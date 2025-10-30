Cmentarz Czerniakowski: Historia, godziny otwarcia, dojazd i parking

Przy ul. Powsińskiej na Sadybie położony jest Cmentarz Czerniakowski, który istnieje od początku XX wieku. To nie tylko miejsce pochówku, lecz także ważny zabytek stolicy.



Na Cmentarzu Czerniakowskim pochowano wiele pokoleń warszawiaków. To nie tylko miejsce zadumy, lecz także ważny kulturalnie i historycznie zabytek.

Reklama Reklama

Historia Cmentarza Czerniakowskiego

Cmentarz Czerniakowski istnieje od 1907 roku dzięki fundatorom Józefie i Józefowi Wardeckim. W sierpniu tego samego roku cmentarz został uroczyście poświęcony przez biskupa Kazimierza Ruszkiewicza. W celu upamiętnienia tego wydarzenia oraz fundatorów nekropolii 11 sierpnia 1907 roku przy głównej alei został umieszczony krzyż fundacyjny z inskrypcją.

Cmentarz, ze względu na rosnącą liczbę ludności Warszawy, był powiększany trzykrotnie – po raz pierwszy w 1916 roku, następnie w roku 1945 oraz 1951. Dzisiaj jego powierzchnia to około 2,2 hektara.

Zabytkowe nagrobki i charakterystyczne miejsca

Na Cmentarzu Czerniakowskim można zobaczyć wiele zabytkowych i bardzo ciekawych nagrobków. To także miejsce zbiorowych mogił – na przykład 60 żołnierzy batalionu „Oaza” uczestniczącego w Powstaniu Warszawskim czy zgromadzeń sióstr zakonnych. Na terenie nekropolii znajdują się również inne groby uczestników Powstania Warszawskiego.