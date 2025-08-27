18.6°C
Życie Warszawy

Koncertowy koniec wakacji

Publikacja: 27.08.2025 09:00

Kameralny koncert na podwórku warszawskiej kamienicy

Foto: UM Warszawa/Anita Wąsik-Płocińska

Warszawskie lato wypełnione jest koncertami muzyki klasycznej, jazzowej, współczesnej czy rozrywkowej. Ostatni weekend wakacji warto spędzić w plenerze, z dobrą muzyką w roli głównej.

Jeszcze tylko przed dwie niedziele (31 sierpnia i 7 września) pod pomnikiem Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich wybrzmiewać będzie muzyka naszego wybitnego kompozytora.

Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich

Niedzielne Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich to już stołeczna wiosenno-letnia tradycja. Koncerty od 66 lat gromadzą tłumy warszawianek i warszawiaków oraz turystów. To symbol warszawskiej kultury i wyjątkowy sposób na spędzenie letniego, niedzielnego popołudnia w pięknym otoczeniu. A muzykę zapewniają pianiści i pianistki z całego świata.

Krwiodawcy otrzymają bezpłatne wejściówki na koncert Korteza
akcja
W Śródmieściu zbiórka krwi, w podziękowaniu koncert Korteza

Przed nami ostatni weekend festiwalu WarszeMuzik. W sierpniowe soboty i niedziele kameralne (i bezpłatne) koncerty festiwalowe rozbrzmiewały w podwórkach kamienic-ostańców i w przestrzeni pomnika Umschlagplatz. Festiwal prezentuje muzykę opowiadającą historię przedwojennej, wielokulturowej Warszawy. Koncert sobotni odbędzie się w podwórku kamienicy przy ul. Złotej 62. A finałowy – na Placu Centralnym.

Jazzowe koncerty w Warszawie

W ostatnią sobotę sierpnia na Rynku Starego Miasta odbędzie się finałowy koncert tegorocznego 31. Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz na Starówce. Na scenie pojawi się EABS - jedna z najważniejszych polsxkich grup nowej fali polskiego jazzu ostatnich lat. Koncert – jak zawsze – rozpocznie się o godz. 19:00.

Jazzowo będzie także w Pokoju na Lato. W sobotę 30 sierpnia na zielonej skarpie przy Muzeum Powstania Warszawskiego przy ulicy Towarowej wystąpi zespół Skalpel. Na koncert kultowego duetu, klasyka europejskiego nu jazzu, organizatorzy zapraszają na godz. 20:00.

Dzień wcześiej – 29 sierpnia – w Pokoju na lato wystąpi Mela Koteluk. Artystka zagra dla warszawskiej publiczności o godzinie 20:00. Wstęp na koncert Skalpela i Meli Koteluk będzie bezpłatny.

Na koniec wakacji na pl. Centralnym. wystąpi Hania Rani. Koncert w ramach cyklu Nastrajanie odbędzie się 30 sierpnia o godz. 20:00.

