Śródmieście gra dla życia 2025. Coroczna zbiórka krwi, w podziękowaniu koncert Korteza

Krwiodawcy otrzymają bezpłatne wejściówki na koncert Korteza
Ruszyła osiemnasta edycja akcji „Śródmieście gra dla życia”, która od lat promuje honorowe krwiodawstwo w stolicy. Dzielnica Śródmieście wspólnie z RCKiK w Warszawie zachęcają mieszkańców do udziału w zbiórce, podkreślając, że każda kropla krwi jest na wagę złota i ma realny wpływ na zdrowie i życie potrzebujących. Zbiórka potrwa przez trzy miesiące, a zwieńczeniem akcji będzie koncert finałowy, będący formą podziękowania dla wszystkich, którzy zdecydują się pomóc.
Mobilne ambulanse RCKiK będą stacjonować w kilku strategicznych punktach Śródmieścia. Zbiórka będzie się odbywać w niemal wszystkie środy i wybrane czwartki, a jej szczegółowy harmonogram na najbliższe miesiące przedstawia się następująco:
Wrzesień:
• W pobliżu Pałacu Kultury i Nauki (od strony wejścia na stację metra Centrum):
- 3 września, środa, godz. 9-14
- 10 września, środa, godz. 9-14
- 24 września, środa, godz. 9-14
• Komenda Stołeczna Policji (ul. Nowolipie 2):
- 11 września, czwartek, godz. 8-13
• Westfield Arkadia (ul. Jana Pawła II 82):
- 11 września, czwartek, godz. 10-15
• Przy Ministerstwie Finansów (ul. Świętokrzyska 11):
- 17 września, środa, godz. 9-14
Październik:
• W pobliżu Pałacu Kultury i Nauki (od strony wejścia na stację metra Centrum):
- 1 października, środa, godz. 9-14
- 8 października, środa, godz. 9-14
RCKiK zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w planie akcji, dlatego przed udaniem się na zbiórkę zaleca się sprawdzenie aktualnego harmonogramu na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
W ramach podziękowania za szlachetny gest, każdy, kto odda krew podczas trwania akcji, otrzyma zaproszenie na koncert finałowy. W tym roku dla dawców wystąpi artysta o unikalnym brzmieniu – Kortez z zespołem. Wydarzenie odbędzie się 14 października w Klubie Palladium w Warszawie. Organizatorzy wierzą, że podobnie jak w poprzednich latach, mieszkańcy stolicy licznie włączą się w akcję, przyczyniając się do zwiększenia liczby nowych dawców i ratowania ludzkiego życia.