5.9°C
1006.1 hPa
Życie Warszawy

Cmentarz Wojskowy na Powązkach: Historia, dojazd, godziny otwarcia i parking

Publikacja: 30.10.2025 00:30

Cmentarz Wojskowy na Powązkach to jedno z warszawskich miejsc pamięci

Cmentarz Wojskowy na Powązkach to jedno z warszawskich miejsc pamięci

Foto: Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski MD Mateusz Dąbrowski

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, zwany również Powązkami Wojskowymi, jest jednym z najbardziej znanych cmentarzy w Warszawie. Pochowani są tutaj nie tylko walczący o ojczyznę, lecz także inni wybitni Polacy.

Powązki Wojskowe często mylone są ze Starymi Powązkami, które znajdują się na tej samej ulicy. Są to jednak dwie oddzielne nekropolie. To nie tylko miejsce pochówku, lecz także pamięci, które licznie odwiedzają mieszkańcy stolicy oraz turyści.

Historia Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie

Początki cmentarza na obszarze dzisiejszych Powązek Wojskowych sięgają 1912 roku. Utworzona wówczas nekropolia była cmentarzem prawosławnym (nazywanym również carskim) i chowano na niej żołnierzy rosyjskich. W czasie trwania I wojny światowej spoczywali tutaj również żołnierze chorwaccy, czescy, niemieccy, polscy, węgierscy czy słowaccy. Od 1915 roku cmentarzem zarządzał garnizon niemiecki.

Gdy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, nekropolia przeszła w ręce polskiego duszpasterstwa wojskowego. Miejsce to uporządkowano, istniejące kwatery odnowiono, wyznaczono aleje, a cały teren tego miejsca powiększono do 24,5 hektara. Nadano mu wówczas nazwę Cmentarza Wojskowego na Powązkach i przebudowano cerkiew na Kościół Św. Jozefata Kuncewicza.

Powązki Wojskowe pod polskim zarządem

Od 1921 roku na Powązkach Wojskowych rozpoczęto chowanie uczestników powstania listopadowego, styczniowego, wielkopolskiego, powstań śląskich, walk o granice Rzeczypospolitej Polskiej czy bohaterów walczących w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas okupacji na terenie nekropolii spoczęli członkowie polskiego ruchu oporu, wielu z nich pod przybranymi nazwiskami. Po II wojnie światowej na Cmentarz Wojskowy przenoszono ciała powstańców, żołnierzy Armii Krajowej oraz cywilów, którzy zginęli na terenie miasta w czasie Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu wojny miejsce to przejęła administracja wojskowa. Dzięki temu można było sfinansować jego odbudowę i konserwację.

Polecane
Cmentarz Powązkowski jest najbardziej znaną warszawską nekropolią
Komunikacja
Cmentarz Powązkowski w Warszawie: Historia, godziny otwarcia, dojazd, parking
Reklama
Reklama

W 1964 roku cmentarz zmienił nazwę na Cmentarz Komunalny-Powązki, po tym jak połączono go z cmentarzem komunalnym. Jednak w 1998 roku rada miasta przywróciła dawną nazwę, która funkcjonuje do dzisiaj.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach rozpoczęto również w 1937 roku umieszczanie grobów symbolicznych. Do dzisiaj na terenie nekropolii znajdują się nie tylko kwatery, lecz także pomniki i miejsca pamięci.

Kwatery Cmentarza Wojskowego na Powązkach

Na Cmentarzu Wojskowym znajduje się między innymi Kwatera Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka”. Składają się na nią 174 groby, w których spoczywają członkowie Szarych Szeregów i Batalionu „Zośka” polegli podczas II wojny światowej. Jednymi z najczęściej odwiedzanych są groby Jana Bytnara „Rudego”, Macieja Dawidowskiego „Alka” oraz Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”.

Kwatera Ł „Na Łączce” to miejsce, gdzie w latach 1945–1956 chowano osoby zamordowane przez Urząd Bezpieczeństwa. „Dolinka Katyńska” to z kolei upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej.

W Kwaterze Smoleńskiej znajdują się nagrobki ofiar katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku, między innymi członków załogi: ppłk Roberta Grzywny, ppor. Andrzeja Michalaka, Natalii Januszko i Barbary Maciejczyk.

Polecane
Cmentarz Wolski to jedna z najstarszych nekropolii w Warszawie
Komunikacja
Cmentarz Wolski w Warszawie. Historia, dojazd, parking i godziny otwarcia
Reklama
Reklama

Znani Polacy spoczywający na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Na Powązkach Wojskowych spoczywają między innymi marszałkowie Polski, generałowie i oficerowie Wojska Polskiego, policji/milicji, naukowcy, politycy, dziennikarze, sportowcy, artyści, ludzie kultury, przykładowo:

  • Magdalena Abakanowicz,
  • Janusz Atlas,
  • Kira Gałczyńska,
  • Maria Janion,
  • Grzegorz Miecugow,
  • Waldemar Milewicz,
  • Janusz Weiss,
  • Krzysztof Kamil Baczyński,
  • Maria Czubaszek,
  • Zofia Nałkowska,
  • Julian Tuwim,
  • Jan Olszewski,
  • Ryszard Kukliński
  • Adolf Dymsza,
  • Alina Janowska,
  • Barbara Krafftówna,
  • Krystyna Sienkiewicz,
  • Danuta Szaflarska,
  • Jan Lityński
  • Grzegorz Ciechowski,
  • Wojciech Karolak,
  • Olga „Kora” Sipowicz,
  • Jan Ptaszyn Wróblewski,
  • Władysław Komar,
  • Kamila Skolimowska,
  • Irena Szewińska,
  • Jacek Kuroń,
  • Zbigniew Religa.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach: Lokalizacja, godziny otwarcia, parking

Cmentarz Wojskowy na Powązkach znajduje się przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie. Graniczy z al. Armii Krajowej, ul. Powązkowską oraz Laskiem na Kole. Aktualnie jego powierzchnia to 24,3 hektara.

Cmentarzem zarządza Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Kancelaria nekropolii jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Powązki Wojskowe otwarte są codziennie. Od 1 kwietnia do 30 września w godz. 7-20, a w pozostałych miesiącach od godziny 8 do zmroku.

Parkingi dostępne są między innymi na ulicy Ostrowieckiej i Powązkowskiej przy bramach cmentarza. Na cmentarz można dotrzeć komunikacją miejską, dojeżdżają w to miejsce między innymi autobusy linii 103, 122, 180, 409, 500 oraz C51. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Cmentarz Czerniakowski działa od niemal 120 lat
Komunikacja

Cmentarz Czerniakowski: Historia, godziny otwarcia, dojazd i parking

Cmentarz Komunalny Północny to największa nekropolia w Warszawie
Komunikacja

Cmentarz Komunalny Północny (Cmentarz na Wólce). Historia, godziny otwarcia, dojazd, parkingi

Cmentarz Bródnowski (Bródzieński) znajduje się przy ul. Św. Wincentego 83
Komunikacja

Cmentarz Bródnowski (Bródzieński): Historia, dojazd, godziny otwarcia, parking

Cmentarz Powązkowski jest najbardziej znaną warszawską nekropolią
Komunikacja

Cmentarz Powązkowski w Warszawie: Historia, godziny otwarcia, dojazd, parking

Jak podkreśla narodowy przewoźnik, Maroko to kraj, który można doświadczyć wszystkimi zmysłami.
samolot

Z Warszawy do Marrakeszu. Połączenie PLL LOT już działa

W podwarszawskich gminach trwają spotkania informacyjne ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW)
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

Jaka będzie ostateczna trasa? Emocje na konsultacjach

Obecnie z warszawskiego Dworca Zachodniego do Królewca kursuje linia Ecolines
transport

Nowe autobusy z Warszawy do rosyjskiego Królewca. Będą woziły powietrze?

Dominującym elementem zielonych torowisk są mieszanki rozchodników, czyli roślin odpornych na suszę,
transport szynowy

Kolejne torowiska tramwajowe zostaną zazielenione

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama