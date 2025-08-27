21.2°C
1015.6 hPa
Życie Warszawy

Śródmieście gra dla życia 2025. Coroczna zbiórka krwi, w podziękowaniu koncert Korteza

Publikacja: 27.08.2025 08:00

Krwiodawcy otrzymają bezpłatne wejściówki na koncert Korteza

Krwiodawcy otrzymają bezpłatne wejściówki na koncert Korteza

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Warszawska Dzielnica Śródmieście oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapraszają na 18. edycję akcji „Śródmieście gra dla życia”. Do 9 października można oddawać krew w mobilnych ambulansach, a w podziękowaniu krwiodawcy otrzymają zaproszenie na koncert Korteza.

Ruszyła osiemnasta edycja akcji „Śródmieście gra dla życia”, która od lat promuje honorowe krwiodawstwo w stolicy. Dzielnica Śródmieście wspólnie z RCKiK w Warszawie zachęcają mieszkańców do udziału w zbiórce, podkreślając, że każda kropla krwi jest na wagę złota i ma realny wpływ na zdrowie i życie potrzebujących. Zbiórka potrwa przez trzy miesiące, a zwieńczeniem akcji będzie koncert finałowy, będący formą podziękowania dla wszystkich, którzy zdecydują się pomóc.

Harmonogram zbiórki we wrześniu i październiku

Mobilne ambulanse RCKiK będą stacjonować w kilku strategicznych punktach Śródmieścia. Zbiórka będzie się odbywać w niemal wszystkie środy i wybrane czwartki, a jej szczegółowy harmonogram na najbliższe miesiące przedstawia się następująco:

Wrzesień:

• W pobliżu Pałacu Kultury i Nauki (od strony wejścia na stację metra Centrum):

- 3 września, środa, godz. 9-14

Reklama
Reklama

- 10 września, środa, godz. 9-14

- 24 września, środa, godz. 9-14

• Komenda Stołeczna Policji (ul. Nowolipie 2):

- 11 września, czwartek, godz. 8-13

• Westfield Arkadia (ul. Jana Pawła II 82):

- 11 września, czwartek, godz. 10-15

Reklama
Reklama

• Przy Ministerstwie Finansów (ul. Świętokrzyska 11):

- 17 września, środa, godz. 9-14

Październik:

• W pobliżu Pałacu Kultury i Nauki (od strony wejścia na stację metra Centrum):

- 1 października, środa, godz. 9-14

- 8 października, środa, godz. 9-14

Reklama
Reklama

RCKiK zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w planie akcji, dlatego przed udaniem się na zbiórkę zaleca się sprawdzenie aktualnego harmonogramu na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Koncert w podziękowaniu dla krwiodawców

W ramach podziękowania za szlachetny gest, każdy, kto odda krew podczas trwania akcji, otrzyma zaproszenie na koncert finałowy. W tym roku dla dawców wystąpi artysta o unikalnym brzmieniu – Kortez z zespołem. Wydarzenie odbędzie się 14 października w Klubie Palladium w Warszawie. Organizatorzy wierzą, że podobnie jak w poprzednich latach, mieszkańcy stolicy licznie włączą się w akcję, przyczyniając się do zwiększenia liczby nowych dawców i ratowania ludzkiego życia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Karetki marki Renault Master z 2017 roku są przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej i j
park samochodowy

Wycofane ambulanse trafiły do WOPR i OSP w Kampinosie

Pacjentki często zmuszane są do domyślania się, co faktycznie znajduje się na talerzu
położnictwo

Jak warszawskie szpitale traktują dietę przyszłych mam?

Można zaszczepić się w aż 150 punktach szczepień na terenie całej Warszawy
profilaktyka

Bezpłatne szczepienia przeciw meningokokom dla młodzieży

Poradnia od niemal 20 lat funkcjonuje w budynku dzielonym z Centrum Kształcenia Ustawicznego
zdrowie psychiczne

Poradnia psychologiczna na Kamionku do remontu. Miasto odpowiada radnym

W niedzielę 24 sierpnia krwiodawcy mogą sprawdzić się w nietypowym, warszawskim biegu
promocja zdrowia

Oddaj krew i sprawdź się w biegu na szczyt wieżowca. Są miejsca

Na realizację inicjatyw związanych z poprawą sprawności fizycznej dostępna jest pula środków w wysok
aktywność fizyczna

Rembertów ogłasza konkurs na małe dotacje. Na co można je zdobyć?

Danił – osiemnastoletni pacjent – zapewnia, że czuje się już bardzo dobrze
terapia

„Nie było powikłania, którego pacjent by nie przerobił”. Przeszczep wątroby na WUM

Na co dzień krew można oddawać w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA przy ul. Wołowskiej 13
KRWIODAWSTWO

Akcja krwiodawstwa na Mokotowie. Gdzie oddać krew w Warszawie?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama