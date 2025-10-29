Kino Luna zostanie zmodernizowane. Gdzie jeszcze w Warszawie są tanie bilety?

MIK zdecydował się na wybór koncepcji obejmującej stworzenie przestrzeni z 3 salami kinowymi: dużej – na 329 miejsc, średniej – na 99 miejsc i małej – na 42 miejsca. Dokumentację wykona firma Sound and Space sp. z o.o. Realizacja części podstawowej, czyli kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami, jest przewidziana na 19 miesięcy, czyli do czerwca 2027 roku.

Kino Luna w nowej odsłonie

Aby rozpocząć prace modernizacyjne, konieczne było uregulowanie kwestii własnościowych. W 2014 roku Mazowiecki Instytut Kultury stał się właścicielem budynku Kina Luna przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie. W skład przejętej nieruchomości nie wchodziła jednak powierzchnia obejmująca hol kasowy i część biurową. MIK podjął starania, aby nabyć brakującą część budynku od dotychczasowego właściciela, czyli Agencji Mienia Wojskowego. Środki na zakup – 3,7 mln zł – przekazał samorząd województwa mazowieckiego.

– Uporządkowanie spraw własnościowych kina było naszym priorytetem. Dzięki przeznaczeniu środków na wykup terenu wejścia i holu samorząd stał się właścicielem całego obiektu i może inwestować środki w jego przebudowę – wyjaśnia Katarzyna Bornowska, radna województwa mazowieckiego.

Kino Studyjne Luna wróciło na mapę Warszawy w marcu po prawie rocznej przerwie. Ponowne otwarcie Luny okazało się hitem – ponad 71 tys. widzów indywidualnych i ponad 10 tys. widzów z grup szkolnych. W salach Luny były wyświetlane filmy w ramach: Tygodnia Kina Hiszpańskiego, Millenium Docs Against Gravity, Timeless Film Festival Warsaw, Filmatura HAS.2025 Literacki Festiwal Filmowy oraz Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

To dopiero rozgrzewka, bo nowa ekipa kina nie zwalnia tempa w organizacji wydarzeń kulturalnych. W nadchodzących miesiącach Luna szykuje wiele wyjątkowych wydarzeń – na początku listopada odbędzie się retrospektywa Akiry Kurosawy, a później widzowie będą mogli świętować Halloween, Mikołajki i Sylwestra. W planach są również nowe cykle, m.in. kino nieme z muzyką na żywo, seanse dedykowane kobietom i kino dla bobasa.

Małe kina tańsze niż multipleksy

Luna jest jednym z małych warszawskich kin, gdzie filmy można obejrzeć taniej niż w multipleksach. We wtorki i środy oraz w piątki do godz. 16.59 bilet normalny kosztuje tu 25 zł, a ulgowy 21 zł. Posiadacze Karty Warszawiaka lub Karty Dużej Rodziny zapłacą 23 zł za bilet normalny, natomiast bilet ulgowy z tymi kartami kosztuje 19 zł. Bilet grupowy dostępny jest w cenie 19 zł przy jednorazowym zakupie minimum 15 biletów. Osoby powyżej 60. roku życia mogą liczyć na bilety seniorskie w cenie 16 zł, podobnie jak posiadacze Karty Lunatyka oraz uczniowie na bilet szkolny.

W każdy poniedziałek oraz czwartek obowiązuje promocja, w ramach której bilety normalne kosztują 18 zł. W weekend (od piątku 17:00 do niedzieli 23:59) bilety normalne kosztują 30 zł, a ulgowe 25 zł. Z Kartą Warszawiaka lub Kartą Dużej Rodziny ceny wynoszą odpowiednio 28 zł (normalny) oraz 23 zł (ulgowy). Bilet grupowy w weekend to koszt 23 zł, natomiast bilet seniorski i dla posiadaczy Karty Lunatyka – 20 zł.

W kinie Wisła przy pl. Wilsona jest podobnie. W dzień powszedni bilety kosztują 25 zł (23 zł ulgowy), a w weekendy i święta – 30 zł (26 zł ulgowy). Można tez skorzystać z promocji „Tani poniedziałek”, gdzie bilety kosztują 18 zł lub „Tania środa” – 19 zł. Duże zniżki mają tu seniorzy.

W kinie Praha przy ul. Jagiellońskiej bilet normalny możemy kupić za 19 zł, ulgowy kosztuje 17 zł. Za dziecko do 12 lat zapłacimy 12 zł. Tania środa pozwala kupić bilet normalny za 12 zł, a ulgowy za 10 zł.

W kinie Iluzjon przy ul. Narbutta (dawniej Stolica) bilety normalne kosztują 18 zł na filmy ze zbiorów Filmoteki oraz 25 zł na filmy w dystrybucji. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom do 26. roku życia, emerytom oraz rencistom po okazaniu ważnej legitymacji. Cena ulgowa wynosi 15 zł dla filmów ze zbiorów Filmoteki i 20 zł dla filmów w dystrybucji. Na Misiowe Poranki bilet kosztuje 30 zł, przy czym dzieci poniżej 1. roku życia mają wstęp bezpłatny. Seanse z muzyką na żywo są dostępne w cenie od 20 do 25 zł.

W kinie Kultura przy Krakowskim Przedmieściu za bilet normalny zapłacimy 19 zł, za ulgowy – 16 zł. W poniedziałki wstęp do kina jest tańszy – zapłacimy 15 zł.

W kinie Muranów w poniedziałek normalny bilet kosztuje 19 zł, od wtorku do czwartku cena wzrasta do 27 zł, natomiast w piątki po godz. 17:00 i w weekendy (sobota-niedziela) cena wynosi 30 zł. W poniedziałki ulgowy bilet kosztuje także 19 zł, od wtorku do piątku do godz. 16.59 jest to 22 zł. W po 17:00 oraz w weekendy bilet ulgowy kosztuje 27 zł.

Specjalną ofertę docenią studenci Uniwersytetu Warszawskiego (oznaczenie „UW HERE”). Na początku tygodnia oraz w godzinach od wtorku do czwartku i w piątki do godziny 16:59 studenci za bilet zapłacą 19 zł, a po 17:00 w piątek oraz podczas weekendu cena wynosi 25 zł.