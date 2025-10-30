Cmentarz Czerniakowski: Historia, godziny otwarcia, dojazd i parking

Cmentarz Czerniakowski działa od niemal 120 lat
Na Cmentarzu Czerniakowskim pochowano wiele pokoleń warszawiaków. To nie tylko miejsce zadumy, lecz także ważny kulturalnie i historycznie zabytek.
Cmentarz Czerniakowski istnieje od 1907 roku dzięki fundatorom Józefie i Józefowi Wardeckim. W sierpniu tego samego roku cmentarz został uroczyście poświęcony przez biskupa Kazimierza Ruszkiewicza. W celu upamiętnienia tego wydarzenia oraz fundatorów nekropolii 11 sierpnia 1907 roku przy głównej alei został umieszczony krzyż fundacyjny z inskrypcją.
Cmentarz, ze względu na rosnącą liczbę ludności Warszawy, był powiększany trzykrotnie – po raz pierwszy w 1916 roku, następnie w roku 1945 oraz 1951. Dzisiaj jego powierzchnia to około 2,2 hektara.
Na Cmentarzu Czerniakowskim można zobaczyć wiele zabytkowych i bardzo ciekawych nagrobków. To także miejsce zbiorowych mogił – na przykład 60 żołnierzy batalionu „Oaza” uczestniczącego w Powstaniu Warszawskim czy zgromadzeń sióstr zakonnych. Na terenie nekropolii znajdują się również inne groby uczestników Powstania Warszawskiego.
Wyróżniającym się obiektem jest znajdująca się niedaleko bramy wejściowej kaplica-mauzoleum rodziny Stanisława Chmielarza i Barejów z 1927 roku. Na cmentarzu Czerniakowskim pochowany jest między innymi znany reżyser filmowy Stanisław Bareja, twórca takich kultowych filmów jak „Miś” czy „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”.
Oprócz Stanisława Barei na Cmentarzu Czerniakowskim spoczywają również inne znane osobistości: muzycy, sportowcy czy politycy. Między innymi odnajdziemy tutaj groby:
Cmentarz Czerniakowski położony jest przy ul. Powsińskiej 44/46 na warszawskiej Sadybie.
Jak poinformował nas Zarząd Cmentarza, cmentarz jest otwarty w godz. 8-17. W okresie Wszystkich Świętych będzie otwarty całą dobę.
Na miejsce można dojechać komunikacją miejską. Niedaleko bramy głównej znajduje się przystanek autobusowy Goraszewska 03, gdzie zatrzymują się autobusy linii 108, 185, 187 oraz nocne N33 i N83.
Naprzeciwko cmentarza znajduje się CH Sadyba Best Mall, na którego terenie dostępny jest również parking.