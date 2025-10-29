Z Twierdzy Modlin do nowoczesnego hotelu. Trzygwiazdkowy nocleg przy lotnisku

Brama Kadetów – serce nowego obiektu

Centralnym i najbardziej symbolicznym punktem inwestycji będzie odrestaurowana Brama Kadetów, jedna z głównych bram wjazdowych na dziedziniec koszar. Jak podkreśla Karol Fiedor, architekt i prezes zarządu CDF Architekci, Brama Kadetów stanie się nowym „sercem” hotelu, mieszcząc:

Lobby z recepcją

Bar

Restaurację z tarasem

Przestrzeń rekreacyjną

Przywrócenie jej dawnego znaczenia w nowej, komercyjnej funkcji jest kluczem do uratowania tego i podobnych pomników architektury historycznej.

Szczegóły inwestycji i terminy

Pierwszy etap rewitalizacji zakłada powstanie 123 pokoi hotelowych utrzymanych w standardzie 3 gwiazdek. Docelowo, w ramach drugiego etapu, baza noclegowa może zostać poszerzona o kolejne 116 pokoi, niemal podwajając początkową liczbę.

Ponadto, w obiekcie zaprojektowano dwie sale konferencyjne, w tym większą o powierzchni niemal 250 mkw., z możliwością podziału na mniejsze, wielofunkcyjne przestrzenie.

Etap Liczba Pokoi Standard Lokalizacja I 123 3 gwiazdki Część dawnych koszar II (planowany) +116 3 gwiazdki Rozbudowa obiektu

Prace budowlane mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2026 roku. Przyjęcie pierwszych gości Hotel Airport Modlin przewidziane jest na koniec 2027 roku.

Doświadczenie inwestora

Grupa Konkret, właściciel dawnego Garnizonu Modlin od 2013 roku, ma bogate doświadczenie w adaptacji i rewitalizacji historycznych obiektów. W swoim portfolio posiada już:

Realizację Muzeum Twierdzy Modlin – Prochownia 197.

Przekształcenie koszar 15. Pułku Ułanów Poznańskich w City Park Poznań.

Inwestycja w Hotel Airport Modlin ma na celu wypełnienie „ogromnej luki na rynku hotelowym w okolicy Portu Lotniczego Warszawa-Modlin” oraz tchnięcie nowego życia w zabytkowe mury Twierdzy Modlin.