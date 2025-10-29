12.7°C
1011.1 hPa
Życie Warszawy

Z Twierdzy Modlin do nowoczesnego hotelu. Trzygwiazdkowy nocleg przy lotnisku

Publikacja: 29.10.2025 09:10

Projekt całego założenia Hotelu Airport Modlin przewiduje, że Brama Kadetów dostanie nową funkcję i

Projekt całego założenia Hotelu Airport Modlin przewiduje, że Brama Kadetów dostanie nową funkcję i będzie dla przyszłego obiektu miejscem centralnym

Foto: mat. pras.

M.B.
Twierdza Modlin, jeden z największych i najlepiej zachowanych obiektów fortecznych w Polsce, zyskuje nowe życie. Poznańska Grupa Konkret rozpoczyna projekt rewitalizacji części dawnych koszar, przekształcając je w nowoczesny, trzygwiazdkowy obiekt – Hotel Airport Modlin.

Inwestycja ma na celu znaczące wzmocnienie lokalnej bazy noclegowej, zwłaszcza w kontekście bliskości Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, oraz uratowanie wyjątkowego zabytku przed degradacją.

Historyczne koszary zmieniają funkcję

Nowy hotel powstanie w części najdłuższego budynku koszarowego w Europie, mającego ponad 2 km obwodu. Projekt zakłada adaptację i rewitalizację historycznych murów w Nowym Dworze Mazowieckim, minimalnie ingerując w ich zewnętrzną formę, by zachować najcenniejsze elementy konserwatorskie.

Hotel Airport Modlin znacząco powiększy ofertę noclegową Grupy Konkret w tej lokalizacji, gdzie spółka jest już operatorem czterogwiazdkowego Hotelu Royal Modlin oraz Hotelu Modlin Palace.

Polecane
W piątek kierowcy mogli pojechać nowym przebudowanym odcinekim S7 pomiędzy Czosnowem a Modlinem
drogi
Udostępniono 9,7 km ekspresówki Modlin-Czosnów. Postęp na S7
Reklama
Reklama

Brama Kadetów – serce nowego obiektu

Centralnym i najbardziej symbolicznym punktem inwestycji będzie odrestaurowana Brama Kadetów, jedna z głównych bram wjazdowych na dziedziniec koszar. Jak podkreśla Karol Fiedor, architekt i prezes zarządu CDF Architekci, Brama Kadetów stanie się nowym „sercem” hotelu, mieszcząc:

  • Lobby z recepcją
  • Bar
  • Restaurację z tarasem
  • Przestrzeń rekreacyjną

Przywrócenie jej dawnego znaczenia w nowej, komercyjnej funkcji jest kluczem do uratowania tego i podobnych pomników architektury historycznej.

Polecane
Przetarg na realizację robót budowlanych powinien zostać ogłoszony w pierwszej połowie 2026 roku
kolej
Koniec sagi obietnic? Pociągiem do lotniska w Modlinie w 2029 r.

Szczegóły inwestycji i terminy

Pierwszy etap rewitalizacji zakłada powstanie 123 pokoi hotelowych utrzymanych w standardzie 3 gwiazdek. Docelowo, w ramach drugiego etapu, baza noclegowa może zostać poszerzona o kolejne 116 pokoi, niemal podwajając początkową liczbę.

Ponadto, w obiekcie zaprojektowano dwie sale konferencyjne, w tym większą o powierzchni niemal 250 mkw., z możliwością podziału na mniejsze, wielofunkcyjne przestrzenie.

Reklama
Reklama
Etap Liczba Pokoi Standard Lokalizacja
I 123 3 gwiazdki Część dawnych koszar
II (planowany) +116 3 gwiazdki Rozbudowa obiektu

Prace budowlane mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2026 roku. Przyjęcie pierwszych gości Hotel Airport Modlin przewidziane jest na koniec 2027 roku.

Doświadczenie inwestora

Grupa Konkret, właściciel dawnego Garnizonu Modlin od 2013 roku, ma bogate doświadczenie w adaptacji i rewitalizacji historycznych obiektów. W swoim portfolio posiada już:

  • Realizację Muzeum Twierdzy Modlin – Prochownia 197.
  • Przekształcenie koszar 15. Pułku Ułanów Poznańskich w City Park Poznań.

Inwestycja w Hotel Airport Modlin ma na celu wypełnienie „ogromnej luki na rynku hotelowym w okolicy Portu Lotniczego Warszawa-Modlin” oraz tchnięcie nowego życia w zabytkowe mury Twierdzy Modlin.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Odzysk ciepła z metra jest brany pod uwagę na dwóch liniach – M2 oraz projektowanej M3
innowacje

Warszawa idzie śladem Londynu. W metrze pojawi się pilotażowa instalacja odzyskująca ciepło

Nasadzenia drzew na parkingu należącym do ministerstwa pozbawiły mieszkańców miejsc w Strefie Płatne
przestrzeń miejska

Jak drogowcy przehandlowali śródmiejską strefę parkowania

1 i 2 listopada dla Warszawy prognozy przewidują dość przyjemną aurę
prognoza

Wszystkich Świętych zaskoczy pogodą. Jaki będzie 1 i 2 listopada

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzn ze zdjęcia, jest proszony o kontakt z p
bezpieczeństwo

Apel policji. Pomóż w ustaleniu sprawców bójki na Marszałkowskiej

Biurowiec przy ul. Kasprzaka 22 na Czystem przejdzie generalny remont, aby służyć Teatrowi Żydowskie
rewitalizacja

Nowa siedziba Teatru Żydowskiego i Urzędu Pracy powstanie na Woli

Pies w schronisku
zwierzę warszawskie

Pomóż podopiecznym schroniska w Celestynowie

Znane są już szczegóły tegorocznego Marszu Niepodległości, w tym trasa i harmonogram / zdjęcie ilust
manifestacja

Marsz Niepodległości 2025: Znamy trasę i harmonogram

Aby otrzymać wsparcie w ramach Bonu Ciepłowniczego, należy spełnić trzy kryteria jednocześnie
świadczenia

Bon Ciepłowniczy w Warszawie. Można dostać nawet 3500 złotych. Jak złożyć wniosek?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama