Ursynów zaprasza na bezpłatne seanse filmowe

Seanse realizowane są w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 i obejmują zarówno nowości, jak i uznane tytuły dokumentalne oraz fabularne. Program został ułożony tak, aby zaprezentować kino o tematyce artystycznej, historycznej oraz współczesne historie o relacjach międzyludzkich.
"Kino znów na Ursynowie" to cykl filmów do obejrzenia w kwietniu na CK Alternatywy
Cykl rozpocznie się 1 kwietnia o godzinie 18:30 pokazem filmu „Pojedynek” w reżyserii Łukasza Palkowskiego. To osadzona w 1939 roku opowieść o polskim pianiście w rosyjskiej niewoli, który staje się uczestnikiem psychologicznej gry z agentem wroga. Osoby zainteresowane tym seansem mogą wysyłać zgłoszenia do losowania kart wstępu poprzez stronę kulturalny.ursynow.warszawa.pl w terminie od 19 do 24 marca.
Kolejną propozycją, zaplanowaną na 7 kwietnia, jest dokument „Ennio”. Film Giuseppe Tornatore to hołd dla Ennio Morricone, jednego z najsłynniejszych twórców muzyki filmowej. W produkcji o jego życiu i pracy opowiadają takie ikony kina jak Clint Eastwood czy Quentin Tarantino. Wejściówki na to wydarzenie będą wydawane bezpośrednio w dniu seansu od godziny 16:00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy Al. KEN 61.
Druga połowa miesiąca przyniesie spotkanie z polską produkcją „LARP. Miłość, trolle i inne questy”, która zostanie wyświetlona 24 kwietnia. Reżyser Kordian Kądziela przedstawia historię nastolatka uciekającego w świat fantastyki przed trudną codziennością. Podobnie jak w przypadku dokumentu o Morricone, karty wstępu będą rozdawane od godziny 16:00 w dniu pokazu w urzędzie dzielnicy.
Kwietniowy repertuar zamknie 27 kwietnia film „Wartość sentymentalna” w reżyserii Joachima Triera. Jest to opowieść o skomplikowanych relacjach dwóch sióstr z ojcem, niegdyś znanym reżyserem. Aby zdobyć bilety na ten seans, należy wziąć udział w losowaniu internetowym w dniach 16–20 kwietnia.
Wszystkie pokazy rozpoczynają się o godzinie 18:30. W przypadku filmów „Pojedynek” oraz „Wartość sentymentalna” podstawową drogą zdobycia biletów jest losowanie online na dedykowanej stronie urzędu. Osoby, którym dopisze szczęście, otrzymają powiadomienie e-mailowe z instrukcją odbioru kart w urzędzie dzielnicy.
Warto pamiętać, że niewykorzystane lub nieodebrane w terminie karty wstępu nie przepadają. Są one rozdawane wszystkim chętnym w dniach seansów od godziny 16:00 w Informacji Głównej Urzędu Dzielnicy Ursynów. Liczba miejsc na sali jest ograniczona, dlatego o przyznaniu biletów decyduje kolejność zgłoszeń lub wynik losowania.