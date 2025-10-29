Z Twierdzy Modlin do nowoczesnego hotelu. Trzygwiazdkowy nocleg przy lotnisku

Projekt całego założenia Hotelu Airport Modlin przewiduje, że Brama Kadetów dostanie nową funkcję i będzie dla przyszłego obiektu miejscem centralnym
Inwestycja ma na celu znaczące wzmocnienie lokalnej bazy noclegowej, zwłaszcza w kontekście bliskości Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, oraz uratowanie wyjątkowego zabytku przed degradacją.
Nowy hotel powstanie w części najdłuższego budynku koszarowego w Europie, mającego ponad 2 km obwodu. Projekt zakłada adaptację i rewitalizację historycznych murów w Nowym Dworze Mazowieckim, minimalnie ingerując w ich zewnętrzną formę, by zachować najcenniejsze elementy konserwatorskie.
Hotel Airport Modlin znacząco powiększy ofertę noclegową Grupy Konkret w tej lokalizacji, gdzie spółka jest już operatorem czterogwiazdkowego Hotelu Royal Modlin oraz Hotelu Modlin Palace.
Centralnym i najbardziej symbolicznym punktem inwestycji będzie odrestaurowana Brama Kadetów, jedna z głównych bram wjazdowych na dziedziniec koszar. Jak podkreśla Karol Fiedor, architekt i prezes zarządu CDF Architekci, Brama Kadetów stanie się nowym „sercem” hotelu, mieszcząc:
Przywrócenie jej dawnego znaczenia w nowej, komercyjnej funkcji jest kluczem do uratowania tego i podobnych pomników architektury historycznej.
Pierwszy etap rewitalizacji zakłada powstanie 123 pokoi hotelowych utrzymanych w standardzie 3 gwiazdek. Docelowo, w ramach drugiego etapu, baza noclegowa może zostać poszerzona o kolejne 116 pokoi, niemal podwajając początkową liczbę.
Ponadto, w obiekcie zaprojektowano dwie sale konferencyjne, w tym większą o powierzchni niemal 250 mkw., z możliwością podziału na mniejsze, wielofunkcyjne przestrzenie.
|Etap
|Liczba Pokoi
|Standard
|Lokalizacja
|I
|123
|3 gwiazdki
|Część dawnych koszar
|II (planowany)
|+116
|3 gwiazdki
|Rozbudowa obiektu
Prace budowlane mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2026 roku. Przyjęcie pierwszych gości Hotel Airport Modlin przewidziane jest na koniec 2027 roku.
Grupa Konkret, właściciel dawnego Garnizonu Modlin od 2013 roku, ma bogate doświadczenie w adaptacji i rewitalizacji historycznych obiektów. W swoim portfolio posiada już:
Inwestycja w Hotel Airport Modlin ma na celu wypełnienie „ogromnej luki na rynku hotelowym w okolicy Portu Lotniczego Warszawa-Modlin” oraz tchnięcie nowego życia w zabytkowe mury Twierdzy Modlin.