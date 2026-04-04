Wielkanoc na wielkim ekranie. Sprawdź, co warto obejrzeć w święta

Głównym punktem wielkanocnego programu są pokazy filmu „Super Mario Galaxy Film”. Choć oficjalna premiera zaplanowana jest na 10 kwietnia, widzowie mogą zobaczyć przygody bohaterów Nintendo już w trakcie świąt. Produkcja stworzona we współpracy ze studiem Illumination to powrót do barwnego świata znanego z kultowych gier, oferujący rozrywkę dostosowaną do potrzeb widzów w każdym wieku.
W świątecznym zestawieniu znalazła się również bajka „Hopnięci”. To opowieść o świecie zwierząt, która wykorzystuje motyw nowoczesnej technologii, by pokazać przyrodę z niecodziennej perspektywy. Film łączy warstwę komediową z refleksją nad relacją człowieka ze środowiskiem naturalnym, co czyni go ciekawą propozycją na wspólne wyjście z dziećmi.
Dla osób poszukujących bardziej klasycznych opowieści przygotowano film „David”. Jest to widowiskowa realizacja losów biblijnego króla Dawida. Twórcy skupili się na uniwersalnych wartościach, takich jak odwaga i wiara w pokonywanie trudności, dzięki czemu historia ta znajduje odbiorców w różnych grupach wiekowych.
W repertuarze nie zabrakło rodzimego akcentu w postaci trzeciej części serii „Za duży na bajki”. Na ekranie pojawiają się znani aktorzy, między innymi Dorota Kolak, Karolina Gruszka oraz Paweł Domagała. Film podejmuje aktualne tematy, z którymi mierzą się współcześni nastolatkowie, w tym kwestię odpowiedzialności za własne czyny oraz problem internetowego hejtu. Wszystko to podano w przystępnej formie, łączącej humor z edukacyjnym przesłaniem.
Kina sieci Multikino zapraszają do wspólnego świętowania przed ekranem przez cały okres Wielkanocy. Dokładne godziny projekcji oraz możliwość rezerwacji miejsc dostępne są w aplikacji mobilnej, na stronie internetowej operatora oraz bezpośrednio w kasach biletowych.