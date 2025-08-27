Śródmieście gra dla życia 2025. Coroczna zbiórka krwi, w podziękowaniu koncert Korteza

Warszawska Dzielnica Śródmieście oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapraszają na 18. edycję akcji „Śródmieście gra dla życia”. Do 9 października można oddawać krew w mobilnych ambulansach, a w podziękowaniu krwiodawcy otrzymają zaproszenie na koncert Korteza.



Ruszyła osiemnasta edycja akcji „Śródmieście gra dla życia”, która od lat promuje honorowe krwiodawstwo w stolicy. Dzielnica Śródmieście wspólnie z RCKiK w Warszawie zachęcają mieszkańców do udziału w zbiórce, podkreślając, że każda kropla krwi jest na wagę złota i ma realny wpływ na zdrowie i życie potrzebujących. Zbiórka potrwa przez trzy miesiące, a zwieńczeniem akcji będzie koncert finałowy, będący formą podziękowania dla wszystkich, którzy zdecydują się pomóc.

Harmonogram zbiórki we wrześniu i październiku

Mobilne ambulanse RCKiK będą stacjonować w kilku strategicznych punktach Śródmieścia. Zbiórka będzie się odbywać w niemal wszystkie środy i wybrane czwartki, a jej szczegółowy harmonogram na najbliższe miesiące przedstawia się następująco:

Wrzesień:

• W pobliżu Pałacu Kultury i Nauki (od strony wejścia na stację metra Centrum):

- 3 września, środa, godz. 9-14