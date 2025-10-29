Z Warszawy do Marrakeszu. Nowe połączenie PLL LOT już działa

Pierwszy rejs Polskich Linii Lotniczych LOT do Marrakeszu wystartował z Lotniska Chopina w środę 29 października. Linie będą realizować loty na trasie Warszawa-Marrakesz dwa razy w tygodniu, do 9 maja 2026 r.



Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały bezpośrednie połączenie z Warszawy do Marrakeszu.

Reklama Reklama

Loty z Warszawy do Marrakeszu

Nowy, sezonowy kierunek będzie realizowany dwa razy w tygodniu – w środy o godz. 9:10 oraz soboty o godz. 10:15 (LO163).

Loty powrotne z Marrakeszu do Warszawy (LO164) zaplanowane są w środy o godz. 14:55 oraz soboty o godz. 15:55 czasu lokalnego. Podróż na tej trasie potrwa ok. 4 godzin i 45 minut, a operacje będą wykonywane przez samoloty Boeing 737 MAX 8 oraz Boeing 737-800, zapewniając wysoki komfort podróży. Rejsy na tej trasie zaplanowane są do 9 maja 2026 r.

– Bezpośredni rejs z Warszawy otwiera łatwy dostęp do Maroka – kraju, który łączy w sobie słońce, bogatą kulturę i egzotykę w zasięgu kilku godzin lotu. Marrakesz to doskonała propozycja na sezon zimowy. Może być zarówno celem samym w sobie, jak i punktem wyjścia do dalszej podróży po kraju – w głąb Sahary, do górskich wiosek u podnóża Atlasu czy na plaże atlantyckiego wybrzeża. Nasz nowy kierunek umożliwia więc połączenie wypoczynku z odkrywaniem różnorodnych oblicz Maroka – od orientalnego gwaru mediny po ciszę pustynnych krajobrazów – mówi Robert Ludera, prokurent i dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT