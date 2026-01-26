Edyta Bartosiewicz symfonicznie w Warszawie

Edyta Bartosiewicz ogłosiła wiosenną odsłonę trasy koncertowej "To jest mój sen", promującej jubileusz albumu "Sen". Wydarzeniom towarzyszy premiera płyty zarejestrowanej z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod batutą Daniela Nosewicza.



Premiera koncertowego albumu „To jest mój sen” zbiegła się z ogłoszeniem kolejnych występów artystki. Płyta jest zapisem występu, który odbył się 11 marca 2025 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Podczas tego wydarzenia Edycie Bartosiewicz towarzyszyła orkiestra Sinfonia Varsovia.

Wydawnictwo stanowi zwieńczenie obchodów 30-lecia wydania albumu „Sen”, który jest uznawany za jedną z najważniejszych polskich płyt lat 90. Oryginalny materiał z 1994 roku uzyskał status wielokrotnej platyny i został wyróżniony Fryderykiem w kategorii Najlepszy Album Rockowy.

Szczegóły wiosennej trasy koncertowej w 2026 roku

W ramach nadchodzącej trasy Edyta Bartosiewicz wystąpi w Warszawie, Poznaniu, Katowicach oraz we Wrocławiu. Pierwszy z zapowiedzianych koncertów zaplanowano na 2 marca 2026 roku w warszawskim Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Na scenie artystce będzie towarzyszyć Good Taste Orchestra pod batutą Daniela Nosewicza. Do projektu dołączył również gitarzysta Michał Grymuza, który brał udział w nagraniach oryginalnej płyty Sen przed trzema dekadami.