Koncertowy koniec wakacji

Warszawskie lato wypełnione jest koncertami muzyki klasycznej, jazzowej, współczesnej czy rozrywkowej. Ostatni weekend wakacji warto spędzić w plenerze, z dobrą muzyką w roli głównej.



Jeszcze tylko przed dwie niedziele (31 sierpnia i 7 września) pod pomnikiem Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich wybrzmiewać będzie muzyka naszego wybitnego kompozytora.

Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich

Niedzielne Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich to już stołeczna wiosenno-letnia tradycja. Koncerty od 66 lat gromadzą tłumy warszawianek i warszawiaków oraz turystów. To symbol warszawskiej kultury i wyjątkowy sposób na spędzenie letniego, niedzielnego popołudnia w pięknym otoczeniu. A muzykę zapewniają pianiści i pianistki z całego świata.

Przed nami ostatni weekend festiwalu WarszeMuzik. W sierpniowe soboty i niedziele kameralne (i bezpłatne) koncerty festiwalowe rozbrzmiewały w podwórkach kamienic-ostańców i w przestrzeni pomnika Umschlagplatz. Festiwal prezentuje muzykę opowiadającą historię przedwojennej, wielokulturowej Warszawy. Koncert sobotni odbędzie się w podwórku kamienicy przy ul. Złotej 62. A finałowy – na Placu Centralnym.

Jazzowe koncerty w Warszawie

W ostatnią sobotę sierpnia na Rynku Starego Miasta odbędzie się finałowy koncert tegorocznego 31. Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz na Starówce. Na scenie pojawi się EABS - jedna z najważniejszych polsxkich grup nowej fali polskiego jazzu ostatnich lat. Koncert – jak zawsze – rozpocznie się o godz. 19:00.