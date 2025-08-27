Koncertowy koniec wakacji

Kameralny koncert na podwórku warszawskiej kamienicy
Jeszcze tylko przed dwie niedziele (31 sierpnia i 7 września) pod pomnikiem Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich wybrzmiewać będzie muzyka naszego wybitnego kompozytora.
Niedzielne Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich to już stołeczna wiosenno-letnia tradycja. Koncerty od 66 lat gromadzą tłumy warszawianek i warszawiaków oraz turystów. To symbol warszawskiej kultury i wyjątkowy sposób na spędzenie letniego, niedzielnego popołudnia w pięknym otoczeniu. A muzykę zapewniają pianiści i pianistki z całego świata.
Przed nami ostatni weekend festiwalu WarszeMuzik. W sierpniowe soboty i niedziele kameralne (i bezpłatne) koncerty festiwalowe rozbrzmiewały w podwórkach kamienic-ostańców i w przestrzeni pomnika Umschlagplatz. Festiwal prezentuje muzykę opowiadającą historię przedwojennej, wielokulturowej Warszawy. Koncert sobotni odbędzie się w podwórku kamienicy przy ul. Złotej 62. A finałowy – na Placu Centralnym.
W ostatnią sobotę sierpnia na Rynku Starego Miasta odbędzie się finałowy koncert tegorocznego 31. Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz na Starówce. Na scenie pojawi się EABS - jedna z najważniejszych polsxkich grup nowej fali polskiego jazzu ostatnich lat. Koncert – jak zawsze – rozpocznie się o godz. 19:00.
Jazzowo będzie także w Pokoju na Lato. W sobotę 30 sierpnia na zielonej skarpie przy Muzeum Powstania Warszawskiego przy ulicy Towarowej wystąpi zespół Skalpel. Na koncert kultowego duetu, klasyka europejskiego nu jazzu, organizatorzy zapraszają na godz. 20:00.
Dzień wcześiej – 29 sierpnia – w Pokoju na lato wystąpi Mela Koteluk. Artystka zagra dla warszawskiej publiczności o godzinie 20:00. Wstęp na koncert Skalpela i Meli Koteluk będzie bezpłatny.
Na koniec wakacji na pl. Centralnym. wystąpi Hania Rani. Koncert w ramach cyklu Nastrajanie odbędzie się 30 sierpnia o godz. 20:00.