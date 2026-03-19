Ursynów zaprasza na bezpłatne seanse filmowe

Mieszkańcy Ursynowa będą mogli w kwietniu obejrzeć cztery różnorodne produkcje filmowe w ramach cyklu Kino znów na Ursynowie. Bezpłatne pokazy odbędą się w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy przy ulicy Indiry Gandhi 9.



Seanse realizowane są w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 i obejmują zarówno nowości, jak i uznane tytuły dokumentalne oraz fabularne. Program został ułożony tak, aby zaprezentować kino o tematyce artystycznej, historycznej oraz współczesne historie o relacjach międzyludzkich.

"Kino znów na Ursynowie" to cykl filmów do obejrzenia w kwietniu na CK Alternatywy Foto: mat. pras.

Dramat wojenny i portret genialnego kompozytora

Cykl rozpocznie się 1 kwietnia o godzinie 18:30 pokazem filmu „Pojedynek” w reżyserii Łukasza Palkowskiego. To osadzona w 1939 roku opowieść o polskim pianiście w rosyjskiej niewoli, który staje się uczestnikiem psychologicznej gry z agentem wroga. Osoby zainteresowane tym seansem mogą wysyłać zgłoszenia do losowania kart wstępu poprzez stronę kulturalny.ursynow.warszawa.pl w terminie od 19 do 24 marca.

Kolejną propozycją, zaplanowaną na 7 kwietnia, jest dokument „Ennio”. Film Giuseppe Tornatore to hołd dla Ennio Morricone, jednego z najsłynniejszych twórców muzyki filmowej. W produkcji o jego życiu i pracy opowiadają takie ikony kina jak Clint Eastwood czy Quentin Tarantino. Wejściówki na to wydarzenie będą wydawane bezpośrednio w dniu seansu od godziny 16:00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy Al. KEN 61.