pomniki i miejsca pamięci.
Na Cmentarzu Wojskowym znajduje się między innymi Kwatera Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka”. Składają się na nią 174 groby, w których spoczywają członkowie Szarych Szeregów i Batalionu „Zośka” polegli podczas II wojny światowej. Jednymi z najczęściej odwiedzanych są groby Jana Bytnara „Rudego”, Macieja Dawidowskiego „Alka” oraz Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”.
Kwatera Ł „Na Łączce” to miejsce, gdzie w latach 1945–1956 chowano osoby zamordowane przez Urząd Bezpieczeństwa. „Dolinka Katyńska” to z kolei upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej.
W Kwaterze Smoleńskiej znajdują się nagrobki ofiar katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku, między innymi członków załogi: ppłk Roberta Grzywny, ppor. Andrzeja Michalaka, Natalii Januszko i Barbary Maciejczyk.
Na Powązkach Wojskowych spoczywają między innymi marszałkowie Polski, generałowie i oficerowie Wojska Polskiego, policji/milicji, naukowcy, politycy, dziennikarze, sportowcy, artyści, ludzie kultury, przykładowo:
Cmentarz Wojskowy na Powązkach znajduje się przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie. Graniczy z al. Armii Krajowej, ul. Powązkowską oraz Laskiem na Kole. Aktualnie jego powierzchnia to 24,3 hektara.
Cmentarzem zarządza Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Kancelaria nekropolii jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
Powązki Wojskowe otwarte są codziennie. Od 1 kwietnia do 30 września w godz. 7-20, a w pozostałych miesiącach od godziny 8 do zmroku.
Parkingi dostępne są między innymi na ulicy Ostrowieckiej i Powązkowskiej przy bramach cmentarza. Na cmentarz można dotrzeć komunikacją miejską, dojeżdżają w to miejsce między innymi autobusy linii 103, 122, 180, 409, 500 oraz C51.