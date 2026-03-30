Premierowy pokaz dokumentu „Turner & Constable” w stołecznej sieci Multikin zaprasza na głośną wystawę najsławniejszych brytyjskich pejzażystów w Tate Britain w Londynie.



Trwająca nad Tamizą jeszcze do 12 kwietnia wystawa „Turner i Constable. Rywale i wizjonerzy”, powstała na 250-lecie ich urodzin, stała się jednym z hitów przełomu 2025/2026 roku. Kto nie miał okazji jej widzieć w Londynie, może teraz to nadrobić podczas filmowego pokazu „Turner & Constable. Przełomowa wystawa”.

Reklama Reklama

Choć Tate chlubi się największą w świecie kolekcje obrazów Turnera, na jubileuszową wystawę galeria ściągnęło inne słynne dzieła

W wersji kinowej nie tylko podziwiamy wspaniałe dzieła rywalizujących z sobą artystów, ale też poznajemy życie i sztukę obydwu dzięki komentarzom wybitych ekspertów i kuratorów z Tate Britain: Amy Concannon (starszej kuratorki historycznej sztuki brytyjskiej) i Nicoli Moorby (kuratorki ds.sztuki brytyjskiej z lat 1790–1850). Narratorem jest również współczesny malarz Lachlan Goudie, wyjaśniający techniki stosowane przez Turnera i Constable’a.

Reżyserem jest David Bickerstaff, a producentem i współautorem scenariusza Phil Grabsky, brytyjski twórca wielu dokumentów o sztuce, założyciel firmy Seventh Art Productions, która od 2011 tworzy filmy w serii Exhibitions On Screen, prezentujące najciekawsze wystawy w światowych galeriach i przybliżające sylwetki największych twórców sztuki.

Giganci, jak ogień i woda

Joseph Mallord William Turner (1775–1851) i John Constable (1776–1837) byli niemal rówieśnikami, urodzili się w odstępie zaledwie roku. Obaj stali się innowatorami krajobrazu, ale tak bardzo różnili się temperamentami, że często mówi się o nich, że byli jak ogień i woda.