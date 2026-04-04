Wielkanoc na wielkim ekranie. Sprawdź, co warto obejrzeć w święta

Szukasz pomysłu na rodzinne popołudnie? Multikino przygotowało świąteczny repertuar pełen animacji i filmów przygodowych. Wśród propozycji znajdziesz przedpremierowe hity oraz produkcje, które podbiły serca widzów w ostatnich tygodniach.



Głównym punktem wielkanocnego programu są pokazy filmu „Super Mario Galaxy Film”. Choć oficjalna premiera zaplanowana jest na 10 kwietnia, widzowie mogą zobaczyć przygody bohaterów Nintendo już w trakcie świąt. Produkcja stworzona we współpracy ze studiem Illumination to powrót do barwnego świata znanego z kultowych gier, oferujący rozrywkę dostosowaną do potrzeb widzów w każdym wieku.

Animacje pełne humoru i natury

W świątecznym zestawieniu znalazła się również bajka „Hopnięci”. To opowieść o świecie zwierząt, która wykorzystuje motyw nowoczesnej technologii, by pokazać przyrodę z niecodziennej perspektywy. Film łączy warstwę komediową z refleksją nad relacją człowieka ze środowiskiem naturalnym, co czyni go ciekawą propozycją na wspólne wyjście z dziećmi.

Inspirujące historie dla całej rodziny

Dla osób poszukujących bardziej klasycznych opowieści przygotowano film „David”. Jest to widowiskowa realizacja losów biblijnego króla Dawida. Twórcy skupili się na uniwersalnych wartościach, takich jak odwaga i wiara w pokonywanie trudności, dzięki czemu historia ta znajduje odbiorców w różnych grupach wiekowych.