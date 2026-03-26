Cupra Padlowe 2026. Na korcie Radwańska, Włoszczowska, Quebo, Maserak

W sobotę warszawskie korty Mana Padel staną się areną zmagań największych polskich gwiazd. W turnieju Cupra Padlowe 2026 weźmie udział ponad dwustu przedstawicieli świata sportu, muzyki oraz showbiznesu.



Wydarzenie zaplanowane na 28 marca zgromadziło na liście startowej wyjątkowo mocną reprezentację. Na korcie pojawią się wybitni sportowcy, tacy jak Agnieszka Radwańska, Maja Włoszczowska, Kasia Zillmann, Szymon Marciniak czy Ania Kiełbasińska.

Obok nich o zwycięstwo powalczą artyści i osobowości medialne, w tym Quebo, Rafał Maserak, Adam Zdrójkowski, Mezo oraz Grzegorz Kajdanowicz. Rywalizacja odbędzie się w stałych parach, a mecze będą rozgrywane w formule do jednego wygranego seta.

Padel podbija polskie serca

Padel staje się w Polsce dyscypliną masową, a liczba regularnie trenujących osób sięga już 90 tys. Jak zauważa Tomasz Smokowski, dziennikarz i inicjator turnieju, sport ten błyskawicznie skraca dystans między ludźmi, opierając się na wspólnym języku rywalizacji i radości z gry.